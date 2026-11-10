Dhanu Tarot Rashifal 10 November 2026: जिद एवं जल्दबाजी न दिखाएं, लोभ प्रलोभन में आने से बचें

धनु

ऐट आफ पेंटाकल्स

आज का दिन आप के लिए जिम्मेदारी को समय पर पूरा करने का दबाव रह सकता है. मेहनत से व्यापार आगे बढ़ाएंगे. लेनदेन में सहजता रहेगी. रिश्तों में सकारात्मक स्थिति बनाए रखेंगे. लाभ का प्रतिशत औसत रहेगा. सबसे तालमेल बनाकर आगे बढ़ेंगे. व्यसायिक मामले बेहतर बनाए रखेंगे. आवश्यक कार्यों को पूरा करेंगे. कामकाजी अनुशासन बढ़ाएंगे.

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बाहरी लोगों की बातों को अधिक महत्व न दें. आर्थिक समझौतों में उत्साह दिखाएं. विभिन्न गतिविधियों में आत्मनियंत्रण बनाए रखें. सूझबूझ से उचित दिशा की ओर बढ़ने में आसानी होगी. समकक्षों और सहयोगियों की मदद से बेहतर स्थिति बनाए रखेंगे. जिद एवं जल्दबाजी न दिखाएं. लोभ प्रलोभन में आने से बचें. लंबित कार्यों में धैर्य से काम लें.

स्वास्थ्य: सेहत से समझौता न करें. रोग दोष उभर सकते हैं. मौसमी सावधानी बनाए रखें.

आर्थिक स्थिति: कारोबार में रुटीन रखेंगे. आर्थिक स्पष्टता बढ़ाएंगे. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे.

रिश्ते: घर में सामंजस्य रहेगा. करीबी विश्वसनीय रहेंगे. रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा. अहंकार न करें.

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