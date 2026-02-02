scorecardresearch
 
'अजित पवार के पास ही थी...', संजय राउत ने राज्यसभा में किया किस फाइल का जिक्र, बोले- हो न्यायिक जांच

शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने राज्यसभा में अजित पवार के प्लेन क्रैेश की न्यायिक जांच कराने की मांग की है. उन्होंने उच्च सदन में हादसे से कुछ ही दिन पहले अजित पवार की ओर से दिए गए एक बयान का उल्लेख करते हुए एक फाइल का भी जिक्र किया.

संजय राउत ने अजित पवार को बताया मर्द आदमी (Photo: ITG)
संजय राउत ने अजित पवार को बताया मर्द आदमी (Photo: ITG)

 संसद के चालू बजट सत्र के चौथे दिन सोमवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोलते हुए शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने सरकार, चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर जमकर हमला बोला. संजय राउत ने चुनाव आयोग पर  सरकार के एजेंट की तरह काम करने का आरोप लगाया.

राज्यसभा में उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचारियों से घिरी हुई है. उन्होंने कहा कि पहले नेता बनाए जाते थे. अब हम चुनाव जिताकर लाएंगे और आप खरीद लेते हैं. संजय राउत ने कहा कि नेता हम बना रहे और आप (सत्तापक्ष) सांसद-विधायक को खरीद ले रहा है. उन्होंने अजित पवार को भी याद किया और कहा कि वह मर्द आदमी थे. आज हमें उनकी बहुत याद आ रही है.

शिवसेना (यूबूीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि आज भी हम लोग सदमे में हैं कि ये कैसे हो गया. अजित पवार पर 70 हजार करोड़ रुपये के सिंचाई घोटाले का आरोप आपकी सरकार ने लगाया था. उन्होंने कहा कि अजित पवार पिछले ढाई-तीन साल से आपके साथ थे. वह आपके साथ आ गए, तो पवित्र हो गए. संजय राउत ने कहा कि अजित पवार ने 15 जनवरी को एक बयान दिया था.

यह भी पढ़ें: '3 सदस्यों का डेलिगेशन भेजा जाए, तीनों BJP...', संजय सिंह ने राज्यसभा में सरकार को दी ये चुनौती

उन्होंने कहा कि अजित पवार ने कहा था कि सिंचाई घोटाले में बीजेपी ने भी जमकर पैसा खाया है और उसकी फाइल मेरे पास है. संजय राउत ने कहा कि इसके 10 दिन बाद अजित पवार की मौत हो गई. संजय राउत ने राज्यसभा में कहा कि जहां तक मुझे जानकारी है, अजित पवार वह फाइल हमेशा अपने पास ही रखते थे. मुंबई से जब अजित ने बारामती के लिए उड़ान भरी, तब भी वह फाइल उनके पास ही थी.

यह भी पढ़ें: Parliament: राहुल गांधी के बयान पर लोकसभा में फिर हंगामा, कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित

शिवसेना के राज्यसभा सांसद ने अजित पवार के प्लेन क्रैश की न्यायिक जांच की मांग की और कहा कि जब ये हादसा देखा, तब मुझे जस्टिस लोया की याद आ गई. उन्होंने विपक्ष को सुनने की आदत डालने की नसीहत दी और कहा कि राष्ट्रपति जब बार-बार मेरी सरकार कह रही थीं, ये संविधान की भावना के विपरीत है. संजय राउत ने सरकार को पाखंडी बताते हुए कहा कि ये सरकार असंवैधानिक तरीके से बैठी हुई है.

