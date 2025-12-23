'विदेशी धरती पर देश से ऊपर कुछ भी नहीं...', राहुल गांधी के बयान पर बोले सपा सांसद

राहुल गांधी ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने के आरोप लगाए हैं. उन्होंने संस्थागत ढांचों को कमजोर करने, जांच एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल करने के आरोप भी लगाए हैं. बीजेपी ने इसे देश विरोधी बताते हुए कहा है कि राहुल गांधी विदेशी षडयंत्रकारियों के प्रभाव में हैं. वहीं, अब कांग्रेस की सहयोगी समाजवादी पार्टी (सपा) इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी पर नरम नजर आ रही है.

सपा प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश की घोषी सीट से सांसद राजीव राय ने राहुल गांधी के बयान पर आजतक से बात करते हुए कहा कि सत्तापक्ष हो या विपक्ष, जब भी बाहर जाएं, संयमित रहें. उन्होंने कहा कि मैं भी ऑपरेशन सिंदूर में बाहर गया और तमाम तरह के सवाल हुए. हमसे ऑपरेशन सिंदूर और संसद पर सवाल किए गए. मैंने एक लाइन में जवाब दिए कि ये हमारा आंतरिक मामला है और हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे. राजीव राय ने कहा कि हम किसी एक को दोषी नहीं ठहरा सकते.

उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी की सियोल यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि वह जब पहली बार वहां गए, तब कहा कि आज से पहले हमें भारतीय कहलाने में शर्म आती थी. लोग बोलते थे कहां पैदा हो गए. राजीव राय ने कहा कि किसी को शर्म नहीं आती थी. ये भारत को छोटा दिखाना है. उन्होंने कहा कि विदेशों में जो पीएम के ऑर्गेनाइज प्रोग्राम होते हैं, उनमें विपक्षी नेताओं को ऐसे प्रचारित किया जाता है, जैसे वे देशद्रोही हों. इससे भी गलत संदेश जाता है.

राजीव राय ने कहा कि विदेश में मैसेज ये जाना चाहिए कि 140 करोड़ लोग एक साथ हैं. यह कांग्रेस और बीजेपी का सवाल नहीं है. यह दोनों तरफ से हो रहा है. उन्होंने कहा कि मेरी व्यक्तिगत सोच यह है कि बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा संस्थान है. ये परंपरा बीजेपी ने शुरू की है और कम से कम उसको तो इस बात पर आपत्ति का कोई अधिकार नहीं है. राजीव राय ने कहा कि हमारे मुखिया तो प्रधानमंत्री हैं. सबको कह रहा हूं- राष्ट्र सर्वोपरि है. पीएम के विदेशी आयोजनों में नेहरू से लेकर अब तक के भारतीय नेताओं की कितनी बुराइयां की जाती हैं. एक आदमी के अंदर कमी निकालेंगे, तो न्याय नहीं होगा.

उन्होंने कहा कि देश सर्वोपरि है. विदेश जाकर देश के बारे में सकारात्मक नहीं बोल सकते, तो नकारात्मक नहीं बोलना चाहिए. ये बात प्रधानमंत्री पर भी लागू होती है. राजीव राय ने कहा कि राहुल गांधी बस विपक्ष के नेता हैं, प्रधानमंत्री देश के मुखिया हैं. मैं भी विदेशों में जाता हूं. आरएसएस और अन्य संगठनों के लोग चंदा लेते हैं, लंगर आयोजित करते हैं, मैं जानता हूं. उन्होंने कहा कि वहां इस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है कि विपक्ष के लोग पाकिस्तान के इशारे पर, दुश्मनों के इशारे पर काम करते हैं. यह भी गलत है न.

सपा सांसद ने कहा कि जब-जब संकट आया, पूरा देश एकजुट रहा. राजनीति बाद की बात है. राष्ट्रहित सर्वोपरि है. उन्होंने कांग्रेस के भीतर से प्रियंका गांधी को पीएम फेस बनाने की मांग को लेकर सवाल पर कहा कि यह उनका आंतरिक मामला है. बीजेपी में भी बहुत सी मांगें उठती रहती हैं. नेतृत्व पर फैसला किसी भी पार्टी का आंतरिक मामला है.

