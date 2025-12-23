scorecardresearch
 
'भारत में लोकतंत्र पर हो रहा हमला, विपक्ष को करना होगा मुकाबला', जर्मनी में बोले राहुल गांधी

बर्लिन के हर्टी स्कूल में एक चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है और संस्थागत ढाचों पर कब्जा किया जा रहा है.

राहुल गांधी ने बर्लिन के हर्टी स्कूल में 'पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ लिसनिंग’ विषय पर चर्चा में हिस्सा लिया. (Photo: PTI)
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर संविधान को कमजोर करने और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जा करने का गंभीर आरोप लगाया है. जर्मनी के हर्टी स्कूल में आयोजित ‘पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ लिसनिंग’ विषय पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ऐसी राजनीति कर रही है, जो सभी नागरिकों को समान अधिकार देने वाले संविधान को 'खत्म करने' की दिशा में ले जाती है. उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ विपक्ष एक ऐसा प्रतिरोधी तंत्र तैयार करेगा, जो अंततः बीजेपी को सत्ता से हटाने में सफल होगा.

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश के संस्थागत ढांचों पर बीजेपी का कब्जा हो चुका है और जांच एजेंसियों का राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने कहा, 'बीजेपी भारत के संस्थागत ढांचे को अपनी निजी संपत्ति की तरह देखती है और इसका उपयोग राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए करती है.' उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भारत में ऐसा माहौल बन गया है, जहां संस्थाएं वह भूमिका नहीं निभा पा रही हैं, जिसके लिए उन्हें बनाया गया था. राहुल गांधी के इस बातचीत का वीडियो कांग्रेस पार्टी ने सोमवार शाम को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जारी किया.

विपक्ष और बीजेपी के बीच संसाधनों की असमानता पर बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला हो रहा है और विपक्ष को इससे निपटने के नए रास्ते तलाशने होंगे. उन्होंने कहा, 'हम विपक्षी प्रतिरोध की एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे, जो सफल होगी.' हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को लेकर पूछे गए सवाल पर राहुल गांधी ने वोट चोरी के अपने आरोपों को दोहराया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में जीत हासिल की. उन्होंने कहा कि हरियाणा चुनाव में भी कांग्रेस की जीत हुई थी, लेकिन बीजेपी ने जनादेश को चुरा लिया, जिसके सबूत प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैंने पेश किए. 

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र चुनाव निष्पक्ष नहीं थे. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग से इस संबंध में मैंने सीधे सवाल पूछे थे, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला, जिससे चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं. प्रदूषण के मुद्दे पर राहुल गांधी ने कहा कि सरकार के हस्तक्षेप से इस समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है. दिल्ली में प्रदूषण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राजधानी के बाहर स्थित उद्योगों के कारण प्रदूषण बढ़ता है और अगर उन्हें सही तरीके से नियंत्रित किया जाए, तो हालात में सुधार संभव है.

