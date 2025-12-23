'विदेशी षड्यंत्रकारियों के प्रभाव में...', जर्मनी में दिए बयान पर राहुल गांधी को बीजेपी ने घेरा

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जर्मनी में भारतीय जनता पार्टी पर देश की संस्थागत व्यवस्था को हथियार बनाने का आरोप लगाया था. राहुल गांधी ने बर्लिन में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए कर रही है. उन्होंने बर्लिन में वोट चोरी का मुद्दा भी उठाया.

इसे लेकर अब देश में सियासत गर्मा गई है. बीजेपी ने राहुल गांधी के बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे भारत विरोधी करार दिया है. राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा है कि वह भारत विरोधी बयान देने के आदी हो गए हैं. राहुल गांधी विदेशों में बैठे षड़यंत्रकारियों के प्रभाव में काम कर रहे हैं.

उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी के चीन से क्या संबंध हैं? वह हमेशा चीन की प्रशंसा में ही क्यों बोलते हैं? चुग ने कहा कि राहुल गांधी को याद रखना चाहिए कि यूपीए की सरकार एक असफल सरकार थी. हमारी सरकार विकास और आत्मनिर्भर भारत के एजेंडे पर केंद्रित है.

भारत में लोकतंत्र पर हो रहा हमला, विपक्ष को करना होगा मुकाबला', जर्मनी में बोले राहुल गांधी

वहीं, बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी को घेरा है. एक्स पर पोस्ट कर प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे जर्मनी में कहते हैं, “लोग आपस में लड़ेंगे, भारत विफल हो जाएगा, अशांति फैलेगी.” उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति भारत से प्यार करता हो, क्या वह इस बात की कामना कर सकता है कि भारत विफल हो.

मोदी सरकार ने MGNREGA और लोकतंत्र दोनों पर बुलडोज़र चला दिया: राहुल गांधी

प्रदीप भंडारी ने कहा कि भारतीय राज्य के खिलाफ लड़ाई से अराजकता की धमकी तक, राहुल गांधी की कांग्रेस अपने वैचारिक संरक्षक जॉर्ज सोरोस के साथ भारतीय लोकतंत्र में अराजकता और अशांति चाहती है. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेश जाकर भारत विरोधी ताकतों को एकजुट करते हैं. कांग्रेस भारतीय लोकतंत्र से नफरत करती है. बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस भारत के विकास से नफरत करती है. राहुल गांधी की कांग्रेस देश में अराजकता चाहती है.

