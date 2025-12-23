scorecardresearch
 
'प्रियंका गांधी को PM बनाइए ना...', बोले इमरान मसूद, राहुल गांधी पर सवाल पूछते ही बदल गया टोन

बीजेपी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा पर चुप्पी के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर निशाना साधा था. बीजेपी के वार पर अब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पलटवार किया है.

इमरान मसूद बोले- पिछली बार बांग्लादेश के हालात पर सबसे ज्यादा बोलीं प्रियंका गांधी (Photo: ITG)
बांग्लादेश में एक हिंदू दीपू चंद्र दास की भीड़ ने ईश निंदा के कथित आरोप में पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. इस मुद्दे पर देशभर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं. इसे लेकर सियासत भी गर्मा गई है. केंद्र की सत्ता पर काबिज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने विपक्षी कांग्रेस और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर निशाना साधा है.

बीजेपी का आरोप है कि प्रियंका गांधी केवल गाजा पर ही बोलती हैं. बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति अनदेखा करती हैं. इसे लेकर अब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पलटवार किया है. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि पिछली बार बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा था, उस पर सबसे ज्यादा बोलने का काम प्रियंका गांधी ने किया.

उन्होंने आगे कहा कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए न, फिर देखिए कैसे जवाब देती हैं इंदिरा गांधी की तरह. इमरान मसूद ने कहा कि इंदिरा गांधी पाकिस्तान के दो टुकड़े कर के आई थीं न, ऐसे ही प्रियंका गांधी भी जवाब देंगी. उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ऐसा इलाज करेंगी कि ये (बांग्लादेश) भारत विरोधी अड्डा नहीं बन पाएगा.

प्रियंका गांधी अगर प्रधानमंत्री बन गईं, तो राहुल गांधी क्या करेंगे? इस सवाल पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की टोन बदल गई. उन्होंने जवाब में कहा कि राहुल गांधी भी वही करेंगे. इमरान मसूद ने कहा कि ये इंदिरा गांधी के पोता-पोती हैं. ये (राहुल गांधी और प्रियंका गांधी) एक चेहरे के ऊपर ही दो आंखें हैं. इनको अलग-अलग नहीं देखना चाहिए.

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश में लिंचिंग और हिंसा के बीच खौफ में हिंदू, ढाका से आजतक की ग्राउंड रिपोर्ट

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमारे नेता हैं, वह प्रियंका गांधी के भी नेता हैं. इमरान मसूद ने यह भी स्पष्ट किया कि कौन क्या रहेगा, यह पार्टी देखेगी. मैं तो छोटा सा सिपाही हूं. उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि वह जब असम और बंगाल जाते हैं, तब चुनाव की बात करते हैं. अपना एजेंडा चलाने की कोशिश करते हैं.

यह भी पढ़ें: ‘मेरी बच्ची ने लंच भी नहीं किया था, उसे मार डाला...', बांग्लादेश के पीड़ित परिवार की दुख भरी दास्तान

इमरान मसूद ने कहा कि बांग्लादेश से जब हिंदू भागकर आता है, तब हमारी सीमाएं बंद हो जाती हैं. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश भारत विरोधी अड्डा बनता जा रहा है. यह बहुत ही दुखद है. इमरान मसूद ने कहा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को सब लोग जानते हैं. इनके हाथ में जब कमान होगी, पूरी दुनिया देखेगी.

बाद में दी सफाई, थरूर पर भी बोले मसूद

इमरान मसूद ने बाद में आजतक से बात करते हुए इस पर सफाई भी दी. उन्होंने कहा कि मुझसे प्रियंका गांधी को लेकर सवाल किया गया था. मैंने उस पर कहा था कि अगर प्रियंका गांधी पीएम होतीं, तो वो इंदिरा गांधी की तरह मुंहतोड़ जवाब देतीं. प्रियंका गांधी, इंदिरा गांधी की पोती हैं. वो सिर्फ भाषण नहीं देतीं पीएम मोदी की तरह. इमरान मसूद ने शशि थरूर को लेकर कहा कि वह दिशा भ्रमित हो गए हैं. वह (शशि थरूर) जिस विचारधारा को लेकर जीतकर आए हैं, उसके खिलाफ बात कर रहे हैं. और तो और, वह जिनकी तारीफ कर रहे हैं, वो तो उनके राज्य में है भी नहीं.

---- समाप्त ----
