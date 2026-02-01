कोहरे ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार! दुरंतो-राजधानी सहित दर्जनों ट्रेनें कई घंटे लेट, देखें पूरी लिस्ट

फरवरी का महीना शुरू हो गया है, लेकिन अब भी ठंड और कोहरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है. घने कोहरे का सीधा असर रेल यातायात पर पड़ रहा है. कोहरे की वजह से राजधानी एक्सप्रेस समेत दर्जनों मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है.
कोहरे की वजह से आज रविवार को दिल्ली हावड़ा रेल रूट से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होकर गुजरने वाली कई राजधानी ट्रेनें देरी से चल रही हैं.
विजिबिलिटी कम होने की वजह से रेलवे सुरक्षा का ध्यान रख रही है. हादसों से बचने के लिए ट्रेनों की रफ्तार कम कर दी जाती है और ट्रेनें लेट हो जाती हैं. अब दोबारा कोहरे के चलते एक बार फिर ट्रेनों की रफ्तार थम गई.
यह भी पढ़ें: कोहरे और ठंड ने फिर दिखाया प्रकोप, वंदे भारत-राजधानी समेत कई ट्रेनें लेट... घंटों का इंतजार
कई घंटे लेट राजधानी जैसी ट्रेनें
नई दिल्ली पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस, दूरंतो एक्सप्रेस और नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस सहित दर्जनों मेल एक्सप्रेस ट्रेने कई कई घंटे की देरी से चल रही हैं.
कौन-सी ट्रेन कितनी लेट?
आइए जानते हैं कि रविवार को दिल्ली हावड़ा रेल रूट के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होकर गुजरने वाली कौन-कौन सी ट्रेनें कितनी देर से चल रही हैं.
|क्रम
|ट्रेन नं.
|ट्रेन का नाम / रूट
|देरी
|1
|12302
|नई दिल्ली – हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस
|9:30 घंटे
|2
|12310
|नई दिल्ली – राजेंद्र नगर तेजस राजधानी एक्सप्रेस
|8 घंटे
|3
|12274
|नई दिल्ली – हावड़ा दूरंतो एक्सप्रेस
|11 घंटे
|4
|12358
|आनंद विहार – दानापुर जनसाधारण एक्सप्रेस
|4 घंटे
|5
|12578
|मैसूर – दरभंगा बागमती एक्सप्रेस
|2 घंटे
|6
|12398
|नई दिल्ली – गया महाबोधि एक्सप्रेस
|10 घंटे
|7
|22410
|आनंद विहार – गया गरीब रथ एक्सप्रेस
|4:30 घंटे
|8
|12818
|झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस
|4:30 घंटे
|9
|22805
|भुवनेश्वर – आनंद विहार सुपरफास्ट एक्सप्रेस
|3 घंटे
|10
|20802
|नई दिल्ली – इस्लामपुर मगध एक्सप्रेस
|3 घंटे
|11
|12436
|आनंद विहार – जयनगर गरीब रथ एक्सप्रेस
|10 घंटे
|12
|22362
|नई दिल्ली – राजेंद्र नगर अमृत भारत एक्सप्रेस
|5 घंटे
|13
|12802
|आनंद विहार – पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस
|3:30 घंटे
|14
|13430
|आनंद विहार – मालदा टाउन एक्सप्रेस
|3:30 घंटे
|15
|15733
|बालूरघाट – बठिंडा फरक्का एक्सप्रेस
|3:30 घंटे
|16
|19321
|इंदौर – पटना एक्सप्रेस
|3 घंटे