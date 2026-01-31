कोहरे और ठंड ने फिर दिखाया प्रकोप, वंदे भारत-राजधानी समेत कई ट्रेनें लेट... घंटों का इंतजार

ठंड और कोहरे ने एक बार फिर दस्तक दे दी है. एक तरफ जहां ठंड और शीतलहर से लोग परेशान हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ घने कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार थम गई है. आलम यह है कि सेमी हाई स्पीड वंदे भारत और अपने सही समय पर चलने के लिए मशहूर राजधानी एक्सप्रेस और तेजस राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें भी कई-कई घंटे लेट चल रही हैं.
गौरतलब है कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते से लेकर जनवरी के दूसरे हफ्ते तक भीषण सर्दी, शीतलहर और कोहरे के ट्रिपल अटैक से लोग त्राहिमाम कर रहे थे. लेकिन इसके बाद धीरे-धीरे ठंड और कोहरे ने अपना प्रकोप दिखाना कम कर दिया था. लोग राहत महसूस करने लगे थे, लेकिन पिछले दो-तीन दिनों से ठंड और कोहरे ने एक बार फिर कोहराम मचाना शुरू कर दिया है.
घने कोहरे के चलते दिल्ली-हावड़ा रेल रूट के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में शामिल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होकर गुजरने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस और तेजस राजधानी एक्सप्रेस सहित दर्जनों ट्रेनें कई-कई घंटे की देर से चल रही हैं. आज शनिवार को यहां कई ट्रेन लेट हैं.
ये ट्रेनें देरी से चल रही: