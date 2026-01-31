कोहरे और ठंड ने फिर दिखाया प्रकोप, वंदे भारत-राजधानी समेत कई ट्रेनें लेट... घंटों का इंतजार

ठंड और कोहरे ने एक बार फिर दस्तक दे दी है. एक तरफ जहां ठंड और शीतलहर से लोग परेशान हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ घने कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार थम गई है. आलम यह है कि सेमी हाई स्पीड वंदे भारत और अपने सही समय पर चलने के लिए मशहूर राजधानी एक्सप्रेस और तेजस राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें भी कई-कई घंटे लेट चल रही हैं.

गौरतलब है कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते से लेकर जनवरी के दूसरे हफ्ते तक भीषण सर्दी, शीतलहर और कोहरे के ट्रिपल अटैक से लोग त्राहिमाम कर रहे थे. लेकिन इसके बाद धीरे-धीरे ठंड और कोहरे ने अपना प्रकोप दिखाना कम कर दिया था. लोग राहत महसूस करने लगे थे, लेकिन पिछले दो-तीन दिनों से ठंड और कोहरे ने एक बार फिर कोहराम मचाना शुरू कर दिया है.

घने कोहरे के चलते दिल्ली-हावड़ा रेल रूट के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में शामिल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होकर गुजरने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस और तेजस राजधानी एक्सप्रेस सहित दर्जनों ट्रेनें कई-कई घंटे की देर से चल रही हैं. आज शनिवार को यहां कई ट्रेन लेट हैं.

ये ट्रेनें देरी से चल रही:

22345 पटना-गोमती नगर वंदे भारत एक्सप्रेस 1 घंटे लेट

12310 नई दिल्ली-राजेंद्र नगर तेजस राजधानी एक्सप्रेस 9 घंटे लेट

12314 नई दिल्ली-सियालदह राजधानी एक्सप्रेस 11 घंटे लेट

12306 नई दिल्ली-हावड़ा राजधानी 11:30 घंटे लेट

12260 बीकानेर-सियालदह दुरंतो एक्सप्रेस 6 घंटे लेट

13005 हावड़ा-अमृतसर मेल 3:30 घंटे लेट

12382 नई दिल्ली-हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस ढाई घंटे लेट

13394 नई दिल्ली-राजेंद्र नगर संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस 6 घंटे लेट

20802 नई दिल्ली-इस्लामपुर मगध एक्सप्रेस 4 घंटे लेट

12333 हावड़ा-प्रयागराज विभूति एक्सप्रेस 2 घंटे लेट

12988 अजमेर-सियालदह एक्सप्रेस 5 घंटे लेट

19483 अहमदाबाद-सहरसा बरौनी एक्सप्रेस 2 घंटे लेट

22362 नई दिल्ली-राजेंद्र नगर अमृत भारत एक्सप्रेस 7 घंटे लेट

15657 दिल्ली-कामाख्या ब्रह्मपुत्र मेल 4:30 घंटे लेट

12802 आनंद विहार-पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 6:30 घंटे लेट

13252 आनंद विहार-पटना एक्सप्रेस ढाई घंटे लेट

12371 दून एक्सप्रेस 3 घंटे लेट

12791 सिकंदराबाद-दानापुर एक्सप्रेस 5 घंटे लेट

