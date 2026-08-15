सीटिंग अरेंजमेंट्स से खफा? राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे लाल किले के समारोह में नहीं हुए शामिल

देश आज आजादी की 80वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहा है. चारों तरफ तिरंगा शान से लहरा रहा है. इस बीच लाल किले पर हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल नहीं हुए. दोनों नेताओं की ओर से समारोह में बैठने की व्यवस्था और तय प्रोटोकॉल को लेकर नाराजगी जताई गई.

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सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की नाराजगी समारोह में उनके लिए किए गए इंतजामों को लेकर थी. सीटों की व्यवस्था से लेकर लाइनअप तक कई चीजें उनकी स्थिति के मुताबिक नहीं होने की बात कही जा रही है.

हालांकि, सामने आई जानकारी के मुताबिक यह फैसला प्रोटोकॉल से जुड़ी नाराजगी के चलते लिया गया. दोनों नेताओं के समारोह में शामिल नहीं होने से स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक चर्चा भी तेज हो गई है.

साल 2024 में भी स्वतंत्रता दिवस पर इसी तरह का बड़ा विवाद हुआ था. उस समय लोकसभा में नेता विपक्ष को पहली कतार के बजाय पीछे की कतार में बैठाया गया था. विपक्ष ने इसे जनता का अपमान बताया था, जबकि रक्षा मंत्रालय का कहना था कि ओलंपिक खिलाड़ियों को जगह देने के लिए यह बदलाव किया गया था. नियम के मुताबिक, ऐसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में नेता विपक्ष के लिए पहली कतार में सीट तय होती है.



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