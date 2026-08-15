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बेटी की उम्र की हसीना को डेट कर रहे गोविंदा, 2 फिल्मों में साथ करेंगे काम, चमकेगी किस्मत?

गोविंदा और कोमल रानी स्वर्णकार की डेटिंग की अफवाहें चर्चा में हैं. दोनों को एयरपोर्ट पर साथ देखा गया और गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने इस पर नाराजगी जताई. अब खबरें आ रही हैं कि गोविंदा, कोमल के साथ बैक टू बैक 2 फिल्में करने वाले हैं.

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प्यार में गोविंदा? (Photo: Vinod Singh)
प्यार में गोविंदा? (Photo: Vinod Singh)

काफी समय से गोविंदा डेटिंग रूमर्स को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. चर्चा है कि गोविंदा उनकी फिल्म की हीरोइन कोमल रानी स्वर्णकार को डेट कर रहे हैं. गोविंदा और रानी स्वर्णकार को साथ में एयरपोर्ट पर भी स्पॉट किया गया. हीरो नंबर 1 ने अपनी हीरोइन को पैपराजी से मिलवाया. इसे लेकर उनकी वाइफ सुनीता आहूजा ने अपना गुस्सा भी जाहिर किया. 
 
अब गोविंदा और रानी स्वर्णकार को लेकर नई अपडेट सामने आ रही है. कहा जा रहा है कि गोविंदा अपनी आने वाली 2 फिल्मों में रानी स्वर्णकार के साथ काम करने वाले हैं.

गर्लफ्रेंड का करियर बनाएंगे गोविंदा
गोविंदा के साथ नाम जुड़ने की वजह से कोमल रानी स्वर्णकार अचानकर लाइमलाइट में आ गई हैं. एक ओर जहां रूपा फिल्म से गोविंदा 7 साल बाद पर्दे पर वापसी करेंगे. वहीं फिल्म की लीड हीरोइन कोमल रानी स्वर्णकार इस फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू करेंगी. खबर है कि रूपा के अलावा गोविंदा दुनियादारी नामक एक और फिल्म कर रहे हैं. इसमें भी उनकी हीरोइन कोमल रानी स्वर्णकार हैं. इसका मतलब है कि गोविंदा कमबैक मूवी में अपनी उम्र से छोटी हीरोइन के साथ रोमांस करते दिखेंगे. हालांकि, इस पर अब उन्होंने किसी तरह का रिएक्शन नहीं दिया है. ना ही फिल्म को लेकर ज्यादा जानकारी सामने आई है. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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गोविंदा और उनकी हीरोइन की नजदीकियां भी लोगों का ध्यान खींच रही हैं. सुनीता ने इस पर रिएक्ट करते हुए कहा कि बेटी की उम्र की लड़की के साथ घूम रहा है. शर्म आनी चाहिए. अफेयर और विवादों की खबरों के बीच कोमल रानी स्वर्णकार ने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा था कि उनका परिचय रानी स्वर्णकार के तौर पर हुआ है. उन्हें इसी नाम से बुलाया जाए. डेब्यू से पहले ही उनके नाम को गोविंदा के अफेयर की अफवाहों से जोड़ दिया गया, जिसके बाद वह चर्चा में आ गईं. हालांकि, न तो गोविंदा और न ही कोमल ने अपने रिश्ते की पुष्टि की है. खबरें पूरी तरह से कयासबाजी पर आधारित हैं.

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