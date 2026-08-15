Shukra Nakshatra Gochar 2026: चंद्र ग्रहण से पहले मंगल के नक्षत्र में शुक्र, 4 राशियों की चमकेगी किस्मत!

Shukra Nakshatra Gochar 2026: अगस्त 2026 का महीना खगोलीय घटनाओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है. एक तरफ जहां 28 अगस्त को साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सुख-सुविधाओं और ऐश्वर्य के कारक ग्रह शुक्र (Venus) अपनी चाल बदलने की तैयारी में हैं.
25 अगस्त 2026 को दोपहर 12:55 बजे शुक्र ग्रह मंगल के स्वामित्व वाले चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. इस नक्षत्र में शुक्र 11 सितंबर तक विराजमान रहेंगे. ज्योतिष शास्त्र में मंगल और शुक्र का यह मिलन बहुत ही ऊर्जावान और रचनात्मक माना जाता है. शुक्र का यह गोचर न केवल भौतिक सुखों में वृद्धि करेगा, बल्कि करियर और निजी जीवन में भी बड़े सकारात्मक बदलाव ला सकता है.
यहां जानिए कि शुक्र के चित्रा नक्षत्र में आने से किन 4 राशियों की किस्मत चमकने वाली है.
1. मेष राशि (Aries)
मेष राशि के जातकों के लिए यह समय स्वर्णिम साबित हो सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी, पदोन्नति (Promotion) के प्रबल योग बन रहे हैं. जो लोग लंबे समय से नई नौकरी की तलाश में थे, उन्हें बेहतर अवसर मिल सकते हैं. आर्थिक पक्ष पहले से अधिक मजबूत होगा. निवेश से लाभ मिलेगा.
2. वृषभ राशि (Taurus)
वृषभ राशि का स्वामी स्वयं शुक्र है, इसलिए यह गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा. इस अवधि में आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही चमक देखने को मिलेगी. आत्मविश्वास बढ़ने से आप कठिन कार्यों को भी आसानी से पूरा कर पाएंगे. जो लोग व्यापार में पार्टनरशिप के जरिए काम कर रहे हैं, उन्हें विशेष सफलता मिलने के संकेत हैं. लव लाइफ में मधुरता बढ़ेगी.
3. तुला राशि (Libra)
शुक्र के इस नक्षत्र परिवर्तन से तुला राशि वालों का मानसिक तनाव समाप्त होगा. आप खुद को अधिक ऊर्जावान और शांत महसूस करेंगे. अटके हुए सरकारी काम पूरे हो सकते हैं. आय के नए स्रोत विकसित होंगे. यदि आप किसी नए रचनात्मक कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, तो यह समय बिल्कुल उपयुक्त है.
4. वृश्चिक राशि (Scorpio)
वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर करियर में बड़े बदलाव लेकर आ सकता है. नौकरीपेशा जातकों को कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां और सम्मान मिल सकता है. सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. अचानक धन लाभ के योग हैं, जो आपकी आर्थिक स्थिति को स्थिरता प्रदान करेंगे. दांपत्य जीवन में सुखद समाचार मिल सकते हैं.
शुक्र और चित्रा नक्षत्र का महत्व: क्यों खास है यह संयोग?
वैदिक ज्योतिष के अनुसार, चित्रा नक्षत्र के स्वामी ग्रह मंगल (Mars) हैं. मंगल ऊर्जा, साहस और पराक्रम का प्रतीक है, जबकि शुक्र प्रेम, धन और सौंदर्य का. जब शुक्र, मंगल के नक्षत्र में जाते हैं, तो व्यक्ति के भीतर एक गजब का आत्मविश्वास और अट्रैक्शन पैदा होता है.