scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'डोकलाम में टैंक...', राहुल गांधी संसद में क्या कहना चाहते थे जिसपर मच गया हंगामा

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान लोकसभा में उस वक्त हंगामा मच गया जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने डोकलाम में चीनी घुसपैठ का जिक्र किया. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावों पर सवाल उठाए, जबकि स्पीकर ओम बिरला ने नियमों का हवाला देकर राहुल गांधी को रोका.

Advertisement
X
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण पर हंगामा. (Photo: X/@SansadTV)
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण पर हंगामा. (Photo: X/@SansadTV)

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपनी बात रख रहे हैं. इस बीच उन्होंने डोकलाम में चीनी घुसपैठ का जैसे ही जिक्र किया तो सदन में हंगामा मच गया. खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उठ खड़े हुए और विपक्ष के नेता से उनके दावों को लेकर सवाल पूछे. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदन में मौजूद हैं.

कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक मीडिया संस्थान की रिपोर्ट के हवाले से अपनी बात रख रहे थे. उनका कहना है कि मीडिया संस्थान के संस्मरण को सरकार प्रकाशित नहीं होने दे रही है. इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने भी हस्तक्षेप किया. उन्होंने कहा कि जो किताब प्रकाशित नहीं की गई, उसका हवाला कैसे दिया जा सकता है.

इस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अगर प्रकाशित हो भी जाए फिर भी उसका हवाला नहीं दिया जा सकता. उन्होंने कहा कि नियमों के मुताबिक पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि सदन में कोई भी किताब या अखबार को नहीं पढ़ा जा सकता. उसके हवाले से बात नहीं रखी जा सकती. उन्होंने कहा कि यह नियम है और इस बारे में पहले ही साफ किया जा चुका है.

Advertisement

राहुल गांधी ने बावजूद इसके मीडिया संस्थान की किताब को 100 फीसदी ऑथेंटिक करार दिया. उन्होंने कहा कि इसको प्रकाशित नहीं होने दिया जा रहा इसका मतलब है कि किताब में लिखी गई बात सच है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement