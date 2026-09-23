दो हादसे, 2 मौतें और 6 घायल... गुमला में सड़क पर टूटा कहर, BSF जवान की भी गई जान

झारखंड के गुमला जिले में बुधवार को हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों में BSF जवान समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि छह लोग घायल हुए हैं. पहला हादसा पालकोट थाना क्षेत्र के सेमरा जंगल इलाके में मरदा नदी के पास हुआ, जहां कार की टक्कर से स्कूटर सवार BSF जवान भादो केरकेट्टा (50) की मौत हो गई. उनकी पत्नी उर्मिला केरकेट्टा गंभीर रूप से घायल हैं.

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जानकारी के मुताबिक, भादो केरकेट्टा करीब दो सप्ताह की छुट्टी लेकर घर आए थे. वह गुमला से पालकोट स्थित अपने गांव जा रहे थे. इसी दौरान उनकी स्कूटर को एक कार ने टक्कर मार दी. हादसे में कार सवार तीन लोग भी जख्मी हुए हैं. इनमें बसिया थाना क्षेत्र के टाना टोली निवासी लक्ष्मण उरांव (32), उनकी पत्नी रेनू उरांव और उनकी एक साल की बेटी शामिल है.

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स्थानीय लोगों की सूचना पर पालकोट पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को गुमला सदर अस्पताल पहुंचाया. वहां डॉक्टरों ने भादो केरकेट्टा को मृत घोषित कर दिया. बाकी घायलों का इलाज चल रहा है. पालकोट थाना प्रभारी अंकित राज ने बताया कि पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. अभी किसी पक्ष ने शिकायत नहीं दी है.

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SUV और बाइक की आमने-सामने टक्कर

दूसरा हादसा गुमला थाना क्षेत्र में रांची-गुमला मुख्य मार्ग पर उर्सुलाइन कॉन्वेंट के पास हुआ. यहां SUV और बाइक के बीच आमने-सामने की टक्कर में बाइक चालक महेश महतो की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक सिसई का रहने वाला था.

गुमला टाउन थाना प्रभारी दिनेश कुमार के मुताबिक टक्कर के बाद SUV चालक मौके से फरार हो गया. भागने के दौरान उसने मदरसा इस्लामिया के पास एक अन्य बाइक को भी टक्कर मार दी. इस घटना में दो लोग घायल हो गए.

पुलिस ने महेश महतो के शव को पोस्टमार्टम के लिए गुमला सदर अस्पताल भेज दिया है. वहीं, दूसरे हादसे में घायल दो लोगों को भी इसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस दोनों घटनाओं की परिस्थितियों की जांच कर रही है.

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