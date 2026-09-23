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परिणीति का ओटीटी डेब्यू! राघव चड्ढा ने कहा- तुम पर गर्व है

बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ओटीटी की दुनिया में डेब्यू कर रही हैं. वह वेब सीरीज 'शक' में नजर आएंगी जिसका ट्रेलर कुछ दिन पहले रिलीज हो चुका है. अब उनके पति राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर खास पोस्ट शेयर करते हुए उनकी तारीफ की.

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राघव ने परिणीति के लिए सेशल मीडिया पर प्यारा सा पोस्ट किया . (Credit: Inst
राघव ने परिणीति के लिए सेशल मीडिया पर प्यारा सा पोस्ट किया . (Credit: Inst

बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा फिल्मों के बाद अब वेब सीरीज की दुनिया में कदम रखने जा रही हैं. उनकी वेब सीरीज 'शक: ट्रस्ट नो वन' का ट्रेलर कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ था, जिसे दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. 

परिणीति की इस नई शुरुआत के लिए उनके पति और नेता राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए बधाई दी और उनकी तारीफ की.

राघव ने परिणीति के लिए की खास पोस्ट

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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वेब सारीज को लेकर परिणीति के पति राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट शेयर करते हुए एक्ट्रेस और पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने लिखा, 'परिणीति, मुझे तुम पर बहुत गर्व है.' आगे उन्होंने लिखा, 'मैं जानता हूं कि तुमने 'शक' के लिए कितना कुछ दिया है, खासकर उस समय में जो हमारे लिए पहले से ही बहुत खास था. शिमला में शूटिंग के दौरान कुछ समय बिताने पर, मुझे इस टीम का स्नेह और हुनर को करीब से देखने का मौका मिला. पूरी टीम बहुत ही प्रतिभाशाली है. ऐसे में साफ नजर आता है कि उनके साथ काम करने में तुम्हें काफी मजा आया होगा. तुम्हें और पूरी टीम को बहुत-बहुत शुभकामनाएं. मुझे लगता है कि यह सीरीज लोगों को सोचने पर मजबूर करेगी. हम सब इस सीरीज को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.'

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शक से कर रही ओटीटी डेब्यू

परिणीति चोपड़ा मां बनने के बाद एक बार फिर से एक्टिंग की दुनिया में लौट रही हैं. वह शक से अपना ओटीटी डेब्यू कर रही. इस सीरीज में एक मां की जर्नी को दिखाया गया है, ऐसी मां की जो अपने लापता बच्चे को ढूंढ रही होती है और एक रहस्य के जाल में उलझ जाती है. इस सीरीज में परिणीति के अलावा जेनिफर विंगेट, ताहिर राज भसीन, सोनी राजदान, अनूप सोनी, हरलीन सेठी और धुव्र चौधरी मुख्य भूमिकाओं में हैं. इस सीरीज के निर्देशक रेंसिल डी सिल्वा हैं जबकि इसके निर्माता रेंसिल डी सिल्वा और सिद्धार्थ पी मल्होत्रा हैं. सीरीज 24 सिंतबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.

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