scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'भारत को भविष्य की टेक्नोलॉजी बनानी और दुनिया को लीड करना होगा', बोले PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का भारत नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है. अब भारत का लक्ष्य सिर्फ नई तकनीक अपनाना नहीं, बल्कि उसे विकसित करना और दुनिया की समस्याओं का समाधान देना है.

Advertisement
X
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव को संबोधित किया (Photo: PTI)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव को संबोधित किया (Photo: PTI)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नई दिल्ली में इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत को भविष्य की तकनीकों को विकसित करने, नए प्रयोग करने और दुनिया का नेतृत्व करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा. उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का भारत नई सोच और नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है. अब देश का लक्ष्य भारत और दुनिया के लिए नई तकनीक बनाना, उसकी दिशा तय करना और वैश्विक समस्याओं का समाधान देने की क्षमता विकसित करना है.

पीएम मोदी ने कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय दुनिया के कई देश वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर चुनौतियों का सामना कर रहे थे, लेकिन भारत ने अपनी वैक्सीन विकसित की. देश में बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन किया गया और दूसरे देशों को भी वैक्सीन भेजी गई. उन्होंने इसे 21वीं सदी के भारत के आत्मविश्वास का उदाहरण बताया.

यह भी पढ़ें: मोदी के प‍िता को लेकर खड़गे के ब‍िगड़े बोल, सपा ने जताई नाराजगी और बसपा ने ऐतराज

मंगल और चंद्रमा तक पहुंचा भारत

प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले दुनिया में कोई नई तकनीक विकसित होती थी, तो कुछ साल बाद वह भारत तक पहुंचती थी. भारत उसे अपनाता था या उसमें सुधार करके आगे बढ़ता था. लेकिन अब देश की सोच बदल रही है. उन्होंने कहा कि आज भारत पहली ही कोशिश में मंगल ग्रह तक पहुंचता है. भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव तक भी पहुंचा, जहां पहले कोई देश नहीं पहुंच पाया था. पीएम मोदी ने कहा कि भारत को भविष्य की तकनीकों को अपनाने के साथ-साथ उन्हें विकसित करने और दुनिया का नेतृत्व करने के लिए भी काम करना होगा.

Advertisement

भारत की वैज्ञानिक विरासत और परमाणु ऊर्जा

पीएम मोदी ने कहा कि शून्य की खोज, संख्या पद्धति के विकास और खगोल विज्ञान में प्रगति से लेकर भारत की संस्कृति हमेशा ज्ञान और खोज पर आधारित रही है. आज देश आधुनिक तकनीक और नए आत्मविश्वास के साथ इस वैज्ञानिक विरासत को आगे बढ़ा रहा है.

परमाणु ऊर्जा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए बड़े स्तर पर परमाणु ऊर्जा की जरूरत होगी. परमाणु ईंधन के आयात पर निर्भरता ऊर्जा सुरक्षा के लिए चुनौती है. इसलिए भारत अपनी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तकनीक विकसित कर रहा है. उन्होंने बताया कि कुछ महीने पहले देश के 500 मेगावाट के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने पहली बार क्रिटिकलिटी हासिल की, जो लंबे समय तक ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में अहम उपलब्धि है.

यह भी पढ़ें: खड़गे की PM मोदी के पिता पर अभद्र टिप्पणी का विश्लेषण, देखें ब्लैक एंड व्हाइट में

युवाओं के आत्मविश्वास की तारीफ

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत के युवा जिस तरह कौशल और तकनीक के बारे में सोच रहे हैं और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वह उत्साह बढ़ाने वाला है. उन्होंने कहा कि दशकों पहले भारत में विज्ञान और तकनीक का मतलब दूसरी दुनिया की बराबरी करने की कोशिश करना था, लेकिन अब देश को अपनी तकनीक विकसित करने और भविष्य की दिशा तय करने पर ध्यान देना होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'बालिका वधू' एक्ट्रेस की 6 महीने में टूटी सगाई, हसीना के प्यार में Ex मंगेतर, दिया धोखा? |
    जयपुर पोलो ग्राउंड मस्जिद विवाद: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब, नमाज पर लगी रोक हटाने की याचिका |
    Lauki Rice Recipe: रात के बचे चावल फेंकना छोड़ें, हींग-जीरा डालकर बनाएं चटपटे लौकी राइस, घिया न खाने वाले भी चाटेंगे प्लेट |
    खड़गे के विवादित बयान पर बवाल जारी, तीसरे टी20 में भारत की जीत, देखें बड़ी खबरें |
    इतिहास की सबसे अमीर महिला, कई देशों की इकोनॉमी से भी ज्यादा थी संपत्ति |
    खड़गे के घर पर बैठेगी INDIA ब्लॉक की मॉक पार्लियमेंट, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग की तैयारी |
    तीसरे टी20 में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया, अभिषेक ने जड़ा शानदार शतक |
    राहुल गांधी की रामलीला रैली से सरकार पर चोट या कारोबार पर? अंजना के साथ देखें हल्ला बोल |
    कचौरी खाते रह गया कलेक्शन एजेंट, आंखों के सामने से ₹20 लाख से भरा बैग ले उड़े बदमाश, देखे LIVE CCTV |
    'दूसरों का मेंटल हेल्थ खराब करके खुद मेड‍िटेशन करता है', ईशान किशन ने अभ‍िषेक शर्मा के 113 रनों पर ली मौज , VIDEO
    Advertisement