बजट 2026 पर PM मोदी करेंगे मीटिंग, 'विकसित भारत 2047' के विजन पर भी होगी चर्चा

केंद्रीय बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को एनडीए (NDA) संसदीय दल की एक अहम बैठक को संबोधित करेंगे. इस उच्च स्तरीय बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन सहित गठबंधन के सभी मंत्री और सांसद शामिल होंगे.

और पढ़ें

एनडीए के संसदीय दल की बैठक कल सुबह 9:30 बजे होगी. इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक विशेष प्रेजेंटेशन के जरिए 'बजट 2026' की विशेषताओं और 'विकसित भारत 2047' के विजन को बताएंगी.

इस बैठक का अहम मकसद बजट के फायदों को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए रोडमैप तैयार करना है. पीएम मोदी इस बैठक में सांसदों को विशेष दिशा-निर्देश देंगे कि बजट की बारीकियों को आम आदमी तक कैसे पहुंचाना है.

सांसदों के दिया जाएगा दिशानिर्देश

सांसदों को बताया जाएगा कि ये बजट किस तरह मध्यम वर्ग, किसानों और गरीबों के लिए फायदेमंद है. सरकार का लक्ष्य एक ऐसा क्लियर रोडमैप तैयार करना है, जिससे हर सांसद अपने क्षेत्र में जाकर जनता को बजट के सकारात्मक प्रभावों के बारे में बता सके.

यह भी पढ़ें: बजट के बाद आज भी बिगड़ा बाजार का मूड... पहले तूफानी तेजी, फिर हुआ धड़ाम

Advertisement

बजट 2026 की अहम बातें

बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026 को 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य की ओर एक मजबूत कदम बताया है. नए बजट के तहत नया इनकम टैक्स एक्स 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, जिसका मकसद टैक्स नियमों को आसान बनाना है. 17 कैंसर और मधुमेह की दवाएं सस्ती की गई हैं और व्यक्तिगत आयात पर टैरिफ 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है.

बुनियादी ढांचे के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. इसमें 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर और 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनाने की घोषणा शामिल है.

यह भी पढ़ें: बजट 2026 के बाद कौनसी चीजें हुईं सस्ती-कौनसी महंगी, देखें लिस्ट

बजट में वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि किसानों के लिए AI-आधारित 'भारत-विस्तार' (Bharat-VISTAAR) प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा. छोटे उद्योगों के लिए 10,000 करोड़ रुपये का SME ग्रोथ फंड बनाया गया है.

---- समाप्त ----