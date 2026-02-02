scorecardresearch
 
शेयर बाजार का बदला मूड... अचानक आई तेजी, बजट वाले दिन हुआ था क्रैश

Stock Market का मूड बजट के दिन रविवार को खराब नजर आया था और सेंसेक्स-निफ्टी क्रैश हो गए थे. वहीं सोमवार इस गिरावट से उबरते हुए दोनों इंडेक्स अचानक तूफानी रफ्तार से भागते हुए नजर आए हैं.

बजट के दिन क्रैश हुए शेयर बाजार में आई तूफानी तेजी. (File Photo: ITG)
शेयर बाजार (Stock Market) में बीते कारोबारी दिन रविवार को तगड़ा गिरावट आई थी और सेंसेक्स-निफ्टी देखते ही देखते क्रैश हो गए थे. बजट में STT बढ़ाने के एक ऐलान के बाद भूचाल देखने को मिला थी, लेकिन सोमवार को सुस्ती के साथ खुले सेंसेक्स-निफ्टी ने बजट की मार से उबरते हुए अचानक तूफानी तेजी पकड़ ली. रेड जोन में ओपन होने के बाद BSE Sensex 450 अंक से ज्यादा चढ़ गया, तो वहीं NSE Nifty ने भी सेंसेक्स के कदम से कदम मिलाकर चलते हुए 24,900 का स्तर पार कर लिया. हालांकि, इस स्तर को छूने के बीद इंडेक्स की रफ्तार धीमी पड़ती भी नजर आई.  

बजट ने बिगाड़ा था बाजार का मूड
रविवार को जब देश का आम बजट पेश हुआ था, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT में बढ़ोतरी का ऐलान किया था और इसके तुरंत बाद सेंसेक्स-निफ्टी क्रैश हो गए थे. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स करीब 2400 अंक फिसल गया था. वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी बुरी तरह टूटते हुए 750 अंक से ज्यादा गिर गया था. बाजार में मचे इस हाहाकार के बीच निवेशकों के 11 लाख करोड़ रुपये स्वाहा हो गए थे. 

सुस्त शुरुआत, फिर पकड़ी रफ्तार 
शेयर बाजार में बजट के बाद सोमवार को स्टार्ट हुए कारोबार पर नजर डालें, तो बीएसई का सेंसेक्स अपने पिछले बंद 80,722 की तुलना में गिरकर 80,555 पर ओपन हुआ और फिर ये 80,480 तक जा फिसला. लेकिन इस शुरुआती गिरावट के महज कुछ मिनटों के बाद ही बाजार की चाल बदल गई और Sensex 466 अंक की तूफानी तेजी लेकर 81,211 के लेवल पर जा पहुंचा. 

NSE Nifty ने सोमवार को शेयर मार्केट में कारोबार शुरु होने पर अपने पिछले बंद 24,825 की तुलना में गिरकर 24,796 के लेवल पर ओपनिंग की थी, लेकिन जैसे ही सेंसेक्स ने रफ्तार पकड़ी इस इंडेक्स की चाल भी तेज हो गई और ये 100 अंक से ज्यादा उछलकर 24,942 पर जा पहुंचा.

क्या इस वजह से बाजार में रिकवरी? 
शेयर बाजार में अचानक लौटी तेजी के पीछे के कारणों की बात करें, तो ऐसा माना जा सकता है कि बजट में हुए ऐलान के नफा-नुकसान शायद समझ गया है. दरअसल, STT बढ़ाने का असर आम और लॉन्गटर्म निवेशकों पर कम पड़ने की संभावना है, जबकि एफएंडओ ट्रेडिंग और ज्यादा लेनदेन करने वालों पर ही सबसे अधिक बोझ बढ़ेगा. इसके चलते सेंटीमेंट सुधरा, साथ ही तमाम ऐसी बड़ी कंपनियां रहीं जिनके शेयरों में उछाल ने बाजार को सपोर्ट किया है. 

इन शेयरों ने संभाला बाजार 
अब बात करते हैं उन शेयरों के बारे में, जिनमें आई तेजी ने टूटते बाजार को अचानक रफ्तार देने में अहम रोल निभाया. ऐसे Top-10 Stocks को देखें, तो BSE की लार्जकैप कैटेगरी में शामिल Adani Ports Share (3.30%), Asian Paints Share (2.50%), LT Share (2.30%), Reliance Share (1.35%) की तेजी लेकर कारोबार कर रहे थे.

इसके अलावा मिडकैप में शामिल HP Share (5%), GMR Airport Share (3.30%), Bharat Forge Share (2.10%) और Dixon Share (2%) की उछाल के साथ ट्रेड कर रहे थे. स्मॉलकैप कैटेगरी में मौजूद शेयरों में IIFL Share (3.62%) और Hindustan Copper Share (3.50%) चढ़कर कारोबार कर रहा था. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

