'चेयर पर बैठा व्यक्ति दोस्त, बिट्टू गद्दार...', राहुल गांधी पर निर्मला सीतारमण का वार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में बजट पर हुई चर्चा का जवाब दिया. वित्त मंत्री ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक, विपक्षी नेताओं की ओर से उठाए गए एक-एक सवाल का जवाब दिया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बहुत सारी बातें कहीं. वह मार्शल आर्ट की लैंगुएज बता रहे थे ग्रिप-कंट्रोल. ये भी कि चेयर पर बैठे जगदंबिका पाल उनकी पार्टी वाले हैं. चेयर पर बैठा व्यक्ति दोस्त हो गया और बिट्टू को गद्दार बता दिया था.

वित्त मंत्री ने कहा कि विपक्ष के नेता एआई और डेटा पर बहुत चिंता व्यक्त कर रहे थे. यह सही नहीं है. उन्होंने कहा कि हम डेटा सेंटर को इंसेंटिव दे रहे हैं, जिससे भारत में डेटा रहे और युवाओं को जॉब मिले. भारत का डेटा भारतीय युवा ही मैनेज करेंगे. वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि इंडिया एआई मिशन के लिए हजार करोड़ आवंटित किए हैं. भारतीय उपभोक्ताओं की सर्विस अच्छी हो, इसके लिए इसे बढ़ाया है. फूड सिक्योरिटी, फर्टिलाइजर सिक्योरिटी जैसे बयान दे रहे हैं. धैर्य से सुनना चाहिए.

उन्होंने टोटल फूड सब्सिडी से लेकर फूड प्रॉसेसिंग यूनिट्स तक, बजट आवंटन के आंकड़े गिनाए और कहा कि फूड इंफ्लेशन रेट सबसे निचले स्तर पर है. वित्त मंत्री ने कहा कि जियो पॉलिटिक्स, बजट वेपनाइजेशन की बात भी विपक्ष के नेता ने की. यह भी कहा कि बजट में चुनौतियों का जिक्र है, लेकिन इनसे निपटने के लिए कुछ नहीं किया गया है. उन्होंने इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार की ओर से किए गए आवंटन के आंकड़े भी गिनाए और कहा कि विपक्ष के नेता ने ये सब पढ़ा नहीं है.

वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी देश के हित के काम करेंगे. देश को बेचने वाले कौन हैं, ये मैं बताती हूं. उन्होंने कहा कि 2013 में डब्ल्यूटीओ में जाकर बाली में समझौता करने वाले ये लोग थे. इसके मुताबिक 2017 से किसान से कोई खरीद नहीं हो सकती थी, ना ही राशन दिया जा सकता था गरीब को. निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगर 2014 में मोदी जी नहीं आए होते. तो गरीब को राशन भी नहीं मिल पाता. एलओपी को प्रधानमंत्री पर आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं बनता. कांग्रेस के साथ चलते हुए हमारा किसान सड़क पर आ जाता.

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ भारत को जोड़ने दिया, ये कहकर विपक्ष के नेता हमें सजेशन दे रहे हैं कि डील कैसे करनी है. किसान-गरीब को सेल कर दिया और भारत पाकिस्तान को जोड़कर समझौता करने वाले मनमोहन सिंह ये कांग्रेस वाले थे. वित्त मंत्री ने कहा कि आज आकर के हमें सलाह दे रहे हैं कि नेगोसिएशन कैसे करना है. उन्होंने कहा कि किरेन रिजिजू ने सही कहा, भारत को बेचने वाला कोई माई का लाल अभी तक जन्म नहीं लिया. वित्त मंत्री ने अखिलेश यादव के सवालों के भी जवाब दिए.

वित्त मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी के लिए कोई बुलेट ट्रेन नहीं है. बुलेट ट्रेन परियोजना में देरी को लेकर सवाल पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि यूबीटी से पूछो. जमीन देने में देरी की, जिससे कास्ट बढ़ी. अभी तक बुलेट ट्रेन चल रही होती. उन्होंने कहा कि जहां तक यूपी की बात है, दो हाई स्पीड कॉरिडोर यूपी से जा रहे हैं.

निर्मला सीतारमण ने कहा कि पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी, यूपी से ही गई. दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी तक हाईस्पीड ट्रेन यूपी को ही गई है. वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में यूपी के लिए रेलवे बजट 20 हजार करोड़ रुपये हो गया है. एक लाख करोड़ तक जाना है. अखिलेश जी से अनुरोध करती हूं, थोड़ा तथ्यों का ध्यान रखते हुए बात करें.

