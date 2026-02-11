Parliament Budget Session Live: राहुल गांधी थोड़ी देर में लोकसभा में बोलने वाले हैं, उससे पहले जोरदार हंगामा

12:30 PM (25 मिनट पहले)

'कांग्रेस के 20-25 MP घुसे और...', रिजिजू ने बताया स्पीकर के चैंबर में क्या हुआ था

Posted by :- Bikesh Tiwari

लोकसभा स्पीकर के चैंबर में भी सत्तापक्ष और विपक्ष के सांसद आमने-सामने आ गए थे. इसका वीडियो भी सामने आया था. इसे लेकर अब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का बयान आया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सांसदों ने स्पीकर के चैंबर में प्रवेश करते ही उनको गालियां दीं. वहां मैं भी था. रिजिजू ने कहा कि स्पीकर बहुत नरम व्यक्ति हैं, अन्यथा कड़ी कार्रवाई किए होते. उन्होंने आगे कहा कि प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी वहां मौजूद थे, जब स्पीकर के साथ गाली-गलौज कर उनको धमकी दी गई.

