Parliament Budget Session Live: राहुल गांधी थोड़ी देर में लोकसभा में बोलने वाले हैं, उससे पहले जोरदार हंगामा

लोकसभा में एक दिन पहले बजट पर चर्चा शुरू हुई थी. सदन में बजट पर चर्चा का आज दूसरा दिन है. लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी बोल सकते हैं. राहुल गांधी के प्रश्नकाल के बाद 12 बजे बोलने की संभावना है. लोकसभा में हंगामे के बीच प्रश्नकाल की कार्यवाही जारी है.
बजट पर चर्चा के दौरान बोलते हुए नगीना से सांसद आजाद समाज पार्टी के प्रमुख एडवोकेट चंद्रशेखर ने कहा कि बजट एक दस्तावेज नहीं, सरकार की संवेदनशीलता को भी दर्शाता है. इस बजट में आर्थिक विकास की बातें अधिक हैं, लेकिन सामाजिक न्याय की आत्मा कमजोर. स्किलिंग की बात तो है, लेकिन रोजगार की बात नहीं है. एमएसपी की गारंटी सरकार की ओर से नहीं दी गई है.
लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान सिक्किम के सांसद इंदिरा हंग सुब्बा ने बुद्धिस्ट सर्किट बनाने के ऐलान के लिए सरकार का धन्यवाद किया. उन्होंने इंडस्ट्री लिंक रिसर्च पर जोर दिया और कहा कि इसके लिए बजट में प्रावधान होना चाहिए. नॉर्थ ईस्ट रीजन में हैंड मेड टेक्सटाइल्स में भारत का हिस्सा दुनिया में 95 परसेंट है और इसमें भी 60 परसेंट से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट के प्रोडक्ट रहते हैं.
लोकसभा स्पीकर के चैंबर में भी सत्तापक्ष और विपक्ष के सांसद आमने-सामने आ गए थे. इसका वीडियो भी सामने आया था. इसे लेकर अब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का बयान आया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सांसदों ने स्पीकर के चैंबर में प्रवेश करते ही उनको गालियां दीं. वहां मैं भी था. रिजिजू ने कहा कि स्पीकर बहुत नरम व्यक्ति हैं, अन्यथा कड़ी कार्रवाई किए होते. उन्होंने आगे कहा कि प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी वहां मौजूद थे, जब स्पीकर के साथ गाली-गलौज कर उनको धमकी दी गई.
लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद पीठासीन पीसी मोहन ने लिस्टेड बिजनेस लिए. इसके बाद अब बजट पर चर्चा की शुरुआत हो गई है. आज बजट पर चर्चा की शुरुआत लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के सांसद अरुण भारती ने की है. अरुण भारती ने कहा कि लोहा हमारे यहां से निकला, कोयला हमारे यहां से निकला, लेकिन फैक्ट्रियां हमारे यहां से दूर कर दी गई थीं. मजदूर हमारा था, सब हमारा था, लेकिन फैक्ट्रियां हमसे छीन ली गई थीं.यह केवल विकास का नहीं, इतिहास की मरम्मत का भी बजट है.
लोकसभा में प्रश्नकाल समाप्त हो गया है. अब लिस्टेड बिजनेस लिए जा रहे हैं.
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी थोड़ी देर में बोलेंगे. उससे पहले सदन में जोरदार हंगामा हुआ. राहुल गांधी के 12 बजे से बोलने की संभावना है.
लोकसभा में विपक्ष के सदस्य जोरदार हंगामा कर रहे हैं. विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही जारी है. लोकसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही चल रही है.
लोकसभा में बजट पर चर्चा का आज दूसरा दिन है. हंगामे के कारण कई दिन की कार्यवाही बाधित होने के बाद 10 फरवरी को दो बजे से बजट पर चर्चा की शुरुआत हो सकी थी. आज बजट पर चर्चा का दूसरा दिन है और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज बजट पर बोल सकते हैं. राहुल गांधी के 12 बजे सदन में बोलने की संभावना है.