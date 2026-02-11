scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

लाइव अपडेट

Parliament Budget Session Live: राहुल गांधी थोड़ी देर में लोकसभा में बोलने वाले हैं, उससे पहले जोरदार हंगामा

aajtak.in | नई दिल्ली | 11 फरवरी 2026, 12:55 PM IST

Parliament Session Live Updates: लोकसभा में एक दिन पहले बजट पर चर्चा शुरू हुई थी. बजट पर आज भी चर्चा होगी. राहुल गांधी आज सदन में बोल सकते हैं. ताजा अपडेट्स के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें...

लोकसभा में एक दिन पहले बजट पर चर्चा शुरू हुई थी. सदन में बजट पर चर्चा का आज दूसरा दिन है. लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी बोल सकते हैं. राहुल गांधी के प्रश्नकाल के बाद 12 बजे बोलने की संभावना है. लोकसभा में हंगामे के बीच प्रश्नकाल की कार्यवाही जारी है.

12:55 PM (44 सेकंड पहले)

Lok Sabha: बजट में आर्थिक विकास की बात, सामाजिक न्याय की आत्मा कमजोर- चंद्रशेखर

Posted by :- Bikesh Tiwari

बजट पर चर्चा के दौरान बोलते हुए नगीना से सांसद आजाद समाज पार्टी के प्रमुख एडवोकेट चंद्रशेखर ने कहा कि बजट एक दस्तावेज नहीं, सरकार की संवेदनशीलता को भी दर्शाता है. इस बजट में आर्थिक विकास की बातें अधिक हैं, लेकिन सामाजिक न्याय की आत्मा कमजोर. स्किलिंग की बात तो है, लेकिन रोजगार की बात नहीं है.  एमएसपी की गारंटी सरकार की ओर से नहीं दी गई है.
 

12:46 PM (10 मिनट पहले)

Budget Session live: सिक्किम के सांसद की डिमांड- रिसर्च के लिए हो बजट

Posted by :- Bikesh Tiwari

लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान सिक्किम के सांसद इंदिरा हंग सुब्बा ने बुद्धिस्ट सर्किट बनाने के ऐलान के लिए सरकार का धन्यवाद किया. उन्होंने इंडस्ट्री लिंक रिसर्च पर जोर दिया और कहा कि इसके लिए बजट में प्रावधान होना चाहिए. नॉर्थ ईस्ट रीजन में हैंड मेड टेक्सटाइल्स में भारत का हिस्सा दुनिया में 95 परसेंट है और इसमें भी 60 परसेंट से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट के प्रोडक्ट रहते हैं.

12:30 PM (25 मिनट पहले)

'कांग्रेस के 20-25 MP घुसे और...', रिजिजू ने बताया स्पीकर के चैंबर में क्या हुआ था

Posted by :- Bikesh Tiwari

लोकसभा स्पीकर के चैंबर में भी सत्तापक्ष और विपक्ष के सांसद आमने-सामने आ गए थे. इसका वीडियो भी सामने आया था. इसे लेकर अब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का बयान आया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सांसदों ने स्पीकर के चैंबर में प्रवेश करते ही उनको गालियां दीं. वहां मैं भी था. रिजिजू ने कहा कि स्पीकर बहुत नरम व्यक्ति हैं, अन्यथा कड़ी कार्रवाई किए होते. उन्होंने आगे कहा कि प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी वहां मौजूद थे, जब स्पीकर के साथ गाली-गलौज कर उनको धमकी दी गई.

12:14 PM (41 मिनट पहले)

Budget Session 2026: लोकसभा में बजट पर चर्चा शुरू, अरुण भारती ने की है शुरुआत

Posted by :- Bikesh Tiwari

लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद पीठासीन पीसी मोहन ने लिस्टेड बिजनेस लिए. इसके बाद अब बजट पर चर्चा की शुरुआत हो गई है. आज बजट पर चर्चा की शुरुआत लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के सांसद अरुण भारती ने की है. अरुण भारती ने कहा कि लोहा हमारे यहां से निकला, कोयला हमारे यहां से निकला, लेकिन फैक्ट्रियां हमारे यहां से दूर कर दी गई थीं. मजदूर हमारा था, सब हमारा था, लेकिन फैक्ट्रियां हमसे छीन ली गई थीं.यह केवल विकास का नहीं, इतिहास की मरम्मत का भी बजट है.
 

12:05 PM (50 मिनट पहले)

लोकसभा में प्रश्नकाल समाप्त, अब लिए जा रहे लिस्टेड बिजनेस

Posted by :- Bikesh Tiwari

लोकसभा में प्रश्नकाल समाप्त हो गया है. अब लिस्टेड बिजनेस लिए जा रहे हैं.

11:59 AM (56 मिनट पहले)

Lok Sabha: थोड़ी देर में बोलेंगे राहुल गांधी, उससे पहले जोरदार हंगामा

Posted by :- Bikesh Tiwari

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी थोड़ी देर में बोलेंगे. उससे पहले सदन में जोरदार हंगामा हुआ. राहुल गांधी के 12 बजे से बोलने की संभावना है.
 

11:33 AM (एक घंटा पहले)

Lok Sabha Live: लोकसभा में जोरदार हंगामा, प्रश्नकाल की कार्यवाही जारी

Posted by :- Bikesh Tiwari

लोकसभा में विपक्ष के सदस्य जोरदार हंगामा कर रहे हैं. विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही जारी है. लोकसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही चल रही है.

 

11:31 AM (एक घंटा पहले)

Parliament Live: लोकसभा में आज बजट पर बोल सकते हैं राहुल गांधी

Posted by :- Bikesh Tiwari

लोकसभा में बजट पर चर्चा का आज दूसरा दिन है. हंगामे के कारण कई दिन की कार्यवाही बाधित होने के बाद 10 फरवरी को दो बजे से बजट पर चर्चा की शुरुआत हो सकी थी. आज बजट पर चर्चा का दूसरा दिन है और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज बजट पर बोल सकते हैं. राहुल गांधी के 12 बजे सदन में बोलने की संभावना है.
 

