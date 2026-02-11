'राहुल गांधी लास्ट टाइम मुस्कराए 31 जुलाई...', लोकसभा में अनुराग ठाकुर ने क्यों बताया समय

लोकसभा में बुधवार को बजट पर चर्चा के दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी तकरार देखने को मिली. विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बजट पर बोलते हुए सरकार को यूएस डील से एपस्टीन फाइल्स तक घेरा और दावा किया कि कोई भी प्रधानमंत्री होता, अमेरिका के साथ ऐसी डील नहीं करता. राहुल गांधी की स्पीच के बाद विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया. राहुल गांधी के बाद बोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की ओर से अनुराग ठाकुर खड़े हुए.
अनुराग ठाकुर की स्पीच में निशाने पर राहुल गांधी ही रहे. अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की ओर से लगाए गए आरोप अनर्गल बताते हुए कहा कि लगता है इनका ज्ञान नर्सरी से शुरू कराना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि अब तो इनको भारत से ही नफरत हो गई है. इसी वजह से ये अब अनर्गल आरोप लगा रहे हैं. अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी बर्लिन में घड़ियाली आंसू बहा रहे थे. वहां ये देश को नीचा दिखाने गए थे.
उन्होंने तंज करते हुए कहा कि कहने के लिए राहुल गांधी एलओपी हैं, लेकिन इनको लगता है एलओपी का मतलब है लीडर अपोजिंग पार्लियामेंट. ये लीडर अपोजिंग भारत बन गए हैं. अनुराग ठाकुर ने का कि राहुल गांधी लास्ट टाइम कब मुस्कराए, आपसे पूछना चाहता हूं. उन्होंने आगे कहा कि आपसे नहीं पूछ सकता, आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी लास्ट टाइम कब मुस्कराए थे.
अनुराग ठाकुर ने इसका जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी लास्ट टाइम मुस्कराए 31 जुलाई 2025 को 4.20 पर. राहुल गांधी को 420 नहीं कह रहा हूं, 4 20 कह रहा हूं, टाइमिंग बता रहा हूं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लास्ट टाइम तब मुस्कराए थे, जब भारत ने किसी के सामने झुकने से इनकार कर दिया था और उसने भारत को डेड इकोनॉमी कह दिया था. अनुराग ठाकुर ने कहा कि तब इनको लगा था कि यही अवसर है मुस्कराने का. भारत डेड नहीं, डॉमिनेटिंग इकोनॉमी है.
उन्होंने यूपीए सरकार के समय चीनी प्रोडक्ट के लिए भारतीय बाजार खोलने का आरोप लगाया और कहा कि तब ट्रेड डेफिसिट कई गुना बढ़ गया. अनुराग ठाकुर ने कहा कि एमएसएमई को ये डिमोट करते थे. इस पर पीठासीन जगदंबिका पाल ने कहा कि वे तो चले गए, जवाब कौन देगा. इस पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब हम बोलते हैं, तब वे टिकते नहीं हैं, इसीलिए पहले ही चले गए.