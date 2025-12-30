scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली-NCR समेत इन राज्यों में होगी नए साल के पहले दिन बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी की आशंका

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने नए साल के पहले दिन दिल्ली-एनसीआर में बारिश की संभावना जताई है. इसके साथ-साथ भारत के कई हिस्सों में भी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है. आइए जानते हैं नए साल पर कहां-कहां बारिश होगी.

Advertisement
X
नए साल पर दिल्ली का मौसम बदलेगा (Photo: AP)
नए साल पर दिल्ली का मौसम बदलेगा (Photo: AP)

नए साल की शुरुआत पहाड़ों और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठिठुरन भरे मौसम के साथ होने की संभावना है. उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में इस बार सर्दियां ज्यादातर सूखी ही रही हैं. अक्टूबर में अच्छी बारिश के बाद नवंबर में बस हल्की बूंदाबांदी हुई है. वहीं, दिसंबर भी यहां लगभग सूखा ही बीता है. इस वजह से ठंड का असर भी कम महसूस हुआ है. अब मौसम में बदलाव के संकेत नजर आ रहे हैं. नए साल की शुरुआत मैदानी इलाकों में बारिश के साथ होने की संभावना जताई जा रही है.

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक, एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय की ओर बढ़ रहा है. इसके असर से उत्तर पंजाब के ऊपर एक कमजोर चक्रवाती परिसंचरण बनने की संभावना है. यह चक्रवाती हवाओं का घेरा पंजाब, हरियाणा और उत्तर राजस्थान के कई हिस्सों को प्रभावित करेगा. 

दिल्ली-एनसीआर समेत इन राज्यों में बारिश

सम्बंधित ख़बरें

घने कोहरे और सर्द रात में खुले आसमान के नीचे ठिठुरती ज़िंदगी (Photo: ITG/ Anmol Nath)
8 डिग्री की ठंड और घना कोहरा... दिल्ली की सड़कों पर कैसे कट रही हैं बेघरों की रातें - VIDEO
दिल्ली सरकार ला रही है अनोखा साहित्य उत्सव (Photo: X/ @KapilMishra_IND)
फ्री एंट्री, बड़े लेखक और खास सत्र... जानिए क्यों खास है दिल्ली का “शब्द उत्सव”
रदूषण से निपटने के लिए IIT कानपुर के साथ AI सिस्टम पर काम करती दिल्ली सरकार (Photo: PTI)
दिल्ली में सालभर चलेगा प्रदूषण नियंत्रण अभियान, AI और डेटा आधारित फैसलों पर सरकार का जोर
Delhi-NCR covered in a thick blanket of fog
दिल्ली-NCR में कोहरे और प्रदूषण का डबल अटैक, विजिबिलिटी जीरो; IMD का रेड अलर्ट
Delhi Air Pollution
Delhi-NCR का मौसम इतना तूफानी क्यों है?

साल की शुरुआत में पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है, जबकि मैदानी इलाकों में सर्दियों की पहली सक्रिय बारिश होगी. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में बारिश की संभावना जताई गई है. इस दौरान घना कोहरा और कहीं-कहीं शीत लहर की स्थिति थोड़े समय के लिए कमजोर पड़ सकती है. बारिश के बाद सख्त शीत लहर का असर देखने को मिल सकता है. इसके अलावा घना कोहरा फिर से छा सकता है.

यह भी पढ़ें: नए साल में भी सूखा रहेगा उत्तराखंड-हिमाचल! बर्फबारी की उम्मीद नहीं... जानें कहां गिरेगी ज्यादा बर्फ

Advertisement

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली-एनसीआर में 1 जनवरी 2026 को बारिश की संभावना जताई है. IMD के अनुसार, साल के पहले दिन आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है. सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरे की की संभावना है. वहीं, दिल्ली-एनसीआर का अधिकतम तापमान 18°C से 20°C और न्यूनतम तापमान 10°C से 12°C के बीच रह सकता है.

वहीं, 30 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी होने की प्रबल संभावना है. वहीं इस बीच हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी देखने को मिल सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement