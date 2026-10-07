सत्ता में नरेंद्र मोदी के 25 साल... देशभर में बीजेपी के कार्यक्रम, कैबिनेट ने गिनाईं उपलब्धियां, जापान से आई बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सरकार के मुखिया के तौर पर लगातार 25 साल पूरे किए. इस मौके पर उन्होंने दिल्ली के सरोजिनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर में पूजा-अर्चना और आरती की. प्रधानमंत्री ने देश के 140 करोड़ लोगों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की और पूरी निष्ठा के साथ राष्ट्र की सेवा करने का अपना संकल्प दोहराया.

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नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी. इसके बाद से वह लगातार सरकार के मुखिया की भूमिका में हैं. इस मौके पर बीजेपी और उसके NDA सहयोगी देशभर में अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं. केंद्रीय कैबिनेट ने भी गुजरात से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके 25 साल के सफर की सराहना की है.

#WATCH | PM Narendra Modi offers prayers at Sri Vinayaka Mandir in Delhi The PM has completed 25 years in public life today. (Video source: DD) https://t.co/4n4MwgnxvU — ANI (@ANI) October 7, 2026

गृहमंत्री अमित शाह बोले- शासन की परिभाषा बदल दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के मुखिया के तौर पर 25 साल पूरे होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं. अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए कहा कि इन 25 वर्षों में उनकी यात्रा सेवा, संघर्ष और समर्पण की रही है. अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा, "अथक परिश्रम, अद्भुत संकल्पशक्ति व राष्ट्र प्रथम को जीवन का लक्ष्य बनाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सेवा और समर्पण के 25 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं."

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शाह ने कहा कि 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी. इसके बाद वह लगातार मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री के रूप में सरकार का नेतृत्व करते रहे हैं. गृह मंत्री ने कहा कि इन वर्षों में मोदी की सेवा, संघर्ष और समर्पण की यात्रा गरीबों के कल्याण, महिलाओं के सशक्तीकरण, युवाओं के उत्थान और समाज के हर वर्ग की समृद्धि का पर्याय बन गई है.

आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल पेमेंट, स्टार्टअप, सेमीकंडक्टर, रक्षा उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में नई ऊंचाइयां छू रहा है। युद्ध व अस्थिरता के इस दौर में भारत शांति व सौहार्द की एक महत्वपूर्ण वैश्विक आवाज बनकर उभरा है। मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों में आत्मविश्वास जगाकर ‘विकसित भारत’ का मंत्र दिया और 2047 तक हर क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने का संकल्प दिलाया। उनके नेतृत्व में सेवा कार्यों का भागीदार बनना हम सभी के लिए सौभाग्य व गौरव की बात है। #25YearsOfSeva — Amit Shah (@AmitShah) October 7, 2026

अमित शाह ने अपनी पोस्ट में #25YearsOfSeva का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के शासन के तरीके की भी तारीफ की. उन्होंने कहा कि मोदी ने जनकल्याणकारी नीतियों, उनके क्रियान्वयन, फैसलों में दृढ़ता, पारदर्शिता और परिणाम की गारंटी के जरिए शासन की परिभाषा बदल दी है. शाह ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने इन 25 वर्षों में देश की राजनीति में 'पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस' यानी काम और प्रदर्शन आधारित राजनीति का आदर्श स्थापित किया है.

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गुजरात से दिल्ली तक का सफर

मोदी ने 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में सरकार की कमान संभाली थी. वह 12 साल से अधिक समय तक इस पद पर रहे. इसके बाद बीजेपी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया और उनके नेतृत्व में पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में बहुमत हासिल किया. मोदी 2019 और 2024 में भी प्रधानमंत्री बने. वह जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीन बार सरकार का नेतृत्व करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने.

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केंद्रीय कैबिनेट के प्रस्ताव में गुजरात में शुरू की गई SWAGAT शिकायत निवारण प्रणाली और ज्योतिग्राम योजना का भी उल्लेख किया गया. SWAGAT के तहत मोदी नागरिकों की शिकायतों की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करते थे. इस पहल को 2010 में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार मिला था. बाद में केंद्र सरकार ने अटकी परियोजनाओं की समीक्षा और समस्याओं के समाधान के लिए PRAGATI प्लेटफॉर्म शुरू किया.

#WATCH | PM Narendra Modi offers prayers at Sri Vinayaka Mandir in Delhi The PM has completed 25 years in public life today. (Video source: DD) https://t.co/voCCtYx2Oe — ANI (@ANI) October 7, 2026

कैबिनेट ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां

केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को प्रस्ताव पारित कर मोदी को सरकार के मुखिया के तौर पर 25 साल पूरे करने पर बधाई दी. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मोदी की यात्रा 'राष्ट्र प्रथम और नागरिक प्रथम' के सिद्धांत से प्रेरित रही है. कैबिनेट के प्रस्ताव में करीब 60 करोड़ जनधन खातों, चार करोड़ से अधिक मकानों और पीएम-किसान के तहत चार लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के ट्रांसफर का उल्लेख किया गया. इसके साथ GST, डिजिटल भुगतान, UPI और कल्याणकारी योजनाओं की डिलीवरी में बदलाव को प्रमुख उपलब्धियों के रूप में पेश किया गया.

प्रस्ताव में चंद्रयान-3, कोविड वैक्सीन, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उत्पादन, रेलवे विद्युतीकरण और राजमार्गों के विस्तार का भी जिक्र किया गया. राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक, 2025 के ऑपरेशन सिंदूर और अनुच्छेद 370 हटाने को रेखांकित किया गया. बीजेपी इस 25 साल के राजनीतिक सफर को 2047 तक विकसित भारत बनाने के अपने लक्ष्य से भी जोड़ रही है.

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जापान से भी आई बधाई

इस मौके पर जापान की प्रधानमंत्री साना ताकाची ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज और देश के विकास के लिए खुद को समर्पित किया है. उन्होंने 2001 से मुख्यमंत्री के तौर पर पीएम मोदी के नेतृत्व का जिक्र करते हुए कहा कि भारत के विकास को आगे बढ़ाने में उनका खास योगदान है.

जापानी प्रधानमंत्री ने जुलाई में हुई अपनी भारत यात्रा का भी जिक्र किया. उन्होंने यात्रा के दौरान गर्मजोशी से स्वागत के लिए पीएम मोदी का आभार जताया. साथ ही, भारत के खान-पान और संगीत की भी तारीफ की.

本日、モディ首相（@narendramodi）の首長在職25周年に際し、心からお祝い申し上げます。 インドの社会と国家の発展に長年尽力され、2001年以降は首長として長きにわたり卓越した政治的リーダーシップを発揮されてきたこと、インドの発展と国際社会における地位向上を成し遂げられていることに、深い敬意を表します。 また、本年7月の私のインド訪問の際には、大変温かいおもてなしをいただき、改めて感謝申し上げます。 インドの食文化や音楽に触れながら、日印の「特別戦略的グローバル・パートナーシップ」を新たな段階へと導くための施策について、モディ首相と具体的な意見交換を行うことができ、実り多き滞在となりました。 来年は「日印国交樹立75周年」を迎えます。 「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）」の実現のため、戦略的方向性を共有する日印で、パートナーシップを更に前に進めるべく、モディ首相と一層連携していきます。 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार के प्रमुख के तौर पर 25 वर्ष की अवधि पूरे होने पर मैं अपनी शुभकामनाएँ व्यक्त करना चाहती हूँ। भारत के समाज और राष्ट्र के विकास को साकार करने के लिए वे वर्षों से प्रयास करते आए हैं और सन् 2001 से अपने उत्कृष्ट राजनीतिक नेतृत्व से सरकार के प्रमुख के पद संभालते आए हैं। उन्होंने भारत के विकास को गति देने के साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इन सारी उपलब्धियों के लिए, मैं एक साथी राजनीतिज्ञ के रूप में सम्मान भावना व्यक्त करती हूँ। मैं फिर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि इस जुलाई में मेरी भारत यात्रा के दौरान मुझे उनका बेहद गर्मजोशी भरा स्वागत मिला। भारत की खाद्य संस्कृति और संगीत का अनुभव करते हुए, मुझे जापान-भारत की "विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी" को अगले स्तर तक ले जाने के लिए उनके साथ ठोस कदमों पर विचार-विमर्श करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। मेरी भारत यात्रा बहुत ही फलदायी रही। अगले वर्ष जापान-भारत राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगाँठ है। मुक्त एवं खुले हिन्द-प्रशांत क्षेत्र (FOIP) को साकार करने हेतु मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ ताकि रणनीतिक दिशा को साझा करने वाले जापान तथा भारत मिलकर हमारी साझेदारी को और आगे बढ़ाया जा सके। — 高市早苗 (@takaichi_sanae) October 7, 2026

देशभर में बीजेपी के कार्यक्रम

बीजेपी मोदी के 25 साल के सफर को लेकर महीने भर का 'सेवा संकल्प अभियान' चला रही है, जिसकी शुरुआत 17 सितंबर को उनके जन्मदिन पर हुई थी. इसके तहत रक्तदान शिविर, स्वच्छता कार्यक्रम, प्रदर्शनियां, सांस्कृतिक आयोजन और जनसेवा से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की गईं. बुधवार को भी विभिन्न राज्यों में मशाल मार्च, मोटरसाइकिल और साइकिल रैलियों के साथ प्रदर्शनियां आयोजित की जा रही हैं. दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम परिसर में मुख्य 'सेवा ज्योति' कार्यक्रम रखा गया है.

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NDA के कई नेताओं ने भी प्रधानमंत्री को इस अवसर पर बधाई दी है. इनमें आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण, मंत्री नारा लोकेश और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शामिल हैं.

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