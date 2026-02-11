'कांग्रेस के 20-25 सांसद घुसे और...', किरेन रिजिजू ने बताया स्पीकर के चैंबर में क्या हुआ था

कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है. विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिए जाने के बाद स्पीकर ने इसके डिस्पोज होने तक लोकसभा में नहीं जाने का ऐलान किया है. स्पीकर विपक्ष की ओर से लगाए गए आरोप और विपक्षी सदस्यों के व्यवहार से आहत बताए जा रहे हैं.

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कहा है कि स्पीकर बहुत आहत हैं. किरेन रिजिजू ने ये भी बताया है कि स्पीकर के चैंबर में क्या हुआ था, जिसका जिक्र खुद ओम बिरला भी चेयर से सदन में कर चुके हैं. किरेन रिजिजू ने कहा है कि कांग्रेस के कम से कम 20 सले 25 सांसद लोकसभा स्पीकर के चैंबर में गए थे.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सांसदों ने स्पीकर के चैंबर में प्रवेश करते ही उनको गालियां दीं. वहां मैं भी था. रिजिजू ने कहा कि स्पीकर बहुत नरम व्यक्ति हैं, अन्यथा कड़ी कार्रवाई किए होते. उन्होंने आगे कहा कि प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी वहां मौजूद थे, जब स्पीकर के साथ गाली-गलौज कर उनको धमकी दी गई.

संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के सदस्य मारपीट पर उतारू थे. जैसा मैंने कहा, स्पीकर इन सबको लेकर बहुत आहत हैं. मेरी उनसे बात हुई थी. उन्होंने कहा कि स्पीकर ने एक रूलिंग दी थी, राहुल गांधी ने उसे नहीं माना और फिर कहा कि मुझे बोलने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है.

रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी नियमों को नहीं मानते, अपनी मर्जी से बोलते हैं. चेयर की अनुमति के बगैर सदन में सदस्य नहीं बोल सकते. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भी चेयर की अनुमति से ही बोल सकते हैं. हर कोई बोल सकता है, लेकिन चेयर की अनुमति से. गौरतलब है कि सदस्यों ने स्पीकर के चैंबर में भी हंगामा किया था.

