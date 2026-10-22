scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

केरल: PM मोदी की तस्वीर के अपमान पर बवाल, 15 छात्रों पर केस दर्ज

मन्नारक्कड़ में कॉलेज यूनियन चुनाव के आखिरी प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री की तस्वीर फाड़ने और उस पर पैर रखने के आरोप में करीब 15 छात्रों पर केस दर्ज हुआ. बीजेपी नेता बीजू की शिकायत पर दर्ज मामले में पुलिस एमएसएफ और एसएफआई से जुड़े आरोपियों की जांच कर रही है.

Advertisement
X
15 छात्रों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है (Photo-File)
15 छात्रों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है (Photo-File)

केरल के पलक्कड़ जिले के मन्नारक्कड़ में कॉलेज यूनियन चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को अपमानित करने का मामला सामने आया है. प्रधानमंत्री की तस्वीर फाड़ने और उस पर पैर रखने के आरोप में करीब 15 छात्रों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. जानकारी के मुताबिक, आरोपी छात्र मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन यानी FSF और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी FSI से जुड़े हैं.

अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि यह घटना कॉलेज यूनियन चुनाव के आखिरी प्रचार कार्यक्रम के दौरान हुई. बीजेपी नेता बीजू की शिकायत के आधार पर मन्नारक्कड़ पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 192 के तहत केस दर्ज किया गया है.

पुलिस के मुताबिक, घटना 13 अक्टूबर को शाम करीब 4.30 बजे एमईएस कल्लादी कॉलेज के सामने हुई. उस समय कॉलेज यूनियन चुनाव का आखिरी प्रचार कार्यक्रम चल रहा था, जिसे स्थानीय तौर पर कोट्टिक्कलासम कहा जाता है. इस कार्यक्रम के लिए एमएसएफ और एसएफआई के कार्यकर्ता वहां जमा हुए थे.

सम्बंधित ख़बरें

पत्नी और सास की हत्या मामले में केस दर्ज किया गया है (Representational)
घरेलू विवाद में दो मर्डर, हाल में ही गल्फ कंट्री से लौटी थी पत्नी
केरल में चलती ट्रेन से उतरना भारी पड़ा (Photo-Representational)
एक भूल और ज़िंदगी ख़त्म! चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में शख्स की मौत
सीएमएचओ ने एंबुलेंस सेवा के अधिकारियों से मांगा जवाब. (Photo: Representational)
केरल घूमने गया UP का डॉक्टर 800 फीट गहरी खाई में गिरा, ऐसे हुआ रेस्क्यू
केरल में बच्चों के जंक फूड पर रोत लगाई जा सकती है (Photo-Representational)
स्कूल में जंक फूड की बिक्री कंट्रोल करेगी केरल सरकार, केंद्र से मांगी राय
घटना में डॉक्टर के बचने से रेस्क्यू टीम भी अचंभित. (File Photo: ITG)
चमत्कार! केरल में 800 फीट गहरी खाई में गिरा UP का डॉक्टर, फिर ऐसे बची जान

यह भी पढ़ें: केरल: ट्रैफिक पुलिसवाले ने कहां गायब कर दिए चालान के 3 लाख? अब होगी जांच

तस्वीर फाड़ने और पैर रखने के लगे आरोप

एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को पहले फाड़ा. इसके बाद तस्वीर को जमीन पर फेंक दिया गया और उस पर पैर रखे गए. एफआईआर के मुताबिक, यह सब सार्वजनिक दंगा भड़काने के इरादे से किया गया था.

Advertisement

मन्नारक्कड़ पुलिस ने इस मामले में बीएनएस की धारा 192 लगाई है. यह धारा जानबूझकर किए गए गैरकानूनी कामों से जुड़ी है. यह धारा उस स्थिति में भी लगती है जब आरोपी को पता हो कि उसके काम से दंगा भड़क सकता है, या दंगे जैसे हालात बन सकते हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर फाड़ने और अपमानित करने के मामले में बीजेपी नेता ने शिकायत की थी. इसी शिकायत के आधार पर एमएसएफ और एसएफआई से जुड़े करीब 15 छात्र सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. फिलहाल पुलिस मामले से जुड़े आरोपियों की जांच कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    दलेर मेहंदी अपमान मामले में मंत्री सुबोध उनियाल पर बढ़ा विवाद |
    ₹5 का फिनाइल ₹33,500 में, ₹306 की LED ₹11,800 में, MP में सरकारी खरीद का हैरान कर देने वाला खेल |
    Robert Kiyosaki Post: 'पढ़ो-लिखो, नौकरी करो वाली सलाह पुरानी', कियोसाकी बोले- आगे बढ़ो... अब ये काम की नहीं |
    Gen Z Credit Card: कर्ज़ सहारे Gen Z? खुलकर कर रहा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल, सामने आई रिपोर्ट |
    घरेलू विवाद में ली पत्नी-सास की जान, हाल में ही विदेश से लौटी थी पत्नी, ससुर भी घायल |
    जम्मू-कश्मीर के हंदवाड़ा में भड़काऊ पोस्टर लगाने की साजिश, पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा |
    'मेरे साथ काम करबू?', 10 साल छोटी हसीना पर फिदा हुए पवन सिंह, दिया भोजपुरी फिल्मों का ऑफर |
    महाराष्ट्र के वाशिम में दुर्गा विसर्जन जुलूस पर पथराव, इलाके में तनाव के बाद पुलिस बल तैनात |
    Karnataka में रात के वक्त गर्ल्स पीजी में घुसा नंगा शख्स, VIDEO हुआ VIRAL |
    अखिलेश यादव का रामपुर दौरा, आजम खान से करेंगे मुलाकात
    Advertisement