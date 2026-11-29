एयरपोर्ट पर उतरते ही असली उड़ान अक्सर जेब की शुरू हो जाती है. सामान ट्रॉली पर रखिए, मोबाइल में कैब ऐप खोलिए और किराया देखकर मन जैसे खिन्न हो जाता है. ऐसा लगता है कि, सफर का पहला झटका लैंडिंग के बाद ही मिला है. मोबाइल पर 600-800 रुपये का कैब फेयर आम बात है. लेकिन एक महिला ने इस महंगे गणित में ऐसा जवाब खोज लिया, जो AC में बैठकर आया. बस पकड़ी, 15 मिनट में मंजिल और जेब से निकले सिर्फ 9 रुपये. अब सवाल ये है कि जब 9 रुपये में रास्ता तय हो सकता है, तो 600 रुपये देखकर माथा क्यों गर्म किया जाए.

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महिला ने सोशल मीडिया पर अपने सफर का वीडियो साझा करते हुए बताया कि नवी मुंबई एयरपोर्ट से बेलापुर जाने के लिए कैब का किराया 600 से 800 रुपये तक दिखा रहा था. इतने महंगे किराये के बजाय उन्होंने नवी मुंबई नगर परिवहन (NMMT) की बस सेवा का इस्तेमाल किया और महज 9 रुपये खर्च करके अपनी मंजिल तक पहुंच गईं.



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उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट के आसपास ही NMMT की बसें मिल जाती हैं. यात्रियों को बस पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पर फिक्स बस पिकअप पॉइंट तक जाना होता है. यहां बसों के लिए अलग-अलग स्टॉप बनाए गए हैं और दिशा बताने वाले साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं, जिससे यात्रियों को बस खोजने में परेशानी नहीं होती.

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एयरपोर्ट से मिलती हैं AC इलेक्ट्रिक बसें

महिला के मुताबिक, एयरपोर्ट पर 4A और 4B जैसे अलग-अलग पिकअप पॉइंट बनाए गए हैं, जहां से नेरुल और दूसरे इलाकों के लिए बसें मिलती हैं. ये बसें AC इलेक्ट्रिक बसें हैं, जिससे यात्रियों को कम किराये में कम्फर्टेबल जर्नी का मौका मिलता है. उन्होंने बताया कि बस एयरपोर्ट से ही शुरू होती है, इसलिए उन्हें आसानी से सीट मिल गई. बस ने एयरपोर्ट से बेलापुर तक का सफर महज 15 मिनट में पूरा कर लिया. उनके मुताबिक, एयरपोर्ट से बेलापुर और बेलापुर से एयरपोर्ट, दोनों रूट पर बसें हर 15 से 20 मिनट में उपलब्ध रहती हैं.





क्या है NMMT बस सेवा

नवीं मुंबई म्युंशिपल ट्रांसपोर्ट (NMMT) एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस है. इसकी शुरुआत जनवरी 1996 में हुई थी. यह सर्विस नवी मुंबई के अलावा मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, पनवेल और आसपास के इलाकों को भी कनेक्ट करती है. NMMT के नेटवर्क के तहत 77 से ज्यादा रूटों पर 500 से अधिक बसें चलती हैं और रोजाना करीब 3 लाख यात्री इस सेवा का इस्तेमाल करते हैं. शहर के भीतर और आसपास के इलाकों में कनेक्टिविटी देने के साथ ही यह सर्विस अब नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी स्पेशल AC बस सेवाएं चला रही है.

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मुंबई के अलावा दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई एयरपोर्ट से भी पब्लिक बस सर्विसेज का लाभ उठाया जा सकता है. आमतौर पर जब आप इन शहरों के एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो महंगे कैब फेयर से दो-चार होना पड़ता है. हालांकि, इन तीनों एयरपोर्ट पर बस सेवा का मॉडल थोड़ा अलग है. कहीं 24 घंटे बसें मिलती हैं, तो कहीं एयरपोर्ट से शहर के प्रमुख इलाकों तक AC बसें चलाई जाती हैं. इन सर्विसेज के जरिए यात्री कैब के मुकाबले कम खर्च में शहर तक पहुंच सकते हैं.



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दिल्ली एयरपोर्ट: 24 घंटे मिलती है DTC बस सर्विस

इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 और टर्मिनल-3 से DTC बस सेवाएं उपलब्ध हैं. टर्मिनल-3 के अराइवल एरिया से बसें चलती हैं, जबकि एयरपोर्ट का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेंटर (PTC) सेंटॉर होटल के सामने है. एयरपोर्ट से धौला कुआं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और ISBT जैसे प्वाइंट्स के लिए बस कनेक्टिविटी मिलती है. DTC की एयरपोर्ट सेर्विसेज 24 घंटे होती हैं. हालांकि, सभी रूटों और बसों का टाइम-टेबल अलग-अलग है. आमतौर पर यहां से हर 30 मिनट में बस की सर्विसेज आसानी से मिल जाती हैं.

बेंगलुरु एयरपोर्ट: AC वोल्वो बसों से सफर

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केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शहर के अलग-अलग इलाकों तक पहुंचने के लिए BMTC की वायु वज्र एसी (Vayu Vajra) बस सेवा उपलब्ध है. ये बसें एयरपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक सिटी, व्हाइटफील्ड, बनाशंकरी, मैसूर रोड, HSR लेआउट, हेब्बाल और केम्पेगौड़ा बस स्टेशन समेत कई प्रमुख इलाकों से जोड़ती हैं. एयरपोर्ट के मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब (MMTH) को इन बसों के लिए शुरुआती और अंतिम स्टेशन बनाया गया है, जो टर्मिनल-2 के पास है. टर्मिनल-1 से आने वाले यात्रियों के लिए भी बसों तक पहुंचने की सुविधा है और एयरपोर्ट की जानकारी के मुताबिक T1 से MMTH तक मुफ्त शटल सेवा भी मिलती है.



चेन्नई एयरपोर्ट: AC इलेक्ट्रिक बस से सफर

चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यात्रियों के लिए मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (MTC) की बस सर्विसेज मिलती हैं. एयरपोर्ट पर टर्मिनल-2 के Gate A6 के पास बनाए गए बस-वे (Bus Way) से आपको MAA1 और MAA2 रूट की बसें मिलती हैं. MAA1 रूट एयरपोर्ट से पल्लावरम, क्रोमपेट, तांबरम और किलाम्बक्कम तक जाता है, जबकि MAA2 रूट थोराइपक्कम, शोलिंगनल्लूर और सिरुसेरी IT पार्क को जोड़ता है.



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MAA1 में लो-फ्लोर बसें चलती हैं, जबकि MAA2 पर AC इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती हैं. MAA1 की बसें एयरपोर्ट से सुबह 5:25 बजे से रात 8:50 बजे तक चलती हैं, जबकि MAA2 सेवा सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध है. इन रूटों पर सामान्य तौर पर 10 से 15 मिनट के गैप पर बसें मिलती हैं. MAA1 रूट पर किराया लगभग 13 रुपये से शुरू होकर 31 रुपये तक जाता है, जबकि AC इलेक्ट्रिक बस वाले MAA2 रूट पर किराया 15 रुपये से 60 रुपये तक है.



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दिल्ली एयरपोर्ट से कई अलग-अलग लोकेशन के लिए मेट्रो की सुविधा उपलब्ध है. Photo: Pexels



मेट्रो भी शानदार विकल्प

आमतौर पर लोग एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद प्राइवेट कैब्स पर मोटी रकम खर्च करते हैं. लेकिन इसके बजाय आप देश के कई शहरों पर बस सर्विसेज का लाभ बहुत ही मामूली खर्च में उठा सकते हैं. इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और लखनऊ जैसे शहर के लिए मेट्रो सबसे बेहतरीन विकल्प है. जहां आप कम खर्च में ही मेट्रो से अपनी आगे की यात्रा कर सकते हैं.

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CSMIA) के टर्मिनल-1 और टर्मिनल-2 को मुंबई मेट्रो की Aqua Line यानी Line 3 से कनेक्टिविटी मिलती है. यह मेट्रो लाइन एयरपोर्ट से सीधे शहर के कई प्रमुख इलाकों, जैसे BKC, वर्ली, मुंबई सेंट्रल और CSMT तक पहुंचाती है. टर्मिनल-2 के अंदर अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है, जबकि टर्मिनल-1 के यात्रियों को भी एयरपोर्ट परिसर में मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने की सुविधा मिलती है. Aqua Line पर न्यूनतम किराया 10 रुपये से शुरू होता है और दूरी के हिसाब से किराया बढ़ता है.

चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी यात्रियों को सीधे मेट्रो की सुविधा मिलती है. एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन ब्लू लाइन पर है और टर्मिनल से करीब 5 मिनट पैदल चलकर स्टेशन तक पहुंचा जा सकता है. यहां से मेट्रो के जरिए गिंडी, अलंदूर, सैदापेट, अन्ना सलाई और चेन्नई सेंट्रल जैसे इलाकों तक की यात्रा आसानी से की जा सकती है. एयरपोर्ट से गिंडी और अलंदूर तक किराया करीब 20 रुपये, AG-DMS तक 30 रुपये और चेन्नई सेंट्रल तक 40 रुपये है. एयरपोर्ट स्टेशन से मेट्रो सेवा सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक उपलब्ध रहती है और ट्रेनें पीक समय में करीब 6 मिनट तथा सामान्य समय में लगभग 12 मिनट के अंतराल पर चलती हैं.

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दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मेट्रो कनेक्टिविटी काफी किफायती और आसान है. एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 और टर्मिनल-2 से Airport Express Line का मेट्रो स्टेशन जुड़ा हुआ है, जबकि टर्मिनल-1 के पास मैजेंटा लाइन का मेट्रो स्टेशन है. एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के जरिए यात्री नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और द्वारका सेक्टर-21 तक पहुंच सकते हैं. वहीं, मैजेंटा लाइन से जनकपुरी, दक्षिण दिल्ली और नोएडा की तरफ जाने वाले मेट्रो नेटवर्क से कनेक्टिविटी मिलती है. इस लाइन पर ट्रेनें सुबह करीब 4:45 बजे से चलना शुरू करती हैं और रात करीब 11:30 बजे तक उपलब्ध रहती हैं. इनका फेयर 21 रुपये से शुरू होकर मैक्सिमम 64 रुपये तक जाता है.



लखनऊ में अभी मेट्रो का नेटवर्क बहुत लंबा नहीं है. लेकिन आपको चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शहर के कई इलाकों के लिए मेट्रो की सुविधा मिलती है. लखनऊ मेट्रो की रेड लाइन (North–South Corridor) का दक्षिणी टर्मिनल स्टेशन है, जहाँ से ट्रेनें एयरपोर्ट से लेकर सीधे मुंशीपुलिया तक जाती हैं. इस बीच आप अमौसी, ट्रांसपोर्ट नगर, कृष्णा नगर, सिंगार नगर, आलमबाग बस स्टेशन, मवैया और दुर्गापुरी, चारबाग, हुसैनगंज, सचिवालय, हज़रतगंज, केडी सिंह बाबू स्टेडियम, विश्वविद्यालय, आईटी चौराहा, बादशाह नगर, लेखराज मार्केट, भूतनाथ मार्केट, इंदिरा नगर और मुंशीपुलिया (अंतिम स्टेशन) तक की यात्रा कर सकते हैं. ये मेट्रो सर्विस सुबह 06:00 बजे से लेकर आखिरी मेट्रो रात 10:00 बजे मिलती है.

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