करूर भगदड़ः विजय से आज पूछताछ करेगी CBI, चेन्नई से दिल्ली रवाना हुए TVK चीफ

करूर भगदड़ मामले की जांच कर रही सीबीआई ने टीवीके प्रमुख विजय को आज पूछताछ के लिए समन किया है. सीबीआई के सामने पेश होने के लिए टीवीके प्रमुख चेन्नई से दिल्ली रवाना हो गए हैं.

करूर भगदड़ केस में विजय से होगी पूछताछ (Photo: PTI)
करूर भगदड़ केस में विजय से होगी पूछताछ (Photo: PTI)

अभिनेता से राजनेता बने तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) प्रमुख विजय की मुश्किलें बढ़ गई हैं. टीवीके प्रमुख विजय को आज यानी 12 जनवरी को करूर भगदड़ से जुड़े केस में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के सामने पेश होना है. करूर भगदड़ केस की जांच सीबीआई कर रही है. सीबीआई पूछताछ के लिए विजय दिल्ली रवाना हो गए हैं.

विजय की अगुवाई वाली टीवीके ने पहले ही यह साफ कर दिया था कि वह सीबीआई पूछताछ के लिए दिल्ली जाएंगे. विजय सोमवार की सुबह चेन्नई के नीलनकराय स्थित अपने आवास से सुबह-सुबह दिल्ली जाने के लिए एयरपोर्ट रवाना हो गए. टीवीके प्रमुख चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली रवाना होंगे और सीबीआई के समन में दिए समय पर सीबीआई मुख्यालय पहुंचकर पूछताछ में शामिल होंगे.

विजय की पार्टी दिल्ली पुलिस से सुरक्षा के विशेष इंतजाम करने की डिमांड भी कर चुकी है. टीवीके का कहना है कि हमने दिल्ली पुलिस से राष्ट्रीय राजधानी में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है. गौरतलब है कि टीवीके प्रमुख विजय की रैली के दौरान तमिलनाडु के करूर में भगदड़ हो गई थी. इस भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी और 50 से अधिक लोग घायल हो गए थे.

चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली के लिए निकले विजय
यह भी पढ़ें: करूर भगदड़ में एक्टर विजय से होगी पूछताछ, CBI ने TVK प्रमुख को किया समन

टीवीके प्रमुख विजय की इस राजनीतिक रैली के दौरान हुई भगदड़ पर सियासी हंगामा भी बरपा. करूर भगदड़ को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी खूब चला. तमिलनाडु सरकार ने हादसे की जांच के लिए एसआईटी गठित की थी. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने करूर भगदड़ का संज्ञान लिया और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर यह केस सीबीआई को सौंपा गया था.

यह भी पढ़ें: 'करूर भगदड़ हादसे में सिर्फ विजय जिम्मेदार नहीं', बोले एक्टर अजित कुमार, उठाए सवाल

सीबीआई इस मामले में टीवीके के कई नेताओं से पूछताछ कर चुकी है और अब विजय को पूछताछ के लिए समन किया है. सीबीआई इस मामले में पहले ही टीवीके के कई पदाधिकारियों से पूछताछ कर चुकी है.

