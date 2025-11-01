'करूर भगदड़ हादसे में सिर्फ विजय जिम्मेदार नहीं', बोले एक्टर अजित कुमार, उठाए सवाल

तमिल सुपरस्टार थलपति विजय की फैन फॉलोइंग अपने प्रांत में काफी ज्यादा है. उनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेताब रहते हैं. हालांकि थलपति के लिए यही दीवानगी तमिलनाडू के करूर में एक दर्दनाक हादसे में तब बदली, जब वहां अचानक उनकी पॉलिटिकल रैली के दौरान भगदड़ मची, जिसमें 41 लोगों की जान गई. ये हादसा 27 सितंबर की रात घटा था. थलपति विजय के खिलाफ काफी विरोध प्रदर्शन भी हुआ.

करूर भगदड़ हादसे पर क्या बोले अजित कुमार?

एक्टर अजित कुमार, जो तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक हैं, उन्होंने थलपति विजय की रैली के दौरान हुए इस हादसे पर रिएक्ट किया है. द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया को दिए इंटरव्यू में एक्टर ने कहा है कि सिर्फ थलपति विजय को इस हादसे का जिम्मेदार ठहराना गलत होगा. इसमें सभी लोग जिम्मेदार हैं.

अजित कुमार ने फैंस को लेकर बात करने के दौरान कहा, 'मैं ये बात सही भावना के साथ कहना चाहता हूं और इससे किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहता. मगर आज तमिलनाडू में बहुत कुछ हो रहा है. करूर में जो भगदड़ मची थी, उसके लिए सिर्फ वो (विजय) इंसान जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हम सभी इसके जिम्मेदार हैं. इसमें मीडिया का भी अहम रोल है.'

Advertisement

'आज मुझे लगता है कि हम एक ऐसे समाज में बदल गए हैं जो सिर्फ भीड़ दिखाने के लिए भीड़ इकट्ठा करने के जुनून में डूबा हुआ है. ये सब खत्म होना चाहिए. मेरा मतलब है, क्रिकेट मैच देखने भी भीड़ उमड़ती है, लेकिन आपको वहां ऐसा होते हुए नहीं दिखता. ऐसा सिर्फ फिल्म स्टार्स के साथ ही क्यों हो रहा है? ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करता है.'

फैंस को अजित कुमार ने किया क्या मैसेज?

अजित कुमार ने आगे ये भी कहा कि फैंस को अपने फेवरेट स्टार के प्रति प्यार दिखाने का सही तरीका अपनाना चाहिए. इसका एक सही तरीका होना चाहिए, जिससे भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो. एक्टर ने कहा, 'हम ये सब नहीं देखना चाहते. हमें वो प्यार जरूर चाहिए और इसी के लिए ही तो हम इतनी मेहनत करते हैं. परिवार से दूर, सेट पर घंटों तक काम करना. शूटिंग के दौरान चोटिल होना और फिर डिप्रेशन और रातों की नींद हराम करना, ये सबकुछ हम किसके लिए करते हैं? लोगों के प्यार के लिए. लेकिन उस प्यार को दिखाने का एक तरीका होना चाहिए.'

बता दें कि ये पहला मौका नहीं था जब किसी फिल्म स्टार की मौजूदगी में भगदड़ का मामला सामने आया हो. पिछले साल, जब अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' आई थी, तब भी भगदड़ का मामला सामने आया था. एक्टर हैदराबाद के संध्या थिएटर पहुंचे थे. वहां वो अपने फैंस से मिलने अपनी गाड़ी के बाहर निकले. इसी दौरान अचानक भगदड़ मची जिसमें एक महिला की मौत हुई थी.

---- समाप्त ----