करूर भगदड़ में एक्टर विजय से होगी पूछताछ, CBI ने TVK प्रमुख को किया समन

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने एक्टर-पॉलिटिशियन और तमिलगा वेट्री कज़गम (TVK) के संस्थापक विजय को करूर भगदड़ मामले के सिलसिले में 12 जनवरी को पेश होने के लिए समन जारी किया है. यह भगदड़ 27 सितंबर 2025 को करूर ज़िले के वेलुस्वामीपुरम में TVK की एक राजनीतिक रैली के दौरान हुई थी, जब भारी भीड़ की वजह से यह घटना जानलेवा हो गई थी.

और पढ़ें

इस घटना में 41 लोगों की जान चली गई थी और दर्जनों लोग घायल हो गए थे, क्योंकि विजय की स्पीच के लिए बड़ी तादाद में समर्थक इकट्ठा हुए थे.

यह घटनाक्रम तब सामने आया है, जब जांच एजेंसी ने पहले इस मामले की जांच के हिस्से के तौर पर TVK के टॉप पदाधिकारियों से पूछताछ की थी और उनके बयान दर्ज किए थे.

राज्य सरकार का क्या स्टैंड?

तमिलनाडु सरकार ने शुरुआत में, इस घटना की CBI जांच का विरोध किया और इसके बजाय मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई. राज्य ने कोर्ट में दलील दी है कि SIT इस घटना की जांच के लिए काफी है और बेहतर स्थिति में है. इसके साथ ही, स्टेट ने कहा कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है.

Advertisement

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने जांच CBI को सौंप दी. अदालत का मानना है कि करूर भगदड़ ने 'देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया.' कोर्ट ने माना कि इसके लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की ज़रूरत है. सुप्रीम कोर्ट ने SIT को जारी रखने की राज्य की अपील को मानने से इनकार कर दिया और केंद्रीय एजेंसी को जांच अपने हाथ में लेने की इजाज़त दे दी.

यह भी पढ़ें: 'करूर भगदड़ हादसे में सिर्फ विजय जिम्मेदार नहीं', बोले एक्टर अजित कुमार, उठाए सवाल

जांच अपने हाथ में लेने के बाद से, CBI ने इवेंट के लिए दी गई अनुमतियों, भीड़ प्रबंधन उपायों, पुलिस तैनाती और इमरजेंसी रिस्पॉन्स की जांच शुरू की है. इसके साथ ही, TVK पदाधिकारियों और अधिकारियों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं.

---- समाप्त ----