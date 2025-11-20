scorecardresearch
 

'अगले साल पेश करूंगा अपना 17वां बजट', 'रोटेशनल CM' की अटकलों को सिद्धारमैया का जवाब

कांग्रेस सरकार नवंबर में अपने कार्यकाल के आधे रास्ते पर पहुंचेगी, और ऐसे में फिर से चर्चा तेज है कि क्या डी.के. शिवकुमार ढाई साल बाद मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे- जैसा कि पहले ‘रोटेशनल सीएम फॉर्मूला’ की खबरों में दावा किया गया था, हालांकि पार्टी ने इसकी कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की.

सिद्धारमैया ने संकेत दिया है कि वो सीएम पद पर बने रहेंगे. (File Photo: PTI)
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने संकेत दिया है कि वह अपने पद पर बने रहेंगे और अगले साल अपना रिकॉर्ड 17वां बजट पेश करेंगे. सिद्धारमैया, जिनके पास वित्त मंत्रालय भी है, ने इस साल मार्च में अपना 16वां बजट पेश किया था. 

वह बुधवार को एल.जी. हवनूर की स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में बोल रहे थे, जहां पिछड़े वर्ग आयोग की पहली रिपोर्ट पेश किए जाने की वर्षगांठ मनाई गई. सिद्धारमैया ने कहा, 'जब मैं पहली बार वित्त मंत्री बना था, तब एक अखबार ने लिखा था- यह सिद्धारमैया (एक कुरुबा) सौ भेड़ें भी नहीं गिन सकता, कर्नाटक का वित्त मंत्री कैसे बनेगा. मैंने इसे चुनौती के रूप में लिया... और आज मैंने 16 बजट पेश किए हैं. अगला, 17वां बजट मैं ही पेश करूंगा.' 

2026-27 के बजट की तैयारियां शुरू

उनकी इस लाइन पर कार्यक्रम में जोरदार तालियां बजीं. 2026-27 का बजट अगले साल मार्च में पेश होने की संभावना है, जिसके लिए तैयारी शुरू भी हो चुकी है. सिद्धारमैया का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब राज्य में नेतृत्व बदलाव की अटकलें तेज हैं, क्योंकि नवंबर में कांग्रेस सरकार अपने पांच साल के कार्यकाल के आधे रास्ते पर पहुंच जाएगी.

सीएम पद को लेकर क्यों होती है चर्चा?
 
मई 2023 में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर सिद्धारमैया और डी.के. शिवकुमार के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा थी. अंततः कांग्रेस ने शिवकुमार को मनाकर उन्हें उपमुख्यमंत्री बनाया.

तब ऐसी रिपोर्टें भी सामने आई थीं कि दोनों नेताओं के बीच एक 'रोटेशनल मुख्यमंत्री फॉर्मूला' पर सहमति बनी है, जिसके तहत ढाई साल बाद शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है. हालांकि, कांग्रेस पार्टी ने इस समझौते की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की.

