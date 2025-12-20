scorecardresearch
 
SIR से लेकर संगठनात्मक मजबूती... लखनऊ में BJP की अहम बैठक, नड्डा संग CM योगी और कई वरिष्ठ नेता हुए शामिल

इस बैठक में विशेष जोर दिया गया कि संगठन और सरकार आपसी तालमेल के साथ काम करें ताकि केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं प्रभावी रूप से जनता तक पहुंचे.

बीजेपी के लखनऊ दफ्तर में नड्डा संग वरिष्ठ नेताओं की बैठक (Photo: Social Media)
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के दफ्तर में जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य वरिष्ठ नेताओं संग बैठक हुई. यह बैठक संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय को लेकर हुई.

सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ-साथ यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए. इस दौरान बैठक में जेपी नड्डा ने कहा कि यह उनकी आखिरी बैठक है. उन्होंने पहली बैठक भी यूपी के पदाधिकारी के साथ की थी और बतौर अध्यक्ष यह एक तरीके से उनकी आखिरी बैठक है.

इस दौरान पदाधिकारी के साथ SIR का मुद्दा छाया रहा. सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी पदाधिकारी को फिर चेतावनी दी कि वह SIR में पिछड़ रहे हैं जबकि समाजवादी पार्टी नेता और समर्थक अपने समर्थक बीएलओ के बढ़-चढ़कर अपने वोट बनवा रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक, जेपी नड्डा ने पूछा कि आखिर कहां एसआईआर में बीजेपी के लोगों को प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि बिहार में तो एसआईआर ठीक से हुआ. इस बैठक में कई नेताओं ने ये भी कहा कि कई जगह सपा समर्थकों ने बीएलओ से सेटिंग करके अवैध और फर्जी लोगों का नाम भी वोटर लिस्ट में जुड़वा लिया है, हो सकता है इसमें अवैध घुसपैठिये भी हों.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर बीजेपी संगठन के सभी बड़े अधिकारियों से एसआईआर पर दिन-रात एक-एक कर काम करने का आह्वान किया. यह भी कहा कि पार्टी के BLA समाजवादी पार्टी समर्थक बूथों पर नजर रखें और गड़बड़ी को तुरंत रिपोर्ट करें क्योंकि अगर SIR सही से नहीं हुआ तो बीजेपी को चुनाव में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. इस दौरान पंकज चौधरी ने अपनी सभी कार्यकर्ताओं से SIR में जुटने को कहा है.

बता दें कि नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है. नितिन नबीन बिहार सरकार के दो बार के मंत्री हैं. वह पांच के विधायक हैं.

---- समाप्त ----
