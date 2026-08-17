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'मांगें नहीं मानी गई तो 20 को घेर लेंगे सीएम हाउस', झारखंड के आंदोलनकारी छात्रों का ऐलान, देवेंद्र महतो का अनशन जारी

झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है. छात्रों ने ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो वे 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे.

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झारखंड में छात्रों का आंदोलन जारी
झारखंड में छात्रों का आंदोलन जारी

झारखंड के छात्र 25 जुलाई से JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं. छात्रों और सरकार के प्रतिनिधिमंडल के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है. ऐसे में प्रदर्शनकारी छात्रों ने ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो वे 20 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का का घेराव करेंगे. 

आज आंदोलन का 24वां दिन है. छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो दो अगस्त से आमरण अनशन पर हैं. उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है लेकिन उनका कहना है कि जब तक छात्रों की मांगें मानी नहीं जाती तब तक अनशन जारी रहेगा.

प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि शुरू से ही वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रख रहे हैं. मुख्यमंत्री के प्रतिनिधिमंडल के साथ उन्होंने शांति वार्ता भी की लेकिन उनके मुद्दों पर अब तक कोई समाधान नहीं निकला है. आज भी शांति वार्ता होनी है. छात्रों का कहना है कि अगर आज उनकी मांगें नहीं मानी गई तो 20 अगस्त को वे सीएम आवास का घेराव करेंगे. 

यह भी पढ़ें: वो 7 आरोपी कौन हैं, जिन्हें JPSC पेपरलीक में झारखंड की CID खोज रही है?

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एक प्रदर्शनकारी ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी आंदोलन में शामिल होने की चुनौती दे दी है. प्रदर्शनकारी बहा लिंडा का कहना है कि अगर राहुल गांधी कहते हैं वे लाठीचार्ज की निंदा करते हैं तो वे आएं और उनका साथ दें. उनका कहना है कि अगर राहुल गांधी सच में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज से नाराज़ हैं तो हेमंत सोरेन सरकार से अपना समर्थन वापस लें और छात्रों का साथ दें. 

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि राज्य में सरकारी पदों पर बाहरी लोगों को रखा जाता है. उनका कहना है कि राज्य में विकास के नाम पर ज़मीन बेची जा रही है. उनका कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानीं जाती हैं तो वे 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे. 

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