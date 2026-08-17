बिना बीज सिर्फ डंठल से उगाएं धनिए का पौधा, पानी-मिट्टी दोनों में लगाना है आसान; सालभर उगेंगी ढेरों हरी पत्तियां

How To Grow Coriander Plant: हरा धनिया खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि उसे खुशबूदार भी बनाता है. इसकी खुशबू एक-दो नहीं, बल्कि सभी डिशेज को खास बना देती है. लेकिन अक्सर बाजार से लाया धनिया कुछ ही दिनों में मुरझाने लगता है. इसकी पत्तियों को कितना भी अच्छे से स्टोर कर लें फिर भी फ्रेश धनिया कुछ ही दिनों में गल जाता है. ऐसे में हर बार धनिया बाजार से लाना पड़ता है. लेकिन हमेशा ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं होता है.



ऐसे में क्यों न उसी धनिये की डंठल से घर में नया पौधा तैयार कर लिया जाए? खास बात ये है कि इसके लिए आपको महंगे बीज या किसी खास सामान की जरूरत नहीं पड़ेगी. बस सही डंठल, थोड़ा पानी और अच्छी रोशनी की मदद से आप घर की खिड़की या बालकनी में ताजा धनिया उगा सकती हैं. चलिए जानते हैं डंठल से छोटे से गमले में धनिया कैसे उगा सकते हैं.

और पढ़ें

धनिये की डंठल से कैसे उगाएं नया पौधा?

1. डंठल से धनिए का पौधा उगाने के लिए सबसे पहले बाजार से ऐसा हरा धनिया लें, जिसकी डंठल ताजी और हरी हो. पत्तियों को इस्तेमाल करने के बाद डंठल फेंकने के बजाय अलग कर लें. ध्यान रखें कि डंठल के निचले हिस्से में जड़ का थोड़ा हिस्सा बचा हो तो अच्छा रहेगा.

2. अब एक साफ गिलास या छोटे जार में पानी भरें और धनिये की डंठल का निचला हिस्सा इसमें डाल दें. पूरा डंठल पानी में डुबाने की जरूरत नहीं है. ध्यान रखें कि सिर्फ नीचे का हिस्सा पानी में रहना चाहिए.

3. गिलास को ऐसी जगह रखें जहां पूरी रोशनी आती हो. खिड़की के पास रखना अच्छा ऑप्शन हो सकता है. कुछ समय बाद डंठल में नई जड़ें और छोटी-छोटी हरी पत्तियां दिखाई देने लग सकती हैं.

Advertisement

पानी में धनिया उगाने के लिए डंठल को कांच के जार में पानी डालना सही रहता है. (Photo: AI Generated)

पानी में उगा रहे हैं धनिया तो इन बातों का रखें ध्यान

पानी में पौधा उगाना आसान है, लेकिन इसकी थोड़ी देखभाल करना जरूरी होता है. सबसे पहले गिलास का पानी नियमित रूप से बदलते रहें, ताकि पानी गंदा न हो और डंठल सड़ने से बच सके. पौधे को ऐसी जगह रखें जहां उसे अच्छी रोशनी मिले, लेकिन बहुत तेज गर्मी या लगातार चिलचिलाती धूप से बचाएं. जैसे-जैसे नई पत्तियां निकलने लगें, उन्हें जरूरत के हिसाब से काटकर इस्तेमाल कर सकती हैं.



मिट्टी में भी लगा सकते हैं धनिए की डंठल

1. अगर आप धनिये को लंबे समय तक उगाना चाहते हैं, तो डंठल को मिट्टी में लगाने का तरीका भी अपना सकते हैं. इसके लिए जड़ वाले हिस्से को ऐसी मिट्टी में लगाएं, जो हल्की हो और उसमें से पानी आसानी से निकल जाता हो. मतलब साफ है

2. मिट्टी को हल्का नम रखें, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी न डालें. गमले को रोशनी वाली जगह पर रखें. सही देखभाल मिलने पर डंठल से नई पत्तियां निकलना शुरू हो सकती हैं.

धनिया गमले में उगाने के लिए मिट्टी ढीली होनी जरूरी है. (Photo: AI Generated)

इस बात का रखें खास ध्यान

Advertisement

सिर्फ डंठल को पानी में रखने से हर बार भरपूर और लंबे समय तक धनिए की पत्तियां मिलना तय नहीं होता. अगर आप चाहते हैं कि धनिए की पत्तियां निकलती रहें तो उसके लिए डंठल में लिविंग टिश्यू और जड़ का हिस्सा होना जरूरी है. इसलिए जड़ के साथ बची हुई ताजी डंठल का इस्तेमाल करें और जब पौधा बढ़ने लगे तो उसे मिट्टी में ट्रांसफर करना ज्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

इस तरह रसोई में इस्तेमाल होने वाले धनिए की डंठल को फेंकने के बजाय आप उसे दोबारा उगाने की कोशिश कर सकती हैं. थोड़ी देखभाल के साथ घर की खिड़की, बालकनी या छोटे से गमले में ताजा धनिया उगाना एक आसान और मजेदार तरीका हो सकता है.

---- समाप्त ----