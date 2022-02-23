Train Cancelled: रेलवे ने रद्द कर दीं 336 ट्रेनें, 32 ट्रेनों के आज बदले रूट, यहां देखें पूरी लिस्ट

Indian Railway Cancelled Trains List Today, 23 feb 2022: भारतीय रेलवे विभिन्न कारणों से (Indian railway) रोजाना सैकड़ों ट्रेनें रद्द करता है. ऐसे में आज (बुधवार), 23 फरवरी को भी रेलवे ने 300 से अधिक ट्रेनों को पूरी तरह रद्द तो कुछ को आंशिक तौर पर कैंसिल कर किया है. रेलवे ने प्रभावित ट्रेनों की सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in पर अपडेट की है.
भारतीय रेलवे मौसम, पटरियों के दोहरीकरण, नॉन इंटरलॉकिंग कार्य एवं डेवलपमेंट वर्क के चलते प्रभावित होने वाली ट्रेनों की जानकारी देते हैं, जिससे यात्रियों को असुविधा ना हो. भारतीय रेलवे की ओर से आज (23 फरवरी 2022) सुबह साढ़े 8 बजे तक के अपडेट के मुताबिक, दिल्ली, यूपी, बिहार समेत विभिन्न राज्यों की 336 ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया है. वहीं, 25 ट्रेनों को आंशिक तौर पर कैंसिल किया गया है.
रेलवे ने 32 ट्रेनों के रूट डायवर्ट (Diverted Trains) किए हैं. वहीं, 6 को रीशेड्यूल भी किया गया है. रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in के जरिए पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. इसके अलावा, NTES मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रेनों के कैंसिल, रूट डायवर्ट और रिशेड्यूलिंग की जानकारी हासिल की जा सकती है.
Full Cancelled Trains List: ये ट्रेनें आज पूरी तरह रहेंगी रद्द
|336 trains cancelled [ Start Date: 23-Feb ]
|Train [Name]
[SRC-DSTN]
|Type
|Start Time
|00111 PUNE-DD-MFP PARCEL EXP
PUNE JN (PUNE) - DAUND JN (DD)
|PEXP
|04:00
|01535 PUNE-PLLD DMU SPL
PUNE JN (PUNE) - PHALTAN (PLLD)
|PSPC
|05:50
|01536 PLLD-PUNE SPECIAL
PHALTAN (PLLD) - PUNE JN (PUNE)
|PSPC
|18:00
|01537 LNN-PLLD SPECIAL
LONAND (LNN) - PHALTAN (PLLD)
|PSPC
|15:00
|01538 PLLD-LNN SPECIAL
PHALTAN (PLLD) - LONAND (LNN)
|PSPC
|11:00
|01539 PUNE STR DMU
PUNE JN (PUNE) - SATARA (STR)
|PSPC
|18:30
|01540 STR-PUNE DMU
SATARA (STR) - PUNE JN (PUNE)
|PSPC
|06:15
|03042 AZ-KWAE PASSENGER SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - KATWA JN. (KWAE)
|PSPC
|03:30
|03051 HWH- BWN MEMU PGR SPL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|PSPC
|01:50
|03057 AZ-NILE PASS SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - NIMITITA (NILE)
|PSPC
|02:45
|03060 NILE- KWAE PASS SPL
NIMITITA (NILE) - KATWA JN. (KWAE)
|PSPC
|04:35
|03068 AZ-KWAE MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - KATWA JN. (KWAE)
|PSPC
|04:45
|03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)
|PSPC
|22:25
|03087 AZ RPH MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH)
|PSPC
|04:20
|03091 AZ-SBG SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - SAHIBGANJ JN (SBG)
|PSPC
|03:15
|03094 RPH - AZ MEMU PGR SPL
RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|18:20
|03343 GMO-CPU PASS SPL
NSC BOSE J GOMO (GMO) - CHOPAN (CPU)
|PSPC
|05:30
|03344 CPU-GMO PASS SPL
CHOPAN (CPU) - NSC BOSE J GOMO (GMO)
|PSPC
|07:25
|03361 GMO-BRWD PASS SPL
NSC BOSE J GOMO (GMO) - BARWADIH JN (BRWD)
|PSPC
|13:00
|03362 BRWD-GMO PASS SPL
BARWADIH JN (BRWD) - NSC BOSE J GOMO (GMO)
|PSPC
|05:50
|03427 JMP-KIUL PGR SPECIAL
JAMALPUR JN (JMP) - KIUL JN (KIUL)
|PSPC
|03:15
|03428 KIUL-JMP PGR SPECIAL
KIUL JN (KIUL) - JAMALPUR JN (JMP)
|PSPC
|05:15
|03459 BGP-JMP SPL
BHAGALPUR (BGP) - JAMALPUR JN (JMP)
|PSPC
|21:25
|03460 JMP-BGP SPL
JAMALPUR JN (JMP) - BHAGALPUR (BGP)
|PSPC
|18:55
|03461 TPH-RJL SPL
TINPAHAR JN (TPH) - RAJMAHAL (RJL)
|PSPC
|03:50
|03468 RJL-TPH SPL
RAJMAHAL (RJL) - TINPAHAR JN (TPH)
|PSPC
|02:00
|03529 BWN-ASN MEMU PGR SPL
BARDDHAMAN (BWN) - ASANSOL JN (ASN)
|PSPC
|04:00
|03530 ASN-BWN MEMU PGR SPL
ASANSOL JN (ASN) - BARDDHAMAN (BWN)
|PSPC
|04:55
|03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL
BOKARO STL CITY (BKSC) - ASANSOL JN (ASN)
|PSPC
|15:40
|03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
ASANSOL JN (ASN) - BOKARO STL CITY (BKSC)
|PSPC
|07:05
|03616 GAYA-JMP PASSENGER SPL
GAYA JN (GAYA) - JAMALPUR JN (JMP)
|PSPC
|15:00
|04193 DDU-SFG MEMU SPL
PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) - SUBEDARGANJ (SFG)
|PSPC
|16:30
|04194 SFG-DDU MEX SPL
SUBEDARGANJ (SFG) - PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU)
|PSPC
|07:05
|05137 MAU-PRRB UNRESV SPL
MAU JN (MAU) - PRAYAGRAJ RAMBAG (PRRB)
|PSPC
|14:45
|05138 PRRB-MAU EXP. SPL.
PRAYAGRAJ RAMBAG (PRRB) - MAU JN (MAU)
|PSPC
|06:10
|05220 HRGR-DBG DEMU PASS. SPL
HAR NAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)
|PSPC
|05:15
|05245 SEE-CPR MEMU PASS.SPL
SONPUR JN (SEE) - CHHAPRA (CPR)
|PSPC
|15:30
|05331 KGM-MB SPL EXP
KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|07:25
|05332 MB-KGM SPL EXP
MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM)
|PSPC
|14:45
|05334 MB-RMR EXP
MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)
|PSPC
|04:30
|05363 MB-KGM SPL EXP
MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM)
|PSPC
|06:05
|05364 KGM-MB SPL EXP
KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|15:45
|05366 RMR-MB SPL EXP
RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|21:10
|05510 JMP-SHC PASSENGER SPECIAL
JAMALPUR JN (JMP) - SAHARSA JN (SHC)
|PSPC
|21:45
|05701 MLDT-KIR PASSENGER SPL
MALDA TOWN (MLDT) - KATIHAR JN (KIR)
|PSPC
|07:00
|05702 KIR-MLDT PASSENGER SPL
KATIHAR JN (KIR) - MALDA TOWN (MLDT)
|PSPC
|14:50
|05717 MLFC-KIR PASSENGER SPL
MALDA COURT (MLFC) - KATIHAR JN (KIR)
|PSPC
|14:00
|05718 KIR-MLFC PASSENGER SPL
KATIHAR JN (KIR) - MALDA COURT (MLFC)
|PSPC
|08:10
|05750 HDB-NJP PASSENGER SPL
HALDIBARI (HDB) - NEW JALPAIGURI (NJP)
|PSPC
|11:45
|05751 NJP-HDB PASSENGER SPL
NEW JALPAIGURI (NJP) - HALDIBARI (HDB)
|PSPC
|14:45
|06243 SBC-HPT PAS SPECIAL
KSR BENGALURU (SBC) - HOSPET JN (HPT)
|PSPC
|05:00
|06244 HPT-SBC PAS SPECIAL
HOSPET JN (HPT) - KSR BENGALURU (SBC)
|PSPC
|11:55
|06510 DNR-SBC HMSF S/F EXP SPL
DANAPUR (DNR) - KSR BENGALURU (SBC)
|TOD
|18:10
|06591 TK-SMET PAS SPL
TUMKUR (TK) - SHIMOGA TOWN (SMET)
|PSPC
|18:40
|06592 SMET-TK PAS SPL
SHIMOGA TOWN (SMET) - TUMKUR (TK)
|PSPC
|04:00
|07292 KRNT-GTL
KURNOOL CITY (KRNT) - GUNTAKAL JN (GTL)
|PSPC
|08:30
|07347 UBL-CTA UR EXP SPL
HUBLI JN (UBL) - CHITRADURG (CTA)
|PSPC
|07:10
|07348 CTA-UBL UR EXP SPL
CHITRADURG (CTA) - HUBLI JN (UBL)
|PSPC
|14:00
|07369 CMGR-YPR PASS SPL
CHIKKAMAGALURU (CMGR) - YASVANTPUR JN (YPR)
|PSPC
|07:50
|07370 YPR-CMGR PASS SPL
YASVANTPUR JN (YPR) - CHIKKAMAGALURU (CMGR)
|PSPC
|15:30
|07555 KIR - JBN DMU SPECIAL
KATIHAR JN (KIR) - JOGBANI (JBN)
|PSPC
|14:45
|07556 JBN - KIR DMU SPECIAL
JOGBANI (JBN) - KATIHAR JN (KIR)
|PSPC
|18:00
|07795 SC-MOB DEMU
SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)
|PSPC
|05:45
|07796 MOB-SC DEMU
MANOHARABAD (MOB) - SECUNDERABAD JN (SC)
|PSPC
|08:45
|07861 BZA-NS
VIJAYAWADA JN (BZA) - NARASAPUR (NS)
|PSPC
|20:15
|07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)
|PSPC
|07:05
|07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)
|PSPC
|17:40
|08263 TIG-BSP MEMU SPL
TITLAGARH (TIG) - BILASPUR JN (BSP)
|PSPC
|09:30
|08264 BSP-TIG SPL
BILASPUR JN (BSP) - TITLAGARH (TIG)
|PSPC
|06:50
|08303 SBP-PURI SPECIAL
SAMBALPUR (SBP) - PURI (PURI)
|MSPC
|06:00
|08304 PURI-SBP SPECIAL
PURI (PURI) - SAMBALPUR (SBP)
|MSPC
|15:45
|08437 BHC-CTC SPECIAL
BHADRAKH (BHC) - CUTTACK (CTC)
|PSPC
|15:30
|08438 CTC-BHC MEMU
CUTTACK (CTC) - BHADRAKH (BHC)
|PSPC
|11:55
|08737 RIG-BSP MEMU SPL
RAIGARH (RIG) - BILASPUR JN (BSP)
|PSPC
|15:35
|08738 BSP RIG MEMU SPL
BILASPUR JN (BSP) - RAIGARH (RIG)
|PSPC
|10:40
|08861 GONDIA JSG SPL
GONDIA JN (G) - JHARSUGUDA JN (JSG)
|PSPC
|05:20
|08862 JSG GONDIA MEMU SPL
JHARSUGUDA JN (JSG) - GONDIA JN (G)
|PSPC
|07:20
|09066 CPR - ST SPL CLONE TRAIN
CHHAPRA (CPR) - SURAT (ST)
|TOD
|08:30
|09110 EKNR - PRTN SPECIAL
EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
|PSPC
|13:55
|09113 PRTN - EKNR SPL
PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
|PSPC
|15:35
|09440 MVI - WKR SPECIAL
MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR)
|PSPC
|20:20
|09444 MVI - WKR SPECIAL
MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR)
|PSPC
|13:05
|09447 ADI-PNBE SPL CLONE TRAIN
AHMEDABAD JN (ADI) - PATNA JN (PNBE)
|TOD
|19:30
|10101 RATNAGIRI- MADGAON
RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)
|MEX
|02:12
|10102 MADGAON - RATNAGIRI
MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)
|MEX
|19:25
|12053 HW-ASR EXP
HARIDWAR JN (HW) - AMRITSAR JN (ASR)
|JSH
|14:45
|12054 ASR-HW JAN SHATABDI EXP
AMRITSAR JN (ASR) - HARIDWAR JN (HW)
|JSH
|06:50
|12179 LJN - AF INTERCITY
LUCKNOWJN (LJN) - AGRA FORT (AF)
|SUF
|15:55
|12180 AF -LJN INTERCITY
AGRA FORT (AF) - LUCKNOWJN (LJN)
|SUF
|06:31
|12226 KAIFIAT EXP
DELHI (DLI) - AZAMGARH (AMH)
|SUF
|20:25
|12267 RJT DURONTO EXP
MUMBAI CENTRAL (MMCT) - HAPA (HAPA)
|DRNT
|23:10
|12268 HAPA - MMCT DURANTO
HAPA (HAPA) - MUMBAI CENTRAL (MMCT)
|DRNT
|19:40
|12345 HWH GHY SARAIGHAT EXPRESS
HOWRAH JN (HWH) - GUWAHATI (GHY)
|SUF
|15:55
|12368 ANVT BGP VIKRAMSHILA EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - BHAGALPUR (BGP)
|SUF
|13:15
|12369 HWH DDN KUMBHA EXP
HOWRAH JN (HWH) - DEHRADUN (DDN)
|SUF
|13:00
|12393 SAMPOORNA KRANTI EXPRESS
RAJENDRANAGAR T (RJPB) - NEW DELHI (NDLS)
|SUF
|19:25
|12395 RJPB-AII ZIYARAT EXP
RAJENDRANAGAR T (RJPB) - AJMER (AII)
|SUF
|17:55
|12505 NORTHEAST EXPRESS
KAMAKHYA (KYQ) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|SUF
|12:40
|12529 PPTA LJN S F
PATLIPUTRA (PPTA) - LUCKNOWJN (LJN)
|SUF
|16:30
|12530 LJN PPTA S F
LUCKNOWJN (LJN) - PATLIPUTRA (PPTA)
|SUF
|05:00
|12537 MFP-BSBS BABUDHAM SUF EXP
MUZAFFARPUR JN (MFP) - BANARAS (BSBS)
|SUF
|19:35
|12538 BSBS MFP BAPUDHAM SUP.
BANARAS (BSBS) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
|SUF
|07:25
|12554 NDLS-SHC VAISHALI EXPRESS
NEW DELHI (NDLS) - SAHARSA JN (SHC)
|SUF
|20:40
|12557 MFP-ANVT SAPTKRANTI EXP
MUZAFFARPUR JN (MFP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|SUF
|11:35
|12571 GKP-ANVT HUMSAFER EXP
GORAKHPUR (GKP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|SUF
|18:45
|12596 ANVT-GKP HAMSAFAR EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - GORAKHPUR (GKP)
|SUF
|20:00
|12614 SBC-MYS TIPPU EXPRESS
KSR BENGALURU (SBC) - MYSORE JN (MYS)
|SUF
|15:15
|12768 SRC-NED EXP
SANTRAGACHI JN (SRC) - NANDED (NED)
|SUF
|14:45
|12874 ANVT-HTE SUPERFAST EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - HATIA (HTE)
|SUF
|20:45
|12912 HW - BL EXPRESS
HARIDWAR JN (HW) - VALSAD (BL)
|SUF
|17:30
|12987 SDAH AII EXP
SEALDAH (SDAH) - AJMER (AII)
|SUF
|22:55
|12988 AII SDAH EXP
AJMER (AII) - SEALDAH (SDAH)
|SUF
|12:45
|13141 SDAH NOQ TEESTA TORSA EXP
SEALDAH (SDAH) - NEW ALIPURDUAR (NOQ)
|MEX
|14:00
|13142 NOQ SDAH TEESTA TORSA EXP
NEW ALIPURDUAR (NOQ) - SEALDAH (SDAH)
|MEX
|11:45
|13414 DLI MLDT FARAKKA EXP
DELHI (DLI) - MALDA TOWN (MLDT)
|MEX
|21:40
|13483 MLDT DLI FARAKKA EXP
MALDA TOWN (MLDT) - DELHI (DLI)
|MEX
|19:15
|14005 LICHCHIVI EXPRESS
SITAMARHI (SMI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|MEX
|02:30
|14006 LICHCHIVI EXPRESS
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI)
|MEX
|18:00
|14211 AGC INTERCITY EXPRESS
AGRA CANTT (AGC) - NEW DELHI (NDLS)
|MEX
|06:00
|14212 AGC INTERCITY EXPRESS
NEW DELHI (NDLS) - AGRA CANTT (AGC)
|MEX
|17:40
|14217 UNCHAHAR EXP
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - CHANDIGARH (CDG)
|MEX
|13:35
|14218 UNCHAHAR EXP
CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
|MEX
|16:45
|14230 HW PYG EXP
YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
|MEX
|15:20
|14235 VARANASI-BAREILLY EXP
VARANASI JN (BSB) - BAREILLY (BE)
|MEX
|23:10
|14236 BERELLY VARANASI EXP
BAREILLY (BE) - VARANASI JN (BSB)
|MEX
|16:35
|14265 BSB DDN EXP
VARANASI JN (BSB) - DEHRADUN (DDN)
|MEX
|08:25
|14266 DDN BSB EXPRESS
DEHRADUN (DDN) - VARANASI JN (BSB)
|MEX
|18:15
|14307 PYGS -BE PASS. EXP.
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY (BE)
|MEX
|01:05
|14308 BE-LKO EXP. LKO-PYGS PASS
BAREILLY (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
|MEX
|17:30
|14309 UJJAINI EXPRESS
UJJAIN JN (UJN) - DEHRADUN (DDN)
|MEX
|21:05
|14310 UJJAIYANI EXP
DEHRADUN (DDN) - UJJAIN JN (UJN)
|MEX
|05:50
|14323 ROK INTERCITY EXP
NEW DELHI (NDLS) - ROHTAK JN (ROK)
|MEX
|10:45
|14324 NDLS INTERCITY EXP
ROHTAK JN (ROK) - NEW DELHI (NDLS)
|MEX
|14:00
|14505 ASR-NLDM EXPRES
AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM)
|MEX
|14:00
|14506 NLDM-ASR EXPRESS
NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR)
|MEX
|07:15
|14507 DLI BTI EXP
DELHI (DLI) - FAZILKA (FKA)
|MEX
|13:05
|14508 FKA DLI EXP
FAZILKA (FKA) - DELHI (DLI)
|MEX
|02:05
|14521 DELHI-AMBALA EXPRESS
DELHI (DLI) - AMBALA CANT JN (UMB)
|MEX
|13:10
|14522 AMBALA-DELHI EXP SPL
AMBALA CANT JN (UMB) - DELHI (DLI)
|MEX
|06:40
|14525 UMB - SGNR INT EXP
AMBALA CANT JN (UMB) - SHRI GANGANAGAR (SGNR)
|MEX
|05:05
|14526 SGNR - UMB INT EXP
SHRI GANGANAGAR (SGNR) - AMBALA CANT JN (UMB)
|MEX
|14:00
|14673 SHAHEED EXPRESS
JAYNAGAR (JYG) - AMRITSAR JN (ASR)
|MEX
|07:20
|14813 JU BPL EXP
JODHPUR JN (JU) - BHOPAL JN (BPL)
|MEX
|08:50
|14814 BPL JU EXP
BHOPAL JN (BPL) - JODHPUR JN (JU)
|MEX
|16:55
|14823 JU-RE EXP
JODHPUR JN (JU) - REWARI (RE)
|MEX
|01:35
|14824 RE-JU EXP
REWARI (RE) - JODHPUR JN (JU)
|MEX
|13:10
|14887 RKSH BME EXP
RISHIKESH (RKSH) - BARMER (BME)
|MEX
|19:25
|14888 BARMER RKSH EXP
BARMER (BME) - RISHIKESH (RKSH)
|MEX
|07:25
|15011 LJN-SRE EXP
LUCKNOWJN (LJN) - CHANDIGARH (CDG)
|MEX
|23:55
|15012 LJN SRE EXP
CHANDIGARH (CDG) - LUCKNOWJN (LJN)
|MEX
|17:15
|15039 CPA-KSJ EXP
KANPUR ANWRGANJ (CPA) - KASGANJ (KSJ)
|MEX
|15:10
|15040 KSJ-CPA-EXP
KASGANJ (KSJ) - KANPUR ANWRGANJ (CPA)
|MEX
|09:00
|15053 LJN-CPR-EXP
CHHAPRA (CPR) - LUCKNOWJN (LJN)
|MEX
|19:35
|15054 LJN-CPR-EXP
LUCKNOWJN (LJN) - CHHAPRA (CPR)
|MEX
|21:00
|15058 ANVT-GKP EXPRESS
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - GORAKHPUR (GKP)
|MEX
|17:10
|15067 GKP-BDTS EXP
GORAKHPUR (GKP) - BANDRA TERMINUS (BDTS)
|MEX
|05:30
|15083 CHHAPRA-FBD EXP SPECIAL
CHHAPRA (CPR) - FARRUKHABAD (FBD)
|MEX
|18:00
|15084 FBD-CPR EXP SPECIAL
FARRUKHABAD (FBD) - CHHAPRA (CPR)
|MEX
|14:35
|15105 CPR-NTV INTERCITY EXP
CHHAPRA (CPR) - NAUTANWA (NTV)
|MEX
|06:00
|15106 NTV CPR INTERCITY EXP
NAUTANWA (NTV) - CHHAPRA (CPR)
|MEX
|15:00
|15111 CPR-BCY INTERCITY EXP.
CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY)
|MEX
|03:35
|15112 BCY-CPR INTERCITY EXPRESS
VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR)
|MEX
|18:25
|15128 NDLS -BSBS K V EXP
NEW DELHI (NDLS) - BANARAS (BSBS)
|MEX
|11:35
|15159 CPR DURG EXP
CHHAPRA (CPR) - DURG (DURG)
|MEX
|07:10
|15204 LUCKNOW-BARAUNI EXPRESS
LUCKNOWJN (LJN) - BARAUNI JN (BJU)
|MEX
|15:15
|15657 BRAHMAPUTRA MAIL
DELHI (DLI) - KAMAKHYA (KYQ)
|MEX
|23:40
|15658 BRAHMAPUTRA MAIL
KAMAKHYA (KYQ) - DELHI (DLI)
|MEX
|14:35
|15707 KIR-ASR EXPRESS
KATIHAR JN (KIR) - AMRITSAR JN (ASR)
|MEX
|22:45
|15708 ASR-KIR EXPRESS
AMRITSAR JN (ASR) - KATIHAR JN (KIR)
|MEX
|08:25
|15709 MLDT-NJP EXPRESS
MALDA TOWN (MLDT) - NEW JALPAIGURI (NJP)
|MEX
|17:00
|15710 NJP-MLDT EXPRESS
NEW JALPAIGURI (NJP) - MALDA TOWN (MLDT)
|MEX
|07:00
|15719 KIR-SGUJ I/C EXPRESS
KATIHAR JN (KIR) - SILIGURI JN (SGUJ)
|MEX
|06:15
|15720 SGUJ-KIR I/C EXPRESS
SILIGURI JN (SGUJ) - KATIHAR JN (KIR)
|MEX
|14:15
|15904 CDG-DBRG EXPRESS
CHANDIGARH (CDG) - DIBRUGARH (DBRG)
|MEX
|23:20
|16579 YPR-SMET EXPRESS
YASVANTPUR JN (YPR) - SHIMOGA TOWN (SMET)
|MEX
|09:15
|16580 SMET-YPR EXPRESS
SHIMOGA TOWN (SMET) - YASVANTPUR JN (YPR)
|MEX
|15:30
|17269 BZA-NS
VIJAYAWADA JN (BZA) - NARASAPUR (NS)
|MEX
|16:40
|17391 SBC-UBL EXPRESS
KSR BENGALURU (SBC) - HUBLI JN (UBL)
|MEX
|23:55
|17392 UBL-SBC EXPRESS
HUBLI JN (UBL) - KSR BENGALURU (SBC)
|MEX
|18:00
|18103 TATA-ASR JALINWALABAG EXP
TATANAGAR JN (TATA) - AMRITSAR JN (ASR)
|MEX
|21:10
|18104 ASR-TATA JALINWALABAG EXP
AMRITSAR JN (ASR) - TATANAGAR JN (TATA)
|MEX
|12:45
|18413 PRDP-PURI SPECIAL
PARADEEP (PRDP) - PURI (PURI)
|MEX
|18:00
|18414 PURI-PRDPEXP
PURI (PURI) - PARADEEP (PRDP)
|MEX
|06:15
|19575 OKHA - NDT EXPRESS
OKHA (OKHA) - NATHDWARA (NDT)
|MEX
|08:20
|20940 SLN - ADI S.F EXP
SULTANPUR (SLN) - AHMEDABAD JN (ADI)
|SUF
|18:05
|20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI
EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)
|JSH
|11:15
|20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI
AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)
|JSH
|15:20
|22161 BHOPAL-DAMOH RAJYA RANI
BHOPAL JN (BPL) - DAMOH (DMO)
|SUF
|17:55
|22169 RKMP-SRC SF HAMSAFAR
RANI KAMALAPATI (RKMP) - SANTRAGACHI JN (SRC)
|SUF
|14:40
|22406 ANVT-BGP GARIB RATH
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - BHAGALPUR (BGP)
|GBR
|17:20
|22453 RAJYA RANI EX
LUCKNOWJN (LJN) - MEERUT CITY (MTC)
|SUF
|14:25
|22454 RAJYA RANI EX
MEERUT CITY (MTC) - LUCKNOWJN (LJN)
|SUF
|06:40
|22531 CHHAPRA-MATHURA SUF EXP
CHHAPRA (CPR) - MATHURA JN (MTJ)
|SUF
|05:20
|22532 MATHURA-CHHAPRA SF EXP
MATHURA JN (MTJ) - CHHAPRA (CPR)
|SUF
|23:50
|22917 HARIDWAR EXPRESS
BANDRA TERMINUS (BDTS) - HARIDWAR JN (HW)
|SUF
|12:45
|31191 NH-KLYM LOCAL
NAIHATI JN (NH) - KALYANI SIMANTA (KLYM)
|SUB
|04:10
|31311 SDAH - KLYM LOCAL
SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM)
|SUB
|04:12
|31312 KLYM-SDAH LOCAL
KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|05:02
|31411 SDAH -NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:40
|31412 NH-SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:05
|31414 NH - SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:50
|31511 SDAH-STB LOCAL
SEALDAH (SDAH) - SHANTIPUR (STB)
|SUB
|04:35
|31512 STB - SDAH LOCAL
SHANTIPUR (STB) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|03:22
|31514 STB - SDAH LOCAL
SHANTIPUR (STB) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:46
|31612 RHA - SDAH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:20
|31712 RHA-NH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:05
|31721 RHA - KNJ LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - KRISHNGR CTY JN (KNJ)
|SUB
|04:42
|31741 RHA - GEDE LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - GEDE (GEDE)
|SUB
|04:42
|31811 SDAH-KNJ LOCAL
SEALDAH (SDAH) - KRISHNGR CTY JN (KNJ)
|SUB
|03:20
|31812 KNJ - SDAJ LOCAL
KRISHNGR CTY JN (KNJ) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:20
|31911 SDAH-GEDE LOCAL
SEALDAH (SDAH) - GEDE (GEDE)
|SUB
|04:20
|31912 GEDE - SDAH LOCAL
GEDE (GEDE) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|03:50
|32211 SDAH-DKAE LOCAL
SEALDAH (SDAH) - DANKUNI (DKAE)
|SUB
|04:07
|32212 DKAE-SDAH LOCAL
DANKUNI (DKAE) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|05:00
|32213 SDAH-DKAE LOCAL
SEALDAH (SDAH) - DANKUNI (DKAE)
|SUB
|04:58
|33311 BT-HNB LOCAL
BARASAT (BT) - HASANABAD (HNB)
|SUB
|04:03
|33512 HNB-SDAH LOCAL
HASANABAD (HNB) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|03:03
|33514 HNB-SDAH LOCAL
HASANABAD (HNB) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:48
|33651 SDAH-HB LOCAL
SEALDAH (SDAH) - HABRA (HB)
|SUB
|04:45
|33711 RHA - BNJ LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - BANGAON JN (BNJ)
|SUB
|04:15
|33712 BNJ - RHA LOCAL
BANGAON JN (BNJ) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|04:18
|33811 SDAH-BNJ LOCAL
SEALDAH (SDAH) - BANGAON JN (BNJ)
|SUB
|03:15
|33812 BNJ-SDAH LOCAL
BANGAON JN (BNJ) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|02:58
|33813 SDAH-BNJ LOCAL
SEALDAH (SDAH) - BANGAON JN (BNJ)
|SUB
|04:15
|33814 BNJ-SDAH LOCAL
BANGAON JN (BNJ) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:25
|33815 SDAH-BNJ LOCAL
SEALDAH (SDAH) - BANGAON JN (BNJ)
|SUB
|04:55
|34111 KBGB - SDAH LOCAL
KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:45
|34112 SDAH-KBGB LOCAL
SEALDAH (SDAH) - KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB)
|SUB
|03:45
|34114 SDAH-KBGB LOCAL
SEALDAH (SDAH) - KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB)
|SUB
|04:36
|34331 LAKHIKANTAPUR BARUIPUR LO
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - BARUIPUR JN (BRP)
|SUB
|08:20
|34334 BRP - LKPR LOCAL
BARUIPUR JN (BRP) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)
|SUB
|07:15
|34352 SPR - CG LOCAL
SONARPUR JN (SPR) - CANNING (CG)
|SUB
|04:50
|34411 SPR - SDAH LOCAL
SONARPUR JN (SPR) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:40
|34412 SDAH- SPR LOCAL
SEALDAH (SDAH) - SONARPUR JN (SPR)
|SUB
|04:15
|34511 CG - SDAH LOCAL
CANNING (CG) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|03:45
|34513 CG - SDAH LOCAL
CANNING (CG) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:32
|34711 LKPR - SDAH LOCAL
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|03:00
|34712 SDAH-LKPR LOCAL
SEALDAH (SDAH) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)
|SUB
|04:00
|34713 LKPR - SDAH LOCAL
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|03:35
|34714 SDAH-LKPR LOCAL
SEALDAH (SDAH) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)
|SUB
|04:30
|34715 LKPR - SDAH LOCAL
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:15
|34717 LKPR - SDAH LOCAL
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:44
|34791 NMKA - SDAH LOCAL
NAMKHANA (NMKA) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:07
|34811 DH - SDAH LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|03:00
|34812 SDAH-DH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - DIAMOND HARBOUR (DH)
|SUB
|03:54
|34813 DH - SDAH LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:00
|34814 SDAH-DH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - DIAMOND HARBOUR (DH)
|SUB
|04:45
|34815 DH - SDAH LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:40
|34881 DH SONARPUR LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) - SONARPUR JN (SPR)
|SUB
|10:45
|34882 SPR DH LOCAL
SONARPUR JN (SPR) - DIAMOND HARBOUR (DH)
|SUB
|04:50
|34891 DH BRP LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) - BARUIPUR JN (BRP)
|SUB
|06:13
|34892 BARUIPUR DH EMU LOCAL
BARUIPUR JN (BRP) - DIAMOND HARBOUR (DH)
|SUB
|09:22
|34914 LKPR NMKA LOCAL
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - NAMKHANA (NMKA)
|SUB
|04:08
|34935 NMKA - LKPR LOCAL
NAMKHANA (NMKA) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)
|SUB
|03:05
|34937 NMKA KWDP LOCAL
NAMKHANA (NMKA) - KAKDWIP (KWDP)
|SUB
|04:37
|34981 KWDP-LKPR LOCAL
KAKDWIP (KWDP) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)
|SUB
|04:56
|36037 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|17:55
|36038 CDAE HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|19:33
|36811 HWH-BWN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|04:00
|36812 BWN-HWH(CHORD) LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|02:58
|36813 HWH-BWN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|04:55
|36814 BWN-HWH(CHORD) LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:58
|36854 BWN HWH (CHORD) LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|20:07
|37111 HWH-BELURMATH LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BRMH (BRMH)
|SUB
|07:40
|37112 BRMH - HWH LOCAL
BRMH (BRMH) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|08:23
|37117 HWH-BRMH LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BRMH (BRMH)
|SUB
|16:05
|37118 BRMH - HWH LOCAL
BRMH (BRMH) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|16:45
|37211 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|04:47
|37212 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:07
|37213 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|05:14
|37214 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:50
|37216 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|04:45
|37246 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|12:30
|37253 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|14:40
|37305 ANDOLAN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)
|SUB
|19:15
|37306 SIU-HWH LOCAL
SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|21:05
|37307 HWH - HPL LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)
|SUB
|06:52
|37308 HPL-HWH LOCAL
HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|08:30
|37309 HWH TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|04:55
|37312 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:50
|37314 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|04:50
|37316 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|05:35
|37319 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|10:20
|37327 HWH - TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|13:38
|37330 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|12:00
|37335 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|17:42
|37338 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|15:15
|37343 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|20:05
|37348 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|19:33
|37354 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|23:00
|37371 HWH-GOGT LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - GOGHAT (GOGT)
|SUB
|04:22
|37385 TAK-AMBG LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - ARAMBAG (AMBG)
|SUB
|04:00
|37386 AMBG-TAK LOCAL
ARAMBAG (AMBG) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|04:50
|37391 TAK AMBG LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - ARAMBAG (AMBG)
|SUB
|22:25
|37394 AMBG TAK LOCAL
ARAMBAG (AMBG) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|23:15
|37411 SHE-TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|05:15
|37412 TAK-SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|04:05
|37415 SHE TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|08:25
|37416 TAK SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|07:25
|37521 NH-BDC LOCAL
NAIHATI JN (NH) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|04:40
|37522 BDC-NH LOCAL
BANDEL JN (BDC) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:10
|37611 HWH-PDA LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - PUNDOOAH (PDA)
|SUB
|11:42
|37614 PDA-HWH LOCAL
PUNDOOAH (PDA) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|13:30
|37657 HWH-MYM LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MEMARI (MYM)
|SUB
|13:43
|37658 MYM-HWH LOCAL
MEMARI (MYM) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|16:05
|37731 BDC-MYM LOCAL
BANDEL JN (BDC) - MEMARI (MYM)
|SUB
|20:47
|37732 MYM-BDC LOCAL
MEMARI (MYM) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|21:50
|37741 BDC-KWAE LOCAL
BANDEL JN (BDC) - KATWA JN. (KWAE)
|SUB
|03:05
|37742 KWAE-BDC LOCAL
KATWA JN. (KWAE) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|04:40
|37743 BDC-KWAE LOCAL
BANDEL JN (BDC) - KATWA JN. (KWAE)
|SUB
|04:30
|37781 BDC-BWN LOCAL
BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|03:45
|37782 BWN-BDC LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|06:45
|37783 BDC-BWN LOCAL
BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|04:20
|37785 BDC-BWN LOCAL
BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|05:45
|37786 BWN-BDC LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|03:35
|37811 HWH- BWN M/LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|04:15
|37812 BWN-HWH LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:05
|37814 BWN-HWH LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|04:05
|37912 KWAE-HWH LOCAL
KATWA JN. (KWAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:45
|38302 MCA-HWH LOCAL
MECHEDA (MCA) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:05
|38304 MCA HWH LOCAL
MECHEDA (MCA) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:55
|38306 MCA - HWH LOCAL
MECHEDA (MCA) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|04:20
|38402 PKU HWH LOCAL
PANSKURA (PKU) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:05
|38404 PKU HWH LOCAL
PANSKURA (PKU) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:25
|38408 PKU HWH LOCAL
PANSKURA (PKU) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|04:35
|38702 KGP HWH LOCAL
KHARAGPUR JN (KGP) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:05
|38703 HWH-KGP LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - KHARAGPUR JN (KGP)
|SUB
|03:30
|38704 KGP HWH LOCAL
KHARAGPUR JN (KGP) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:50
|38801 HWH-MDN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MIDNAPORE (MDN)
|SUB
|02:45
|38802 MDN HWH LOCAL
MIDNAPORE (MDN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|04:15
|38803 HWH MDN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MIDNAPORE (MDN)
|SUB
|04:25
|52591 DJ - GHUM - DJ JOY RIDE
DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)
|PAS
|09:45
|52596 DJ-GHUM-DJ JOY RIDE
DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)
|PAS
|11:40
|52598 DJ-GHUM-DJ JOY RIDE
DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)
|PAS
|13:50
|52965 DADN KKD PASSENGER
DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - KALKUND (KKD)
|PAS
|11:05
|52966 KKD DADN PASSENGER
KALKUND (KKD) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN)
|PAS
|15:34
ये भी पढ़ें -