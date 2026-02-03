NDA संसदीय दल की बैठक में PM मोदी का हुआ अभिनंदन, India-US ट्रेड डील पर जश्न

नई दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक के दौरान भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर खास उत्साह देखने को मिला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद एनेक्सी भवन में आयोजित एनडीए संसदीय दल की बैठक में पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया. बैठक में भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर पीएम मोदी को सम्मानित भी किया गया.

इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसदीय दल की बैठक में पहुंचे. उनके साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव भी एनडीए संसदीय दल की बैठक में शामिल होने पहुंचे. बैठक में एनडीए के तमाम वरिष्ठ नेता और सांसद मौजूद रहे.

बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बीते कुछ महीनों में भारत के अहम व्यापार समझौतों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि हाल के महीनों में भारत ने कई बड़े ट्रेड डील्स किए हैं, जिनमें भारत-अमेरिका ट्रेड डील सबसे अहम है. रिजिजू ने इसे भारत की कूटनीतिक और आर्थिक मजबूती का बड़ा उदाहरण बताया.

देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी जबरदस्त गति- रिजेजू

किरेन रिजिजू ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत-यूरोपीय संघ, भारत-यूएई, भारत-मॉरीशस, भारत-ऑस्ट्रेलिया, भारत-ब्रिटेन, भारत-न्यूजीलैंड और भारत-अमेरिका के साथ व्यापार समझौते हुए हैं. ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है.'

रिजिजू ने आगे कहा, 'वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान और प्रतिष्ठा बढ़ी है, और ये कई देशों के भारत पर भरोसा करने और उसके साथ व्यापार समझौते करने का परिणाम है. इससे देश की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त गति मिलेगी.'

एनडीए नेताओं ने पीएम मोदी को दी बधाई

एनडीए नेताओं ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी. नेताओं का कहना था कि इस समझौते से भारत को वैश्विक स्तर पर बड़ा आर्थिक फायदा मिलेगा और ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में नई पहचान मिलेगी.

भारत-अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी!

बैठक में यह भी कहा गया कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, ऊर्जा सहयोग और वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका और मजबूत होगी.

एनडीए नेताओं ने पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि भारत आज दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ बराबरी के स्तर पर बातचीत कर रहा है.

