scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'हमारे यहां फिल्म मेकर्स को क्रिएटिव फ्रीडम...', 'बैटल ऑफ गलवान' पर भारत ने चीन को सुनाई खरी-खरी

भारत ने बॉलीवुड फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' को लेकर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की आलोचना को खारिज करते हुए कहा है कि भारत में फिल्म निर्माताओं को क्रिएटिव फ्रीडम हासिल है और ऐतिहासिक सैन्य घटनाओं पर फिल्में बनाना कोई नई बात नहीं है. यह प्रतिक्रिया गलवान घाटी संघर्ष पर बनी फिल्म को लेकर ग्लोबल टाइम्स की आपत्तियों के बाद आई है.

Advertisement
X
भारत ने कहा कि फिल्म निर्माता क्रिएटिव फ्रीडम के तहत सैन्य घटनाओं पर फिल्में बनाते रहे हैं. (Photo: Youtube/Screengrab)
भारत ने कहा कि फिल्म निर्माता क्रिएटिव फ्रीडम के तहत सैन्य घटनाओं पर फिल्में बनाते रहे हैं. (Photo: Youtube/Screengrab)

भारत ने मंगलवार को चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की उस आलोचना को सख्ती से खारिज कर दिया, जिसमें आगामी बॉलीवुड फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' पर सवाल उठाए गए थे. सरकार ने कहा कि भारत में फिल्म निर्माताओं को क्रिएटिव फ्रीडम हासिल है और ऐतिहासिक सैन्य घटनाओं पर फिल्में बनाना भारतीय सिनेमा की पुरानी परंपरा रही है. 

सरकार ने 1962 के युद्ध पर बनी फिल्म 'हकीकत' और रेजांग ला की लड़ाई पर आधारित हालिया फिल्म '121' का हवाला देते हुए कहा कि भारत-चीन सीमा से जुड़े विषयों पर पहले भी फिल्में बनती रही हैं और इसमें कुछ नया नहीं है.

ग्लोबल टाइम्स के विवादित लेख में क्या?

सम्बंधित ख़बरें

Trade relations had soured following the 2020 Galwan Valley clash, leading to stricter foreign direct investment norms and bans on Chinese apps.
ट्रंप को मात देने का 'चीनी फॉर्मूला' क्यों भारत के लिए फायदेमंद नहीं?
Xi Jinping, Narendra Modi
ट्रंप से भारत के पंगे पर चीन में क्या बातें हो रहीं? ग्लोबल टाइम्स ने लिखा- हिंदुओं में कहावत है कि...
china media on america tariff against INDIA
India-America टैरिफ विवाद पर भड़का चीनी मीडिया!
india-us relation news
'भारत महान मित्र हो सकता है, जब आज्ञाकारी रहे...', ट्रंप टैरिफ पर चीन क्या कह रहा
Xi jinping
Pakistan के बाद अब Chinese Propaganda पर पाबंदी

यह प्रतिक्रिया ग्लोबल टाइम्स में प्रकाशित उस लेख के कुछ घंटे बाद आई, जिसमें 'बैटल ऑफ गलवान' के टीजर की आलोचना की गई थी. चीनी अखबार ने आरोप लगाया कि फिल्म में जून 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प की घटनाओं को गलत तरीके से दिखाया गया है. 

रिपोर्ट में भारतीय सेना के अधिकारी कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू की भूमिका को लेकर भी विवादित टिप्पणी की गई और उनकी भूमिका को 'तथाकथित' बताया गया. साथ ही दावा किया गया कि चीनी सोशल मीडिया पर इस फिल्म को लेकर नकारात्मक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और इसे 'बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया' बताया जा रहा है.

Advertisement

ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर चीन के उस पुराने रुख को दोहराया, जिसमें भारत पर वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पार करने और हालात बिगाड़ने का आरोप लगाया गया था. रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ने अंतरराष्ट्रीय राय को प्रभावित करने के लिए हताहतों के आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया. 

सिनेमा के जरिए राष्ट्रवादी भावनाएं भड़काने का आरोप

भारत ने आधिकारिक तौर पर करीब 20 सैनिकों की शहादत की पुष्टि की थी, जबकि चीन ने काफी समय बाद चार सैनिकों की मौत स्वीकार की थी. चीनी अखबार ने यह भी आरोप लगाया कि भारत सिनेमा के जरिए राष्ट्रवादी भावनाएं भड़का रहा है. अपूर्व लखिया के निर्देशन में बनी 'बैटल ऑफ गलवान' में सलमान खान और चित्रांगदा सिंह अहम भूमिकाओं में हैं और यह फिल्म अप्रैल 2026 में रिलीज होने वाली है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement