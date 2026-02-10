Parliament Budget Session Live: लोकसभा में जोरदार हंगामा, रिजिजू की अपील- शुरू होने दें बजट पर चर्चा

11:16 AM (एक घंटा पहले)

Budget Session: आसन पर नहीं आए ओम बिरला

Posted by :- Bikesh Tiwari

लोकसभा में कार्यवाही की शुरुआत हुई, तब आसन पर डिप्टी स्पीकर पैनल के पीसी मोहन आए. कार्यवाही की शुरुआत कराने सदन में आज ओम बिरला नहीं आए. ऐसा चालू सत्र में पहली बार हुआ है,, जब स्पीकर ने कार्यवाही शुरू कराने के लिए आसन पर आने से परहेज किया. चालू सत्र के दौरान गतिरोध के बावजूद हर रोज कार्यवाही शुरू कराने स्पीकर ओम बिरला खुद आसन पर आते रहे हैं. चालू सत्र के दौरान ऐसा पहली बार हुआ है, जब स्पीकर आसन पर नहीं आए और डिप्टी स्पीकर पैनल के किसी सदस्य ने दिन की कार्यवाही शुरू कराई.