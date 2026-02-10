scorecardresearch
 
Advertisement
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लाइव अपडेट

Parliament Budget Session Live: लोकसभा में जोरदार हंगामा, रिजिजू की अपील- शुरू होने दें बजट पर चर्चा

aajtak.in | नई दिल्ली | 10 फरवरी 2026, 12:14 PM IST

Parliament Session Live Updates: लोकसभा में गतिरोध जारी है. जोरदार हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही दो मिनट के भीतर स्थगित हो गई. ताजा अपडेट्स के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें...

Parliament Proceedings Live Parliament Proceedings Live

लोकसभा में गतिरोध जारी है. मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू हुई और जोरदार हंगामे के कारण इसे 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा. आज कार्यवाही की शुरुआत में भी स्पीकर ओम बिरला चेयर पर नहीं आए थे. पीसी मोहन आसन पर थे और प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्य वेल में आ गए.

12:10 PM (9 मिनट पहले)

Budget Session live: लोकसभा में जोरदार हंगामा, रिजिजू बोले- बजट पर चर्चा शुरू करें

Posted by :- Bikesh Tiwari

लोकसभा में विपक्ष के सांसद वेल में आकर जोरदार हंगामा कर रहे हैं. जोरदार हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पहले भी आग्रह कर चुका हूं, बजट पर चर्चा शुरू होने दें. चेयर की ओर से इसके लिए कांग्रेस के शशि थरूर का नाम भी पुकारा जा चुका है. सपा, टीएमसी और बाकी दलों के नेताओं को भी बोलना है, लेकिन कांग्रेस ही अपना काम शुरू नहीं कर रही है. सदन का काफी समय पहले ही बर्बाद हो चुका है, अब और नहीं होना चाहिए.
 

12:05 PM (14 मिनट पहले)

‘लोकतंत्र का सबसे काला पल’, लोकसभा हंगामे पर BJP की महिला सांसदों ने विपक्ष को घेरा

Posted by :- Bikesh Tiwari

लोकसभा में बजट सत्र में विपक्ष के हंगामे पर बीजेपी की महिला सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है. बीजेपी सांसदों ने विपक्ष पर सदन की मर्यादाओं का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

यह भी पढ़ें: ‘लोकतंत्र का सबसे काला पल’, लोकसभा हंगामे पर BJP की महिला सांसदों ने विपक्ष को घेरा

12:05 PM (14 मिनट पहले)

Budget Session live: राज्यसभा में चल रहा प्रश्नकाल

Posted by :- Bikesh Tiwari

राज्यसभा में शून्यकाल के बाद अब प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू हो गई है. सदस्य लोकहित से जुड़े विषयों पर प्रश्न पूछ रहे हैं, जिनका सरकार की ओर से संबंधित विभाग के मंत्री जवाब दे रहे हैं.
 

12:03 PM (16 मिनट पहले)

Lok Sabha: लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू, हंगामे के बीच लिए जा रहे लिस्टेड बिजनेस

Posted by :- Bikesh Tiwari

लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हो गई है. आसन पर पीसी मोहन आए हैं. विपक्षी सदस्य वेल में आकर हंगामा कर रहे हैं. हंगामे के बीच ही सदन में लिस्टेड बिजनेस लिए जा रहे हैं.
 

Advertisement
11:50 AM (29 मिनट पहले)

Parliament Live: इंडिया ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स की बैठक, संसद के लिए बनाई रणनीति

Posted by :- Bikesh Tiwari

इंडिया ब्लॉक में शामिल दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई. इस बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे. इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने इस बैठक में संसद के चालू सत्र को लेकर रणनीति पर मंथन किया.


 

11:19 AM (एक घंटा पहले)

'पूर्व सेना प्रमुख झूठ नहीं बोल रहे', नरवणे की किताब को लेकर सरकार पर राहुल का हमला

Posted by :- Bikesh Tiwari

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जनरल नरवणे की किताब को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने आजतक से बातचीत में कहा कि या तो नरवणे साहब पर यकीन करें या पेंगुइन पर विश्वास करें. जाहिर तौर पर मैं तो जनरल नरवणे पर ही विश्वास करूंगा.

यह भी पढ़ें: 'पूर्व सेना प्रमुख झूठ नहीं बोल रहे', नरवणे की किताब को लेकर सरकार पर राहुल का हमला

11:16 AM (एक घंटा पहले)

Budget Session: आसन पर नहीं आए ओम बिरला

Posted by :- Bikesh Tiwari

लोकसभा में कार्यवाही की शुरुआत हुई, तब आसन पर डिप्टी स्पीकर पैनल के पीसी मोहन आए. कार्यवाही की शुरुआत कराने सदन में आज ओम बिरला नहीं आए. ऐसा चालू सत्र में पहली बार हुआ है,, जब स्पीकर ने कार्यवाही शुरू कराने के लिए आसन पर आने से परहेज किया. चालू सत्र के दौरान गतिरोध के बावजूद हर रोज कार्यवाही शुरू कराने स्पीकर ओम बिरला खुद आसन पर आते रहे हैं. चालू सत्र के दौरान ऐसा पहली बार हुआ है, जब स्पीकर आसन पर नहीं आए और डिप्टी स्पीकर पैनल के किसी सदस्य ने दिन की कार्यवाही शुरू कराई.

11:12 AM (एक घंटा पहले)

Parliament Live: 2 मिनट के भीतर स्थगित हुई लोकसभा की कार्यवाही

Posted by :- Bikesh Tiwari

लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद दो मिनट भी नहीं चल सकी. सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी सदस्य हंगामा करते हुए वेगल में आ गए. वेल में आकर हंगामा कर रहे सदस्यों से पीठासीन ने अपनी चेयर पर जाने की अपील की. पीठासीन की ओर से बार-बार अपील किए जाने के बाद बावजूद भी जब विपक्षी सदस्य अपनी चेयर पर नहीं लौटे, तब उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी. लोकसभा दो मिनट भी नहीं चल सकी और कार्यवाही स्थगित हो गई. 

Advertisement
Advertisement