Parliament Budget Session Live: लोकसभा में जोरदार हंगामा, रिजिजू की अपील- शुरू होने दें बजट पर चर्चा

लोकसभा में गतिरोध जारी है. मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू हुई और जोरदार हंगामे के कारण इसे 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा. आज कार्यवाही की शुरुआत में भी स्पीकर ओम बिरला चेयर पर नहीं आए थे. पीसी मोहन आसन पर थे और प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्य वेल में आ गए.
लोकसभा में विपक्ष के सांसद वेल में आकर जोरदार हंगामा कर रहे हैं. जोरदार हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पहले भी आग्रह कर चुका हूं, बजट पर चर्चा शुरू होने दें. चेयर की ओर से इसके लिए कांग्रेस के शशि थरूर का नाम भी पुकारा जा चुका है. सपा, टीएमसी और बाकी दलों के नेताओं को भी बोलना है, लेकिन कांग्रेस ही अपना काम शुरू नहीं कर रही है. सदन का काफी समय पहले ही बर्बाद हो चुका है, अब और नहीं होना चाहिए.
लोकसभा में बजट सत्र में विपक्ष के हंगामे पर बीजेपी की महिला सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है. बीजेपी सांसदों ने विपक्ष पर सदन की मर्यादाओं का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
राज्यसभा में शून्यकाल के बाद अब प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू हो गई है. सदस्य लोकहित से जुड़े विषयों पर प्रश्न पूछ रहे हैं, जिनका सरकार की ओर से संबंधित विभाग के मंत्री जवाब दे रहे हैं.
लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हो गई है. आसन पर पीसी मोहन आए हैं. विपक्षी सदस्य वेल में आकर हंगामा कर रहे हैं. हंगामे के बीच ही सदन में लिस्टेड बिजनेस लिए जा रहे हैं.
इंडिया ब्लॉक में शामिल दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई. इस बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे. इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने इस बैठक में संसद के चालू सत्र को लेकर रणनीति पर मंथन किया.
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जनरल नरवणे की किताब को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने आजतक से बातचीत में कहा कि या तो नरवणे साहब पर यकीन करें या पेंगुइन पर विश्वास करें. जाहिर तौर पर मैं तो जनरल नरवणे पर ही विश्वास करूंगा.
लोकसभा में कार्यवाही की शुरुआत हुई, तब आसन पर डिप्टी स्पीकर पैनल के पीसी मोहन आए. कार्यवाही की शुरुआत कराने सदन में आज ओम बिरला नहीं आए. ऐसा चालू सत्र में पहली बार हुआ है,, जब स्पीकर ने कार्यवाही शुरू कराने के लिए आसन पर आने से परहेज किया. चालू सत्र के दौरान गतिरोध के बावजूद हर रोज कार्यवाही शुरू कराने स्पीकर ओम बिरला खुद आसन पर आते रहे हैं. चालू सत्र के दौरान ऐसा पहली बार हुआ है, जब स्पीकर आसन पर नहीं आए और डिप्टी स्पीकर पैनल के किसी सदस्य ने दिन की कार्यवाही शुरू कराई.
लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद दो मिनट भी नहीं चल सकी. सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी सदस्य हंगामा करते हुए वेगल में आ गए. वेल में आकर हंगामा कर रहे सदस्यों से पीठासीन ने अपनी चेयर पर जाने की अपील की. पीठासीन की ओर से बार-बार अपील किए जाने के बाद बावजूद भी जब विपक्षी सदस्य अपनी चेयर पर नहीं लौटे, तब उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी. लोकसभा दो मिनट भी नहीं चल सकी और कार्यवाही स्थगित हो गई.