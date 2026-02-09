Aaj ka Rashifal 10 फ़रवरी 2026: मंगलवार के दिन मिथुन राशि वाले आर्थिक लेनदेन से रहें सावधान, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही पड़ सकती है भारी

मेष राशि के जातकों को आज अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत गंभीर रहने की जरूरत है. यदि आपको शरीर में कोई भी असहजता महसूस हो रही है, तो उसे अनदेखा न करें. कामकाज के मामले में आज बहुत अधिक परिश्रम या मानसिक दबाव लेने से बचें. खानपान के प्रति सजगता बनाए रखना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए.

प्रयासों में निरंतरता और सजगता बनाए रखें. व्यवस्थागत विषयों में अपनी रुटीन को बिगड़ने न दें. बड़ों और अनुभवी लोगों की सलाह पर ध्यान देना आज आपके लिए फायदेमंद रहेगा. आकस्मिक परिस्थितियां बन सकती हैं, इसलिए धैर्य से काम लें. जोखिमपूर्ण कार्यों से दूरी बनाकर रखें और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाएं.

शुभ अंक: 1 और 9

शुभ रंग: लाल

आज का उपाय: महाबली हनुमानजी की पूजा करें. उन्हें घी-सिंदूर का चोला चढ़ाएं और लाल वस्तुओं का दान करें.

वृष: साझा प्रयासों से करियर में आएगी चमक

वृष राशि वालों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास से भरा रहने वाला है. आपके साझा प्रयास आज सफल होंगे और करियर के मोर्चे पर आपको बड़ी सफलता मिल सकती है. कामकाज में अपनी टीम को बढ़ाने की कोशिश जारी रखें. रिश्तों में घनिष्ठता आएगी और आपसी तालमेल से घर का माहौल बहुत खुशहाल बना रहेगा.

दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी और आप अपनी उपलब्धियों से उत्साहित महसूस करेंगे. आज आप अपने जीवन के लिए कुछ बड़े लक्ष्य तय कर सकते हैं. योजनाओं को गति देने का यह सही समय है. प्रबंधन से जुड़े आपके सभी कार्य आज समय पर पूरे होंगे. निजी मामलों में भाग्य आपके पक्ष में नजर आ रहा है.

शुभ अंक: 4, 6 और 9

शुभ रंग: मैजेंटा

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें और सिंदूर का चोला चढ़ाएं. सबकी मदद करें और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ें.

मिथुन: समय प्रबंधन और वरिष्ठों का साथ जरूरी

मिथुन राशि के जातकों को आज अपने पेशेवर जीवन में समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना होगा. अपने वरिष्ठों के साथ सामंजस्य बिठाकर चलें, इससे आपके कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी. आर्थिक लेनदेन करते समय किसी भी तरह की जल्दबाजी न करें. सेवाक्षेत्र से जुड़े लोगों को अपने काम पर पूरा फोकस रखना चाहिए.

अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना आपके करियर के लिए बेहतर रहेगा. किसी भी तरह के लोभ या प्रलोभन में आने से बचें. अपने सहकर्मियों का भरोसा जीतें और व्यवहार में तर्कशीलता लाएं. यदि कोई अवरोध आता है, तो उसे धैर्य के साथ दूर करने का प्रयास करें. सक्रियता और संतुलन आज आपकी सफलता की कुंजी है.

शुभ अंक: 1, 4, 5 और 9

शुभ रंग: पीच

आज का उपाय: महाबली हनुमानजी की आराधना करें. लाल वस्तुओं का दान करें और मन में क्षमा का भाव रखें.

कर्क: कला कौशल और प्रेम संबंधों में मिलेगी सफलता

कर्क राशि के जातक आज सुखपूर्वक अपने जीवन की गति को आगे बढ़ाएंगे. पुराने मित्रों के साथ यादें ताजा करने का अवसर मिल सकता है. कामकाजी मामलों में आप अपनी सूझबूझ से नियमों का पालन करेंगे. आर्थिक विषयों में आपकी पकड़ मजबूत रहेगी और कला कौशल से आप सबका दिल जीतने में सफल होंगे.

प्रेम संबंधों में आज आपको सफलता मिल सकती है. परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद दूर होंगे और आपसी विश्वास बढ़ेगा. बड़ों की आज्ञा का पालन करना आपको मानसिक शांति देगा. आपका व्यक्तिगत प्रदर्शन आज काफी बेहतर रहने वाला है. व्यर्थ की प्रतिक्रिया देने से बचें और स्थितियों को सकारात्मक नजरिए से देखें.

शुभ अंक: 1, 2, 4 और 9

शुभ रंग: गुलाबी लाल

आज का उपाय: हनुमानजी को चोला चढ़ाएं और लाल वस्तुओं का दान करें. किसी अनुभवी सलाहकार की मदद जरूर लें.

सिंह: वाणी पर नियंत्रण और धैर्य से बनेगा काम

सिंह राशि के जातकों को आज अपने मन की बात कहने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. अपनों के साथ संबंधों को सहज बनाए रखें. घर-परिवार में कुछ संवेदनशील परिस्थितियां बन सकती हैं, जिन्हें आपको धैर्य के साथ सुलझाना होगा. करियर और व्यापार के मामले में आप अपनी योजनाओं के अनुसार ही आगे बढ़ते रहेंगे.

परिजनों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करें और जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लें. वाणी और व्यवहार को प्रभावी रखें ताकि किसी को आपकी बात बुरी न लगे. बड़ों का सानिध्य आपको सही दिशा दिखाने में मदद करेगा.

शुभ अंक: 1, 4 और 9

शुभ रंग: बरगंडी

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें और लाल वस्तुओं का प्रयोग बढ़ाएं. व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें.

कन्या: आत्मविश्वास और सामाजिक सक्रियता से लाभ

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन वाणिज्यिक प्रयासों को मजबूत करने वाला है. आपके कामकाज में तेजी आएगी और आप पेशेवर नजरिया अपनाएंगे. आत्मविश्वास से भरपूर रहने के कारण आपकी कार्ययोजनाएं अब आकार लेने लगेंगी. सामाजिक गतिविधियों में आपकी सक्रियता बढ़ेगी और संपर्क क्षेत्र का लाभ मिलेगा.

वाणिज्यिक प्रबंधन में आपको सफलता मिलेगी और मेलजोल में आप सहज महसूस करेंगे. सुख-सुविधाओं की वस्तुओं पर आपका जोर रहेगा. समाज में आपकी साख और प्रभाव में वृद्धि होगी. महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने में आप सफल रहेंगे और आसपास का वातावरण आपके पक्ष में बना रहेगा.

शुभ अंक: 1, 4, 5, 9

शुभ रंग: दलदली

आज का उपाय: हनुमानजी को सिंदूर चढ़ाएं. साहस के साथ आगे बढ़ें और लाल वस्तुओं का दान करना न भूलें.

तुला: उत्सव और पारिवारिक खुशियों का योग

तुला राशि के जातकों के परिवार में आज सुख और आनंद की वृद्धि होगी. आपके घर में अतिथियों का आगमन हो सकता है, जिससे उत्सव जैसा माहौल बनेगा. परिजनों के साथ संवाद बढ़ेगा और आपको कुछ आकर्षक प्रस्ताव भी मिल सकते हैं. लक्ष्य पर अपना फोकस बनाए रखें और रिश्तों में सहयोग की भावना रखें.

आपका जीवन स्तर आज बेहतर होगा और यात्रा के योग भी बन रहे हैं. संस्कार और परंपराओं को बल मिलेगा. अपने वचनों को निभाएं, इससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. निजी जीवन में शुभता बनी रहेगी और आप प्रसन्नता के क्षणों को अपनों के साथ साझा करेंगे. सुख-सौख्य के साधनों में वृद्धि होने की संभावना है.

शुभ अंक: 4, 6 और 9

शुभ रंग: शहद समान

आज का उपाय: महाबली हनुमानजी के दर्शन करें. घी-सिंदूर का चोला अर्पित करें और जरूरतमंदों की मदद करें.

वृश्चिक: रचनात्मकता और पराक्रम से मिलेगी ख्याति

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन संवाद और मेलजोल बढ़ाने वाला है. अपने व्यवहार में बड़प्पन रखें और रचनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाएं. मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी और आप परिवार के साथ खुशियां साझा करेंगे. संपर्क और नेटवर्किंग का आपको भरपूर लाभ मिलने वाला है.

आज आप अपने पराक्रम से सभी को प्रभावित करेंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी और लंबित कार्यों को गति मिलेगी. जीवन स्तर में सुधार होगा और आप कुछ आधुनिक कार्यों से जुड़ सकते हैं. साख और सम्मान में वृद्धि के कारण आप उत्साह से भरे रहेंगे. महत्वपूर्ण भेंटवार्ता आज सफल हो सकती है.

शुभ अंक: 1 और 9

शुभ रंग: ब्राइट रेड

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा करें. लाल वस्तुओं का प्रयोग करें और रचनात्मक कार्यों में अपना समय दें.

धनु: लेनदेन में सावधानी और कागजी कार्रवाई पर ध्यान

धनु राशि के जातकों को आज आर्थिक लेनदेन में अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है. किसी भी कार्य में लापरवाही न करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है. कागजी कार्रवाई और पेपरवर्क को पूरा करने पर जोर दें. निवेश संबंधी गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी, लेकिन निर्णय सोच-समझकर ही लें.

रिश्तेदारों का समर्थन आपको मिलेगा, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में ढिलाई न दिखाएं. कामकाज की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन आपको अपने वाणिज्यिक संबंधों के प्रति सजग रहना होगा. खर्च और निवेश को लेकर बजट बनाकर चलना ही आपके लिए बेहतर साबित होगा. आत्मसम्मान बनाए रखें.

शुभ अंक: 1, 3 और 9

शुभ रंग: केशरिया

आज का उपाय: हनुमानजी को घी-सिंदूर अर्पित करें. लाल वस्तुओं का प्रयोग करें और दूसरों के साथ सहयोग की भावना रखें.

मकर: पद-प्रतिष्ठा और आय में होगी वृद्धि

मकर राशि के जातकों का साहसिक पक्ष आज बहुत मजबूत रहेगा. आप अपने करियर और कारोबार में प्रभाव बढ़ाने में सफल रहेंगे. पद और प्रतिष्ठा को बल मिलेगा और कार्य विस्तार की योजनाओं पर आपका जोर रहेगा. आर्थिक लाभ के मामले में आज का दिन आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है.

आय के नए स्रोत सृजित हो सकते हैं और आप अपनी प्रतिस्पर्धा में आगे रहेंगे. नेतृत्व क्षमता निखरेगी और कार्य विस्तार के नए अवसर प्राप्त होंगे. व्यावसायिक गतिविधियों में आपकी स्थिति पहले से बेहतर होगी. नियमों का पालन करें और अपनी उपलब्धियों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास करते रहें.

शुभ अंक: 4, 8 और 9

शुभ रंग: गेंहुंआ

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा करें. लाल वस्तुओं का दान करें और अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस बनाए रखें.

कुंभ: प्रबंधकीय कार्यों में सफलता और सम्मान

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज प्रबंधन से जुड़े कार्य गति पकड़ेंगे. करियर में उन्नति के नए अवसर मिलेंगे और मान-सम्मान में वृद्धि होगी. आप अपनी प्रबंधकीय योजनाओं को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा पाएंगे. अधिकारियों से मुलाकात के अवसर बनेंगे, जिससे आपके पेशेवर संबंध और भी बेहतर होंगे.

पैतृक संपत्ति के मामलों में आपको सफलता मिल सकती है. अपने अनुभव का लाभ उठाएं और जिम्मेदारों के साथ सामंजस्य बढ़ाकर चलें. चहुंओर शुभता बनी रहेगी और सरकारी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी. सत्ता और समाज से पुरस्कृत होने के योग बन रहे हैं. कामकाज में आपको उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त होंगे.

शुभ अंक: 1, 4, 8 और 9

शुभ रंग: भूरा

आज का उपाय: हनुमानजी को चोला चढ़ाएं. लाल वस्तुओं का दान करें और सहकारिता की भावना को बढ़ावा दें.

मीन: भाग्य का साथ और धार्मिक यात्रा के योग

मीन राशि के जातकों के लिए आज भाग्य पूरी तरह साथ देने वाला है. आप सभी क्षेत्रों में अपनी अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन करेंगे. प्रबंधन के कार्य संवरेंगे और आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. परिवार के लोग आपकी प्रगति से प्रसन्न रहेंगे. धार्मिक या मनोरंजक यात्रा की संभावना बन रही है, जो आपके मन को शांति देगी.

आस्था और विश्वास के साथ किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी. व्यापार में उछाल आएगा और धार्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी. मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में भी आप बेहतर करेंगे. लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने का यह सही समय है, बस अपना आत्मविश्वास बनाए रखें.

शुभ अंक: 1, 3 और 9

शुभ रंग: स्वर्णिम

आज का उपाय: हनुमानजी की वंदना करें और लाल वस्तुओं का दान करें. किसी तीर्थस्थल के दर्शन करना आज लाभकारी रहेगा.

