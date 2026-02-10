Career Rashifal 10 February 2026 (करियर राशिफल): करियर-कारोबार में निसंकोच आगे बढ़ेंगे, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष राशि

पेशेवर मामलों में सहजता बनाए रखें. जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें. समझौतों और लेनदेन में सतर्क रहें. कार्य-व्यापार में निरंतरता जरूरी होगी. साहस और संपर्क बनाए रखें, लोभ-प्रलोभन से दूरी रखें.

और पढ़ें

वृष राशि

कामकाजी व्यवस्था को मजबूत करेंगे. टीमवर्क बेहतर रहेगा और पेशेवरों पर भरोसा बनाए रखेंगे. जरूरी कार्यों में पहल दिखेगी. शुभता और सक्रियता बनी रहेगी, जिससे काम आगे बढ़ेगा.

मिथुन राशि

पेशेवरता पर जोर रहेगा. नौकरीपेशा लोगों की स्थिति मजबूत बनी रहेगी. सेवा क्षेत्र से जुड़े लोग बेहतर प्रदर्शन करेंगे. सफलता का स्तर स्थिर रहेगा. नियमों का पालन बढ़ेगा.

कर्क राशि

प्रतियोगी माहौल में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. पेशेवर गतिविधियों में अपनी जगह बनाए रखेंगे. व्यवस्था मजबूत होगी और योजनानुसार काम करेंगे. करियर-कारोबार में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. शुभ समाचार साझा होंगे.

सिंह राशि

पैतृक पक्ष सामान्य रहेगा. बड़ों से बहस से बचें. पेशेवर प्रदर्शन अच्छा रहेगा, लेकिन जरूरी जानकारी साझा करने में सावधानी रखें. वाणिज्यिक कार्यों में बड़प्पन दिखाएं.

कन्या राशि

पेशेवर क्षेत्र में उम्दा प्रदर्शन रहेगा. साहस और पराक्रम बढ़ेगा. करियर और व्यापार में विकास की स्थिति बनी रहेगी. जरूरी भेंट-वार्ताएं सफल होंगी. यात्रा की संभावना है.

Advertisement

तुला राशि

महत्वपूर्ण गतिविधियों में गति आएगी. आर्थिक प्रयास तेज होंगे. वाणिज्यिक योजनाएं पक्ष में रहेंगी. कार्ययोजनाओं पर फोकस बढ़ेगा. साख और सम्मान में वृद्धि होगी.

वृश्चिक राशि

नवीनता पर जोर रहेगा. कार्यशैली आकर्षक बनी रहेगी. कौशल को निखारेंगे. नीति-नियमों का पालन करेंगे. साझा कार्य सहज होंगे. कला और प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे.

धनु राशि

करियर और व्यापार पर ध्यान दें. वाणिज्यिक गतिविधियों में निरंतरता रखें. कामकाजी चर्चाओं में भागीदारी रहेगी. आर्थिक मामलों में धैर्य रखें. सूझबूझ से निर्णय लें, ठगे जाने की आशंका है.

मकर राशि

आर्थिक लाभ को बल मिलेगा. करियर के अवसर बढ़ेंगे. कामकाजी प्रयासों में तेजी रहेगी. लक्ष्यों को समय पर पूरा करने का दबाव रहेगा. लेनदेन में सावधानी जरूरी है.

कुंभ राशि

पद और प्रभाव में बढ़ोतरी होगी. कामकाज को गति मिलेगी. योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. संवाद में सफलता मिलेगी. शुभ प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं.

मीन राशि

व्यावसायिक नीतियों पर अमल बढ़ेगा. करियर-कारोबार में स्थिति मजबूत रहेगी. प्रदर्शन संबंधी असहजताएं दूर होंगी. लंबित मामले गति पकड़ेंगे. नए कार्यों की शुरुआत संभव है.

---- समाप्त ----