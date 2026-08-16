VIDEO: बच्चे ने मांगी मिठाई तो बाल पकड़कर उठाया, MP में नगर परिषद के कर्मचारी की शर्मनाक हरकत

मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के जैतहरी नगर परिषद से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में नगर परिषद का एक कर्मचारी मिठाई लेने की कोशिश कर रहे एक बच्चे को बाल पकड़कर उठाता दिखाई दे रहा है. वीडियो सामने आने के बाद नगर परिषद प्रशासन ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को सेवा से निकाल (पृथक) दिया गया है.

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मिठाई लेन लगा बच्चा तो कर्मचारी ने बाल पकड़कर उठाया

जानकारी के मुताबिक नगर परिषद के कर्मचारी एक समारोह के लिए मिठाई के पैकेट लेकर नगर परिषद की गाड़ी से स्टेडियम जा रहे थे. यहां आयोजित कार्यक्रम में लोगों को मिठाई के पैकेट वितरित किए जाने थे. बताया जा रहा है कि रास्ते में कुछ बच्चे नगर परिषद की गाड़ी के पास पहुंच गए और चलती गाड़ी से मिठाई के पैकेट लेने का प्रयास करने लगे.

इसी दौरान गाड़ी में सवार दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नंदलाल गोंड ने मिठाई लेने का प्रयास कर रहे एक बच्चे को पकड़ लिया. वायरल वीडियो में कर्मचारी बच्चे के बाल पकड़कर उसे ऊपर उठाता नजर आ रहा है. इस घटना को किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया. बाद में यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

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सीएमओ के आदेश के बाद हुई कार्रवाई

वीडियो वायरल होने के बाद मामला जैतहरी नगर परिषद के अधिकारियों तक पहुंचा. घटना का संज्ञान लेते हुए नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) ने आरोपी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की. सीएमओ की ओर से जारी आदेश के अनुसार दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नंदलाल गोंड को सेवा से पृथक कर दिया गया है.

घटना का वीडियो सामने आने के बाद नगर परिषद कर्मचारी के व्यवहार को लेकर सवाल उठ रहे हैं. हालांकि, बच्चे की पहचान और घटना के बाद उसकी स्थिति को लेकर फिलहाल कोई विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है. प्रशासन की कार्रवाई के बाद मामला चर्चा में बना हुआ है.



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