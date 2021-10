दिल्ली, MP, राजस्थान... बुराई पर अच्छाई की जीत के साथ हुआ रावण के पुतले का दहन

देशभर में आज दशहरा का त्योहार मनाया जा रहा है. कोरोना महामारी के बीच मन रहे त्योहार को काफी सतर्कता से मनाया जा रहा है. दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इंदौर समेत विभिन्न शहरों में रावण के पुतले का दहन किया गया. रामलीला मैदान में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी रही तो यूपी के रामपुर में रामलीला ग्राउंड के रावण दहन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी पहुंचे. इसके अलावा, अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दुर्गा मंदिर में पूजा-अर्चना की और रामलीला मैदान पर हुए रावण दहन कार्यक्रम में शामिल हुईं.

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया. टीटी नगर में शुक्रवार शाम को रावण के पुतले का दहन किया गया. इस दौरान, राम का किरदार निभाने वाले ने धनुष से तीर निकालकर रावण का दहन किया. कई फीट ऊंचा बनाया गया रावण का पुतला कुछ ही मिनटों में धूं-धूं कर जल उठा. कर्नाटक के मैसूर में मुख्यमंत्री बसवाराज बोम्मई ने दशहरे के मौके पर आयोजित किए गए एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया.

Delhi: Chief Minister Arvind Kejriwal participates in the #Dussehra celebrations at 'Lav Kush Ramlila'. pic.twitter.com/VSBP5nQCLK

रोहतक में राम और रावण ने किया एक साथ रक्तदान



रोहतक में आज दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत के साथ धूमधाम से मनाया गया. रावण दहन से पहले रोहतक पुरानी आईटीआई स्थित रामलीला ग्राउंड पर राम और रावण ने एक साथ रक्तदान कर एक अच्छा संदेश दिया और कहा की रक्तदान महादान है. रक्तदान करके ही जरूरतमंदों की मदद की जा सकती है, इसलिए हर किसी को रक्तदान करना चाहिए. रामलीला में रावण बने लीलाधर ने अब तक जीवन में 25 बार रक्तदान किया है, तो वहीं, राम बने बृजेश तिवारी ने रामलीला में पहली बार रक्तदान किया.

अंबाला में 100 फीट के रावण के पुतले का हुआ दहन



अंबाला के बराड़ा में इस बार 100 फीट के रावण के पुतले का दहन किया गया. इससे पहले विश्व का सबसे ऊंचा रावण यहीं फूंका जाता था. जिसकी ऊंचाई 221 फीट थी, लेकिन अब जगह की कमी के चलते रावण का कद घटा दिया गया है. जैसे-जैसे बुराई बढ़ रही थी वैसे वैसे रावण का कद भी यहां बढ़ाया जाता रहा. इसके चलते रामलीला क्लब द्वारा बनाए जाने वाले रावण को विश्व के सबसे ऊंचे रावण के पुतले के तौर पर देखा जाता था. हालांकि, पिछले तीन वर्षों से मैदान में रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा रहा था. उसके पीछे ग्राउंड में जगह की कमी होना बताया गया, लेकिन इस साल 100 फीट का रावण का पुतला दहन किया गया. पहले इसकी लंबाई कहीं अधिक होती थी. इसके अलावा, पंजाब के लुधियाना में भी रावण के पुतले का दहन किया गया.

Punjab: 'Ravan Dahan' being performed at Civil Lines in Ludhiana, on #Dussehra pic.twitter.com/wDmmzcY2oV