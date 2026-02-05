scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी गिरफ्तार, फर्जीवाड़े का लगा है आरोप

प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई के बाद अब दिल्ली पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ अपना शिकंजा और कस दिया है. यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को क्राइम ब्रांच ने फर्जीवाड़े के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार कर लिया है.

Advertisement
X
यूजीसी की शिकायत के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन पर एक्शन (File Photo: ITG)
यूजीसी की शिकायत के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन पर एक्शन (File Photo: ITG)

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है. यह कार्रवाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों के आधार पर की गई है. क्राइम ब्रांच ने इस मामले में दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की थीं, जिनमें संस्थान पर फर्जीवाड़े के गंभीर आरोप लगाए गए थे. 

ईडी द्वारा पहले ही की जा रही जांच के बीच दिल्ली पुलिस का यह कदम यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर भारी पड़ रहा है. 

पुलिस ने जवाद अहमद सिद्दीकी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें पूछताछ के लिए 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

KGMU के 'व्हाइट कॉलर' लव जिहाद पर बड़ा खुलासा, देखें B&W
Al Falah University Director jawad ahmad siddiqui
अवैध नियुक्ति, फर्जी डॉक्टर और 13 करोड़ रुपये डाइवर्ट... Al-Falah चेयरमैन पर ED की चार्जशीट
अल-फलाह यूनिवर्सिटी- फाइल फोटो
अल फलाह यूनिवर्सिटी को अटैच कर सकती है ED, दिल्ली धमाकों से जुड़े हैं तार
Al Falah University Director jawad ahmad siddiqui
अल-फलाह के चेयरमैन जवाद की काली करतूतें बेनकाब! मृतकों की करोड़ों की जमीन बेच डाली
आज तक के स्टिंग ऑपरेशन से पोल खोली (Photo: PTI)
दिल्ली धमाके के बाद भी धड़ल्ले से बिक रहा अमोनियम नाइट्रेट-NPK, 'ऑपरेशन कुंभकर्ण' में खुलासा

UGC की शिकायत पर दर्ज हुई FIR

अल फलाह यूनिवर्सिटी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए यूजीसी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. इस शिकायत में शैक्षणिक और प्रशासनिक स्तर पर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े के आरोप लगाए गए थे. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इन शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की और उसके बाद चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी पर शिकंजा कसा.

यह भी पढ़ें: अल फलाह यूनिवर्सिटी को अटैच कर सकती है ED, दिल्ली धमाकों से जुड़े हैं तार

Advertisement

क्राइम ब्रांच की हिरासत में चेयरमैन

जवाद अहमद सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उन्हें अदालत लेकर पहुंची. कोर्ट ने पुलिस को सिद्दीकी की 4 दिन की कस्टडी दी है. इस दौरान पुलिस उनसे यूनिवर्सिटी में हुए कथित फर्जी दस्तावेजों और अन्य अनियमितताओं के बारे में पूछताछ करेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement