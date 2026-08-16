50 करोड़ पार आवारापन 2, सालों बाद मिली सक्सेस से इमोशनल इमरान हाशमी, फैंस का किया शुक्रिया

इमरान हाशमी बॉलीवुड के उन कलाकारों में आते हैं, जो अपनी फिल्मों की सक्सेस से कम उसके गानों से ज्यादा याद किए जाते हैं. एक्टर ने अपने करियर में भले ही कम हिट फिल्में दी हों, मगर उनकी फिल्मों के गाने चार्टबस्टर साबित होते थे. ऐसी ही एक फिल्म आवारापन थी, जो साल 2007 में आई. वक्त के साथ ये कल्ट-क्लासिक बनी और आज जब इसका सीक्वल आया तो उसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया.

और पढ़ें

अवारापन 2 दो दिनों में ही 50 करोड़ रुपये से ज्यादा का नेट कलेक्शन करने में कामयाब हुई. फैंस को इमरान हाशमी का आइकॉनिक किरदार शिवम पंडित दोबारा बड़े पर्दे पर पसंद आया. सोशल मीडिया पर रील्स के जरिए उन्होंने फिल्म को अपना प्यार और सपोर्ट, दोनों दिल खोलकर दिखाया. अब लगता है कि वो सबकुछ देखकर इमरान का दिल भर आया है.

फैंस के नाम इमरान का नोट

एक्टर ने इंस्टाग्राम पर एक नोट के जरिए फैंस के लगातार प्यार और सपोर्ट की सराहना की है. साथ ही बॉलीवुड में अपने 23 साल पूरे का सफर सेलिब्रेट किया. इमरान ने लिखा- मेरे फैंस के नाम, 15 अगस्त 2003 को मेरी पहली फिल्म ‘फुटपाथ’ रिलीज हुई थी. उसी फिल्म के साथ एक ऐसा सफर शुरू हुआ, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी.

Advertisement

'अब, 23 साल बाद जब पीछे मुड़कर देखता हूं, तो मेरा दिल सिर्फ आप सभी के लिए शुक्रगुजारियों से भरा हुआ है. इस सफर में कई उतार-चढ़ाव आए, सफलताएं मिलीं तो असफलताएं भी मिलीं. कभी खूब तारीफ मिली, तो कभी बिल्कुल खामोशी रही... लेकिन हर दौर में आप लोग मेरे साथ खड़े रहे. आप मेरे साथ आगे बढ़े, मेरा साथ दिया... कई बार मेरी गलतियों को माफ भी किया और हर बार उसी प्यार के साथ मेरा साथ देते रहे, जिसे मैं कभी हल्के में नहीं ले सकता.'

इमरान आगे लिखते हैं- इस इंडस्ट्री में 23 साल पूरे करने के बाद भी जब मेरी कोई फिल्म आप तक पहुंचती है, तो आज भी मेरे अंदर वही उत्साह, वही घबराहट और कुछ नया करने की वही भूख महसूस होती है. मैंने अब तक जो भी हासिल किया है... उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा आप सभी का रहेगा. 23 साल, अनगिनत यादें... और एक शानदार सफर. इस सफर में मेरे साथ चलने के लिए आप सभी का शुक्रिया. मेरे अंदर कहीं ना कहीं ‘फुटपाथ’ वाला वो लड़का आज भी मौजूद है... जो आज भी सपने देख रहा है, सीख रहा है और अपनी राह तलाश रहा है.

बात करें फिल्म आवारापन 2 की, तो इसे नितिन कक्कड़ ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में दिशा पाटनी, पूरन गब्बी, शबाना आजमी, और सुविंदर विक्की जैसे कलाकार हैं.

---- समाप्त ----