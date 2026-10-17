scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'अब भाइयों के रिहा होने का इंतजार', जमानत मिलने के बाद दिपके का पहला पोस्ट

'लहरा दो तिरंगा' प्रदर्शन से पहले हिरासत में लिए गए CJP संस्थापक अभिजीत दिपके को शनिवार को सशर्त जमानत मिलने के बाद रिहा कर दिया गया. रिहाई के बाद उन्होंने सौरव दास और आशुतोष रांका की फोटो शेयर किया.

Advertisement
X
CJP संस्थापक अभिजीत दिपके जमानत के बाद रिहा, आया पहला ट्वीट.(File Photo)
CJP संस्थापक अभिजीत दिपके जमानत के बाद रिहा, आया पहला ट्वीट.(File Photo)

'लहरा दो तिरंगा' प्रदर्शन से पहले शुक्रवार को हिरासत में लिए गए दिपके को शनिवार(17 अक्टूबर) को कोर्ट से सशर्त जमानत मिलने के बाद रिहा कर दिया गया. रिहाई के बाद CJP संस्थापक अभिजीत दिपके का पहला ट्वीट सामने आया है. उन्होंने सौरव दास और आशुतोष रांका की फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'अब बस अपने भाइयों के आजाद होने का इंतजार है…'

दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दिपके के खिलाफ BNSS की धारा 126/170 के तहत कार्रवाई की थी. शनिवार को उन्हें स्पेशल एग्जिक्युटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट में पेश किया गया था. कोर्ट ने उन्हें बॉन्ड साइन करने की शर्त पर जमानत दी थी, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, अभिजीत दिपके को हिरासत में लेने से पहले दो नोटिस दिए गए थे. पुलिस ने उन्हें कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क जाने से मना किया था, लेकिन वह नहीं माने. इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया.

परिवार वाले चिंतित थे

अभिजीत दिपके को जमानत मिलने पर उनकी मां अनीता दिपके ने कहा, 'हम बहुत चिंतित थे. उनकी दादी के निधन को अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं और फिर कल हमें पता चला कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. हम सभी बहुत परेशान थे. ऐसा कैसे हो सकता है? वह अच्छा काम कर रहे थे. सरकार उन्हें बार-बार गिरफ्तार क्यों करती है?. अभिजीत की मां ने कहा कि खबरों में उन्हें जमानत मिलने की बात देखकर राहत मिली. आज सुबह से हम बहुत तनाव में थे.'

Advertisement

नेहा बोरा को रिहा कर दिया गया था

वहीं, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा को शनिवार को हिरासत से रिहा कर दिया गया. उन्हें भी शुक्रवार को 'लहरा दो तिरंगा' प्रदर्शन से पहले हिरासत में लिया गया था. AISA के मुताबिक, नेहा बोरा को आर.के. पुरम पुलिस स्टेशन में रखा गया था. संगठन ने दावा किया कि नेहा को कई घंटों तक अलग-अलग जगहों पर ले जाया गया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    6.5 लाख की डाउन पेमेंट पर घर आएगी नई TESLA, कंपनी ने अपडेट किया Model Y L |
    परिसीमन पर खड़गे की चिट्ठी का केंद्र सरकार कब देगी जवाब? साहिल के साथ देखें दंगल |
    'अब भाइयों के रिहा होने का इंतजार', जमानत मिलने के बाद दिपके का पहला पोस्ट |
    'झगड़ा कुप्रथा' से तंग आकर उठाया खौफनाक कदम... राजगढ़ में थाने के पीछे युवती ने पिया कीटनाशक, मचा हड़कंप |
    कनॉट प्लेस और मंडी हाउस में प्रदर्शन पर पुलिस एक्शन, दर्ज की दो FIR |
    SRH की मालकिन काव्या मारन बनने जा रही हैं दुल्हन? तेलंगाना CMO ने कन्फर्म की शादी की खबर! |
    भारत में लॉन्च हुए 2 सस्ते प्रोजेक्टर, 6,999 रुपये में मिलेगा 120 इंच स्क्रीन का मजा |
    बालकनी में नहीं आती धूप, मुरझा जाते हैं पौधे? लगाएं ये 7 खूबसूरत प्लांट्स, हमेशा रहेंगे हरे-भरे! |
    IND vs WI: भारत-वेस्टइंडीज के बीच 5-5 ओवर का होगा मैच? बारिश के बाद कब शुरू होगा मुकाबला! |
    रूस से तेल खरीदने पर भारत को राहत, ट्रंप ने 100% टैरिफ वाला कानून रोका
    Advertisement