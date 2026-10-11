कल के मार्च से पहले INDIA ब्लॉक को झटका, CJI सूर्यकांत ने मुलाकात से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और 'INDIA' गठबंधन के नेताओं के साथ मुलाकात के आवेदन को अस्वीकार कर दिया है. CJI दफ्तर से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, 11 अक्टूबर 2026 को CJI ने ईमेल के जरिए विपक्षी नेताओं को इस फैसले और इसके पीछे की वजह की जानकारी दी.

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दरअसल, राहुल गांधी ने घोषणा की है कि विपक्षी नेता सोमवार, 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालेंगे. इस दौरान विपक्षी नेता देश की ओर से CJI को एक ज्ञापन सौंपने वाले थे. इस ज्ञापन में 'वोट चोरी' को रोकने, SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को रोकने और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग शामिल थी. हालांकि, सूत्रों के मुताबिक, विपक्षी नेताओं की मुलाकात और ज्ञापन सौंपने के अनुरोध को CJI जस्टिस सूर्यकांत ने अस्वीकार कर दिया है.

सोमवार को होने वाले इस मार्च के पीछे चुनाव प्रक्रिया को लेकर विपक्ष की नाराजगी है. कांग्रेस और उसके सहयोगी दल लंबे समय से वोट चोरी और मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं. SIR यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर भी विपक्ष ने सवाल उठाए हैं. CJI के मुलाकात से इनकार के बाद भी विपक्षी नेता मार्च के दौरान अपनी मांगों को उठाने और ज्ञापन सौंपने की योजना पर आगे बढ़ेंगे.

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इन लोगों के शामिल होने की उमीद

इस मार्च में छात्र, युवा, विपक्षी दलों के नेता, सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग और संविधान में भरोसा रखने वाले नागरिक शामिल हो सकते हैं. ज्ञापन में तीन प्रमुख मांगें रखी जानी हैं- वोट चोरी पर रोक लगे, SIR की प्रक्रिया रोकी जाए और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें. हालांकि, वोट चोरी और चुनावी गड़बड़ियों को लेकर लगाए गए ये विपक्ष के आरोप हैं. विपक्ष चाहता है कि इन शिकायतों पर कार्रवाई हो और चुनाव प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब दिया जाए.

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INDIA ब्लॉक ने सांसदों को दिल्ली बुलाया

इस मार्च में राहुल गांधी के साथ ममता बनर्जी समेत विपक्ष के दूसरे वरिष्ठ नेताओं के भी शामिल होने की संभावना है. INDIA ब्लॉक ने अपने सांसदों को सोमवार दोपहर एक बजे तक दिल्ली पहुंचने के लिए कहा है. कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी विपक्षी सांसदों, नेताओं और कार्यकर्ताओं से मार्च में शामिल होने की अपील की है.

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