Cancelled Trains Today: रेलवे ने आज कैंसिल कीं 400 से ज्यादा ट्रेनें, 87 डायवर्ट, इन राज्यों के यात्रियों पर पड़ेगा असर

Railway Cancelled Trains List: भारतीय रेलवे को लोगों की लाइफलाइन कहा जाता है. लंबी दूरी के लिए अधिकतर लोग ट्रेन से सफर करना पसंद करते हैं. हर दिन लाखों लोग इसका इस्तेमाल करते हैं. ट्रेनों के प्रभावित होने से यात्रियों पर इसका खास असर पड़ता है. इसी के चलते भारतीय रेलवे (Indian Railway) की ओर से हर रोज प्रभावित ट्रेनों की लिस्ट जारी की जाती है. जिसमें विभिन्न कारणों से कैंसिल, डायवर्ट और रिशेड्यूल ट्रेनों की जानकारी मिलती है. रेलवे की इस लिस्ट में विभिन्न राज्यों के रूट्स की अलग-अलग कारणों से रद्द की गई ट्रेनें शामिल होती हैं.
भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने आज (बुधवार) यानी 22 फरवरी 2023 को 400 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया है. रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in के मुताबिक, सुबह 10 बजे तक 454 ट्रेनों को पूरी तरह रद्द किया गया है. जबकि 63 ट्रेनों को आंशिक तौर पर कैंसिल किया गया है. इसके अलावा 87 ट्रेनें डायवर्ट हैं और 17 गाड़ियों को रिशेड्यूल किया गया है. इसमें मुख्य रूप से दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों की ट्रेनें शामिल हैं.
Fully Cancelled Trains Today: पूरी तरह रद्द की गईं ये ट्रेनें
|454 trains cancelled [ Start Date: 22-Feb ]
|Train [Name]
[SRC-DSTN]
|Type
|Start Time
|01539 PUNE STR DMU
PUNE JN (PUNE) - SATARA (STR)
|PSPC
|18:30
|01540 STR-PUNE DMU
SATARA (STR) - PUNE JN (PUNE)
|PSPC
|06:20
|01541 STR KOP DMU
SATARA (STR) - KOLHAPUR (KOP)
|PSPC
|05:40
|01542 KOP-STR DMU
KOLHAPUR (KOP) - SATARA (STR)
|PSPC
|17:00
|01583 TGN-PUNE EMU
TALEGAON (TGN) - PUNE JN (PUNE)
|SSPC
|00:35
|01590 PUNE-TGN EMU
PUNE JN (PUNE) - TALEGAON (TGN)
|SSPC
|23:15
|01605 PTK-JMKR EXP SPL
PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)
|PSPC
|17:15
|01606 PTK-JMKR EXP SPL
JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|04:35
|01607 PTK-JDNX SPL
PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
|PSPC
|02:05
|01608 BJPL-PTK EXP SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|04:00
|01625 DUI-BTI MEXP SPL
DHURI JN (DUI) - BHATINDA (BTI)
|PSPC
|04:10
|01626 BTI-DUI MEXP SPL
BHATINDA (BTI) - DHURI JN (DUI)
|PSPC
|21:10
|03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)
|PSPC
|22:25
|03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL
NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|05:35
|03341 BRKA-DOS PASSENGER SPL
BARKA KANA (BRKA) - DEHRI ON SONE (DOS)
|PSPC
|07:35
|03342 DOS-BRKA PASSENGER SPL
DEHRI ON SONE (DOS) - BARKA KANA (BRKA)
|PSPC
|14:40
|03359 BRKA-BSB MEMU PASS SPL
BARKA KANA (BRKA) - VARANASI (BSB)
|PSPC
|03:30
|03360 BSB-BRKA MEMU PASS SPL
VARANASI (BSB) - BARKA KANA (BRKA)
|PSPC
|07:00
|03565 JSME-BDME MEMU PGR SPL
JASIDIH JN. (JSME) - BAIDYANATHDHAM (BDME)
|PSPC
|10:00
|03566 BDME-JSME MEMU PGR SPL
BAIDYANATHDHAM (BDME) - JASIDIH JN. (JSME)
|PSPC
|10:50
|03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL
BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL JN. (ASN)
|PSPC
|15:40
|03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
ASANSOL JN. (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)
|PSPC
|07:05
|03615 JMP-GAYA PASSENGER SPL
JAMALPUR JN (JMP) - GAYA JN (GAYA)
|PSPC
|08:15
|03649 BXR-BSBS MEMU PASS SPL
BUXAR (BXR) - BANARAS (BSBS)
|PSPC
|06:20
|03650 BSBS-BXR MEMU PASS SPL
BANARAS (BSBS) - BUXAR (BXR)
|PSPC
|18:45
|03657 JSME-BDME MEMU PGR SPL
JASIDIH JN. (JSME) - BAIDYANATHDHAM (BDME)
|PSPC
|12:30
|03658 BDME-JSME MEMU PGR SPL
BAIDYANATHDHAM (BDME) - JASIDIH JN. (JSME)
|PSPC
|13:05
|03659 JSME-BDME MEMU PGR SPL
JASIDIH JN. (JSME) - BAIDYANATHDHAM (BDME)
|PSPC
|14:40
|03660 BDME-JSME MEMU PGR SPL
BAIDYANATHDHAM (BDME) - JASIDIH JN. (JSME)
|PSPC
|15:15
|03661 JSME-BDME MEMU PGR SPL
JASIDIH JN. (JSME) - BAIDYANATHDHAM (BDME)
|PSPC
|16:40
|03662 BDME-JSME MEMU PGR SPL
BAIDYANATHDHAM (BDME) - JASIDIH JN. (JSME)
|PSPC
|17:10
|04029 GHH-FN DMU
GARHI HARSARU (GHH) - FARUKHNAGAR (FN)
|PSPC
|06:20
|04030 FN-DEE SPL
FARUKHNAGAR (FN) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)
|PSPC
|07:00
|04041 DEE-FN SPL
DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - FARUKHNAGAR (FN)
|PSPC
|09:05
|04042 FN-DEE SPL
FARUKHNAGAR (FN) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)
|PSPC
|16:15
|04139 KKDE-UMB SPL
KURUKSHETRA JN (KKDE) - AMBALA CANT JN (UMB)
|PSPC
|23:05
|04148 MTC-GZB SPL
MEERUT CITY (MTC) - GHAZIABAD (GZB)
|PSPC
|16:30
|04149 GZB-MTC SPL
GHAZIABAD (GZB) - MEERUT CITY (MTC)
|PSPC
|09:00
|04203 AYC-LKO MEX SPL
AYODHYA CANTT (AYC) - LUCKNOW (LKO)
|PSPC
|05:35
|04204 LKO-AYC MEX SPL
LUCKNOW (LKO) - AYODHYA CANTT (AYC)
|PSPC
|17:20
|04255 PYGS-LKO SPL
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - LUCKNOW (LKO)
|PSPC
|16:40
|04256 LKO-PYG SPL
LUCKNOW (LKO) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
|PSPC
|06:00
|04263 BSB-SLN U R M EXP SPL
VARANASI (BSB) - SULTANPUR (SLN)
|PSPC
|16:15
|04264 SLN-BSB U R M EXP SPL
SULTANPUR (SLN) - VARANASI (BSB)
|PSPC
|06:35
|04267 BSB-PBH U R M EXP SPL
VARANASI (BSB) - PARTAPGARH JN (PBH)
|PSPC
|17:15
|04268 PBH-BSB U R M EXP SPL
PARTAPGARH JN (PBH) - VARANASI (BSB)
|PSPC
|05:05
|04303 SHAJANPUR DELHI MEXP SPL
BAREILLY(NR) (BE) - DELHI JN. (DLI)
|PSPC
|17:15
|04304 DELHI SHAJANPUR MEXP SPL
DELHI JN. (DLI) - BAREILLY(NR) (BE)
|PSPC
|23:50
|04305 BALAMAU SPN MEX SPL
BALAMU JN (BLM) - SHAHJEHANPUR (SPN)
|PSPC
|18:25
|04306 SPN-BLM MEXP SPL
SHAHJEHANPUR (SPN) - BALAMU JN (BLM)
|PSPC
|06:35
|04320 SPN-LKO EXP SPL
SHAHJEHANPUR (SPN) - LUCKNOW (LKO)
|PSPC
|04:55
|04335 MB-ANVT MEX SPL
MORADABAD (MB) - GHAZIABAD (GZB)
|PSPC
|05:10
|04336 ANVT-MB MEX SPL
GHAZIABAD (GZB) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|18:20
|04338 SPN SCC EXPSPL
SHAHJEHANPUR (SPN) - SITAPUR CITY (SPC)
|PSPC
|07:05
|04355 LKO-BLM EXP SPL
LUCKNOW (LKO) - BALAMU JN (BLM)
|PSPC
|18:45
|04379 ROZA BARELLY MEXP
ROZA JN (ROZA) - BAREILLY(NR) (BE)
|PSPC
|06:15
|04380 BE - RAC MEXP SPL
BAREILLY(NR) (BE) - ROZA JN (ROZA)
|PSPC
|18:50
|04381 PYGS-AYC PASSENGER
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - AYODHYA CANTT (AYC)
|PSPC
|06:30
|04382 AYC-PYGS EXP SPL
AYODHYA CANTT (AYC) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
|PSPC
|17:45
|04403 DLI-SRE MEMU MEXP SPL
DELHI JN. (DLI) - SAHARANPUR (SRE)
|PSPC
|16:45
|04404 SRE-DLI MEMU MEX SPL
SAHARANPUR (SRE) - DELHI JN. (DLI)
|PSPC
|04:20
|04408 SSB-PWL EXP SPL
SHAKURBASTI (SSB) - PALWAL (PWL)
|PSPC
|10:00
|04421 PWL-SSB EXP SPL
PALWAL (PWL) - SHAKURBASTI (SSB)
|PSPC
|12:15
|04424 JIND- DELHI EXP SPL
JIND JN (JIND) - DELHI JN. (DLI)
|PSPC
|07:05
|04549 UMB - PTA EXP SPL
AMBALA CANT JN (UMB) - PATIALA (PTA)
|PSPC
|07:50
|04550 PTA - UMB EXP SPL
PATIALA (PTA) - AMBALA CANT JN (UMB)
|PSPC
|17:15
|04568 NLDM-UMB SPL
NANGAL DAM (NLDM) - AMBALA CANT JN (UMB)
|PSPC
|10:45
|04577 UMB-NLDM SPL
AMBALA CANT JN (UMB) - NANGAL DAM (NLDM)
|PSPC
|11:35
|04648 BJPL-PTK EXP SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|16:25
|04652 HUMSAFAR EXP SPL
AMRITSAR JN (ASR) - JAYNAGAR (JYG)
|TOD
|10:55
|04794 MTJ-SWM SPL PASS
MATHURA JN. (MTJ) - SAWAI MADHOPUR (SWM)
|PSPC
|14:00
|04827 PBC-MKN SPL
PARVATSAR CITY (PBC) - MAKRANA JN (MKN)
|PSPC
|06:30
|04901 DEE-FN SPL
DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - FARUKHNAGAR (FN)
|PSPC
|18:00
|04902 FN-GHH SPL
FARUKHNAGAR (FN) - GARHI HARSARU (GHH)
|PSPC
|19:50
|04909 DLI-PNP SPL
DELHI JN. (DLI) - PANIPAT JN (PNP)
|PSPC
|19:25
|04910 PNP-DLI SPL
PANIPAT JN (PNP) - DELHI JN. (DLI)
|PSPC
|06:20
|04912 GZB-PWL CAR EMU
GHAZIABAD (GZB) - PALWAL (PWL)
|PSPC
|11:30
|04913 PWL-GZB CAR MEX SPL
PALWAL (PWL) - GHAZIABAD (GZB)
|PSPC
|08:05
|04916 NDLS-PWL EXP SPL
NEW DELHI (NDLS) - KOSI KALAN (KSV)
|PSPC
|04:25
|04919 KSV-NDLS EXP SPL
KOSI KALAN (KSV) - NEW DELHI (NDLS)
|PSPC
|19:45
|04927 NDLS-SSB EXP SPL
NEW DELHI (NDLS) - SHAKURBASTI (SSB)
|PSPC
|09:50
|04938 DLI-GZB SPL
DELHI JN. (DLI) - GHAZIABAD (GZB)
|PSPC
|20:45
|04941 GZB-DLI SPL
GHAZIABAD (GZB) - DELHI JN. (DLI)
|PSPC
|18:20
|04946 DLI-GZB SPL
DELHI JN. (DLI) - GHAZIABAD (GZB)
|PSPC
|08:40
|04950 NDLS-GZB EXP SPL
NEW DELHI (NDLS) - GHAZIABAD (GZB)
|PSPC
|09:35
|04953 GZB-NDLS EXP SPL
GHAZIABAD (GZB) - NEW DELHI (NDLS)
|PSPC
|16:40
|04958 NDLS-GZB SPL
NEW DELHI (NDLS) - GHAZIABAD (GZB)
|PSPC
|17:45
|04959 GZB-NDLS SPL
GHAZIABAD (GZB) - DELHI JN. (DLI)
|PSPC
|19:25
|04961 GZB-NDLS SPL
GHAZIABAD (GZB) - NEW DELHI (NDLS)
|PSPC
|08:30
|04963 NDLS-PNP EXP SPL
NEW DELHI (NDLS) - PANIPAT JN (PNP)
|PSPC
|17:50
|04964 PNP-NDLS EXP SPL
PANIPAT JN (PNP) - NEW DELHI (NDLS)
|PSPC
|06:40
|04987 DELHI JIND EXP SPL
DELHI JN. (DLI) - JIND JN (JIND)
|PSPC
|11:40
|04988 JIND DELHI EXP SPL
JIND JN (JIND) - DELHI JN. (DLI)
|PSPC
|15:50
|04999 DELHI SMQL EXP SPL
DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)
|PSPC
|21:00
|05000 SMQL DLI EXP SPL
SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)
|PSPC
|04:20
|05035 SV-GKP UNRESERVED EXP
SIWAN JN (SV) - GORAKHPUR (GKP)
|PSPC
|17:35
|05036 JEA-SV UN-RESERVED EXP
NAKAHA JUNGLE (JEA) - SIWAN JN (SV)
|PSPC
|05:00
|05039 NKE-JEA UN-RESERVED EXP
NARKATIAGANJ JN (NKE) - NAKAHA JUNGLE (JEA)
|PSPC
|19:20
|05040 GKP-NKE UN-RESERVED EXP
GORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)
|PSPC
|12:30
|05091 GD-STP SPL
GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)
|PSPC
|11:45
|05092 STP-GD SPECIAL
SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)
|PSPC
|06:45
|05093 GKP-STP UNRESERVED EXP
GORAKHPUR (GKP) - GONDA JN (GD)
|PSPC
|06:00
|05094 STP-GKP UNRESERVED MEX
GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)
|PSPC
|18:05
|05117 BSBS-PBH MEX SPL
BANARAS (BSBS) - PARTAPGARH JN (PBH)
|PSPC
|06:00
|05118 PBH-BSBS MEX SPL
PARTAPGARH JN (PBH) - BANARAS (BSBS)
|PSPC
|17:00
|05135 CPR-ARJ EXP SPL
CHHAPRA (CPR) - AUNRIHAR JN. (ARJ)
|PSPC
|07:55
|05136 ARJ-CPR EXP SPL
AUNRIHAR JN. (ARJ) - CHHAPRA (CPR)
|PSPC
|15:00
|05141 SV-JEA EXP SPL
SIWAN JN (SV) - NAKAHA JUNGLE (JEA)
|PSPC
|05:40
|05142 GKP-SV EXP SPL
GORAKHPUR (GKP) - SIWAN JN (SV)
|PSPC
|18:35
|05145 CPR-SV EXP SPL
CHHAPRA (CPR) - SIWAN JN (SV)
|PSPC
|06:15
|05146 SV-CPR UNRESV EXP
SIWAN JN (SV) - CHHAPRA (CPR)
|PSPC
|05:20
|05153 SV-JEA UNRESERVED EXP
SIWAN JN (SV) - NAKAHA JUNGLE (JEA)
|PSPC
|08:10
|05154 GKP-SV EXP UNRESERVED SPL
GORAKHPUR (GKP) - SIWAN JN (SV)
|PSPC
|19:15
|05155 CPR-GKP EXP SPL
CHHAPRA (CPR) - GORAKHPUR (GKP)
|PSPC
|16:45
|05156 GKP-CPR EXP SPL
GORAKHPUR (GKP) - CHHAPRA (CPR)
|PSPC
|09:00
|05167 BUI - SHG UNRESV EXP SPL
BALLIA (BUI) - SHAHGANJ JN (SHG)
|PSPC
|05:25
|05168 SHG-BUI UNRESV EXP SPL
SHAHGANJ JN (SHG) - BALLIA (BUI)
|PSPC
|15:20
|05171 BUI- SHG UNRESERVE EXP
BALLIA (BUI) - SHAHGANJ JN (SHG)
|PSPC
|17:30
|05172 SHG - BUI UNRESERVE EXP
SHAHGANJ JN (SHG) - BALLIA (BUI)
|PSPC
|05:30
|05334 MB-RMR EXP
MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)
|PSPC
|04:30
|05366 RMR-MB SPL EXP
RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|21:10
|05404 GAYA-JMP SPL
GAYA JN (GAYA) - JAMALPUR JN (JMP)
|PSPC
|06:00
|05445 CPR-BCY UNRESERVED EXP
CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY)
|PSPC
|16:10
|05446 BCY-CPR UNRESEVED EXP
VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR)
|PSPC
|05:00
|05459 STP-SPN UR SPL
SITAPUR (STP) - SHAHJEHANPUR (SPN)
|PSPC
|09:30
|05460 SPN-STP UR SPL
SHAHJEHANPUR (SPN) - SITAPUR (STP)
|PSPC
|15:00
|05470 NTV-JEA UNRESERVED EXP
NAUTANWA (NTV) - NAKAHA JUNGLE (JEA)
|PSPC
|09:40
|05471 JEA-NTV UNRESERVSD EXP
NAKAHA JUNGLE (JEA) - NAUTANWA (NTV)
|PSPC
|13:45
|05509 SHC-JMP SPECIAL
SAHARSA JN (SHC) - JAMALPUR JN (JMP)
|TOD
|05:15
|05510 JMP-SHC SPECIAL
JAMALPUR JN (JMP) - SAHARSA JN (SHC)
|TOD
|21:45
|05517 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)
|PSPC
|16:20
|05518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA
HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)
|PSPC
|05:00
|05591 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)
|PSPC
|08:25
|05592 HRGR-DBG DEMU SPECIAL
HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)
|PSPC
|14:45
|06601 MAO MAQ EXP SPL
MADGAON (MAO) - MANGALORE CENTRAL (MAQ)
|PSPC
|13:50
|06602 MAQ-MAO EXP SPL
MANGALORE CENTRAL (MAQ) - MADGAON (MAO)
|PSPC
|05:30
|06609 DG - MDU EXP SPL
DINDIGUL JN (DG) - MADURAI JN (MDU)
|PSPC
|08:00
|06610 MDU-DG EXP SPL
MADURAI JN (MDU) - DINDIGUL JN (DG)
|PSPC
|18:10
|06651 MDU-RMM EXP SPL
MADURAI JN (MDU) - RAMESWARAM (RMM)
|PSPC
|06:50
|06652 RMM-MDU EXP SPL
RAMESWARAM (RMM) - MADURAI JN (MDU)
|PSPC
|05:40
|06653 MDU-RMM EXP SPL
MADURAI JN (MDU) - RAMESWARAM (RMM)
|PSPC
|12:30
|06654 RMM-MDU EXP SPL
RAMESWARAM (RMM) - MADURAI JN (MDU)
|PSPC
|11:00
|06655 MDU-RMM EXP SPL
MADURAI JN (MDU) - RAMESWARAM (RMM)
|PSPC
|18:10
|06656 RMM - MDU EXP SPL
RAMESWARAM (RMM) - MADURAI JN (MDU)
|PSPC
|18:00
|06663 MDU-SCT EXP SPL
MADURAI JN (MDU) - SENGOTTAI (SCT)
|PSPC
|11:30
|06664 SCT-MDU EXP SPL
SENGOTTAI (SCT) - MADURAI JN (MDU)
|PSPC
|11:50
|06684 SCT-TEN EXP SPL
SENGOTTAI (SCT) - TIRUNELVELI JN (TEN)
|PSPC
|10:05
|06687 TEN-SCT EXP SPL
TIRUNELVELI JN (TEN) - SENGOTTAI (SCT)
|PSPC
|13:50
|06701 MDU-TENI EXP SPL
MADURAI JN (MDU) - TENI (TENI)
|PSPC
|08:05
|06702 TENI-MDU EXP SPL
TENI (TENI) - MADURAI JN (MDU)
|PSPC
|18:15
|06802 CBE-SA MEMU EXP SPL
COIMBATORE JN (CBE) - SALEM JN (SA)
|PSPC
|09:05
|06803 SA-CBE MEMU EXP SPL
SALEM JN (SA) - COIMBATORE JN (CBE)
|PSPC
|13:40
|06921 DBNK-ASR DMU
AMRITSAR JN (ASR) - DERABABA NANAK (DBNK)
|PSPC
|04:20
|06922 DBNK-ASR EXP SPL
DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA)
|PSPC
|06:05
|06925 VKA-DBNK EXP SPL
VERKA JN (VKA) - DERABABA NANAK (DBNK)
|PSPC
|13:15
|06926 DBNK-VKA EXP SPL
DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA)
|PSPC
|14:45
|06934 PTK-ASR EXP SPL
PATHANKOT (PTK) - AMRITSAR JN (ASR)
|PSPC
|04:15
|06937 ASR-PTK EXP SPL
AMRITSAR JN (ASR) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|20:35
|06958 HSX-JUC EXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - HOSHIARPUR (HSX)
|PSPC
|21:35
|06959 HSX-ASR EXP SPL
HOSHIARPUR (HSX) - JALANDHAR CITY (JUC)
|PSPC
|05:05
|06964 FZR-JUC EXP SPL
FIROZPUR CANT (FZR) - JALANDHAR CITY (JUC)
|PSPC
|03:00
|06967 JUC-FZR EXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - FIROZPUR CANT (FZR)
|PSPC
|21:30
|06977 JJJ-PGW EXP SPL
JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)
|PSPC
|11:10
|06980 PGW-JJJ EXP SPL
PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)
|PSPC
|15:05
|06991 KKP-FKA EXP SPL
KOT KAPURA (KKP) - FAZILKA (FKA)
|PSPC
|04:25
|06994 FKA-KKP EXP SPL
FAZILKA (FKA) - KOT KAPURA (KKP)
|PSPC
|20:10
|06995 BTI-FKA EXP SPL
BHATINDA (BTI) - FAZILKA (FKA)
|PSPC
|20:15
|06996 FKA-BTI EXP SPL
FAZILKA (FKA) - BHATINDA (BTI)
|PSPC
|02:35
|07068 KRNT-MTM
KURNOOL CITY (KRNT) - MACHELIPATNAM (MTM)
|TOD
|20:00
|07278 BDCR-BZA
BHADRACHALAM RD (BDCR) - VIJAYAWADA JN (BZA)
|PSPC
|13:45
|07462 SC-WL
SECUNDERABAD JN (SC) - WARANGAL (WL)
|PSPC
|09:35
|07463 WL-HYB
WARANGAL (WL) - HYDERABAD (HYB)
|PSPC
|13:45
|07577 KCG-MDAK
KACHEGUDA (KCG) - MEDAK (MDAK)
|PSPC
|07:45
|07578 MDAK-KCG PASS
MEDAK (MDAK) - KACHEGUDA (KCG)
|PSPC
|16:10
|07593 NZB-KCG
NIZAMABAD JN. (NZB) - KACHEGUDA (KCG)
|PSPC
|14:25
|07596 KCG-NZB
KACHEGUDA (KCG) - NIZAMABAD JN. (NZB)
|PSPC
|09:50
|07693 GTL-HUP
GUNTAKAL JN (GTL) - HINDUPUR (HUP)
|PSPC
|15:45
|07694 HUP GTL DEMU
HINDUPUR (HUP) - GUNTAKAL JN (GTL)
|PSPC
|06:30
|07753 KZJ-DKJ PUSH PULL
KAZIPET JN (KZJ) - DORNAKAL JN (DKJ)
|PSPC
|06:40
|07754 DKJ-KZJ PUSH PULL
DORNAKAL JN (DKJ) - KAZIPET JN (KZJ)
|PSPC
|21:10
|07755 DKJ-BZA PUSH PULL
DORNAKAL JN (DKJ) - VIJAYAWADA JN (BZA)
|PSPC
|09:00
|07756 BZA-DKJ PUSH PULL
VIJAYAWADA JN (BZA) - DORNAKAL JN (DKJ)
|PSPC
|18:20
|07757 WL-SC PUSHPULL
WARANGAL (WL) - SECUNDERABAD JN (SC)
|PSPC
|05:20
|07758 HYB-KZJ PUSHPULL
HYDERABAD (HYB) - KAZIPET JN (KZJ)
|PSPC
|18:40
|07765 KRMR-SRUR
KARIMNAGAR OA (KRMR) - SIRPUR TOWN (SRUR)
|PSPC
|08:00
|07766 SRUR-KRMR
SIRPUR TOWN (SRUR) - KARIMNAGAR OA (KRMR)
|PSPC
|11:50
|07793 KCG-PDPL PASSENGER
KACHEGUDA (KCG) - KARIMNAGAR OA (KRMR)
|PSPC
|06:00
|07794 PDPL-KCG PASSENGER
KARIMNAGAR OA (KRMR) - KACHEGUDA (KCG)
|PSPC
|15:22
|07795 SC-MOB DEMU
SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)
|PSPC
|05:45
|07796 MOB-SC DEMU
MANOHARABAD (MOB) - SECUNDERABAD JN (SC)
|PSPC
|08:45
|07853 NZB-PAU
NIZAMABAD JN. (NZB) - PURNA JN (PAU)
|PSPC
|06:30
|07854 NED-NZB
NANDED (NED) - NIZAMABAD JN. (NZB)
|PSPC
|18:40
|07893 NZB-KRMR
NIZAMABAD JN. (NZB) - KARIMNAGAR OA (KRMR)
|PSPC
|04:45
|07894 KRMR-NZB
KARIMNAGAR OA (KRMR) - NIZAMABAD JN. (NZB)
|PSPC
|14:35
|07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)
|PSPC
|07:05
|07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)
|PSPC
|17:50
|07979 BZA-BDCR
VIJAYAWADA JN (BZA) - BHADRACHALAM RD (BDCR)
|PSPC
|07:50
|08167 ROU-JSG MEMU PASS SPL
ROURKELA (ROU) - JHARSUGUDA JN (JSG)
|PSPC
|14:20
|08168 JSG-ROU MEMU PASS SPL
JHARSUGUDA JN (JSG) - ROURKELA (ROU)
|PSPC
|09:00
|09082 BH - ST PASSENGER SPECIAL
BHARUCH JN (BH) - SURAT (ST)
|PSPC
|12:20
|09108 EKNR - PRTN SPECIAL
EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
|PSPC
|09:50
|09109 PRTN - EKNR SPECIAL
PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
|PSPC
|12:15
|09110 EKNR - PRTN SPECIAL
EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
|PSPC
|13:55
|09113 PRTN - EKNR SPL
PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
|PSPC
|15:45
|09181 PRTN ARPR PASSENGER SPL
PRATAPNAGAR (PRTN) - CHHOTA UDEPUR (CTD)
|PSPC
|10:35
|09182 CTD PRTN PASSENGER SPL
CHHOTA UDEPUR (CTD) - PRATAPNAGAR (PRTN)
|PSPC
|10:30
|09197 INDB - DADN PASSENGER
INDORE JN (INDB) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN)
|PSPC
|20:00
|09198 DADN - INDB PASSENGER
DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - INDORE JN (INDB)
|PSPC
|21:10
|09351 UJN - INDB MEMU SPL
UJJAIN JN (UJN) - INDORE JN (INDB)
|PSPC
|06:20
|09352 INDB - UJN SPL
INDORE JN (INDB) - UJJAIN JN (UJN)
|PSPC
|08:20
|09353 UJN-INDB MEMU SPL
UJJAIN JN (UJN) - INDORE JN (INDB)
|PSPC
|16:00
|09354 INDB - UJN SPL
INDORE JN (INDB) - UJJAIN JN (UJN)
|PSPC
|11:10
|09355 PRTN-CTD DEMU
PRATAPNAGAR (PRTN) - CHHOTA UDEPUR (CTD)
|PSPC
|13:55
|09356 CTD - PRTN DEMU
CHHOTA UDEPUR (CTD) - PRATAPNAGAR (PRTN)
|PSPC
|17:15
|09369 SBIB- PTN DEMU SPL
SABARMATI BG (SBIB) - PATAN (PTN)
|PSPC
|09:15
|09370 PTN-SBIB DEMU SPL
PATAN (PTN) - SABARMATI BG (SBIB)
|PSPC
|12:35
|09431 SBIB-MSH DEMU SPL
SABARMATI BG (SBIB) - MAHESANA JN (MSH)
|PSPC
|16:35
|09432 MSH-ADI DMU SPL
MAHESANA JN (MSH) - SABARMATI BG (SBIB)
|PSPC
|08:00
|09433 ADI- PTN DEMU SPECIAL
SABARMATI BG (SBIB) - PATAN (PTN)
|PSPC
|17:30
|09434 PTN - ADI DEMU SPECIAL
PATAN (PTN) - SABARMATI BG (SBIB)
|PSPC
|06:00
|09437 MSH - ABR DMU SPL
MAHESANA JN (MSH) - ABU ROAD (ABR)
|PSPC
|18:15
|09438 ABR - MSH DMU SPL
ABU ROAD (ABR) - MAHESANA JN (MSH)
|PSPC
|05:10
|09475 MSH - PTN PASSENGER
MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN)
|PSPC
|08:30
|09476 PTN - MSH PASSENGER
PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH)
|PSPC
|16:40
|09481 MSH - PTN PASSENGER
MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN)
|PSPC
|18:05
|09482 PTN - MSH PASSENGER
PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH)
|PSPC
|07:30
|09483 MSH - PTN PASSENGER
MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN)
|PSPC
|20:50
|09484 PTN - MSH PASSENGER
PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH)
|PSPC
|19:20
|09487 MSH - VG PASSENGER SPL
MAHESANA JN (MSH) - VIRAMGAM JN (VG)
|PSPC
|08:30
|09488 VG - MSH PASSENGER SPL
VIRAMGAM JN (VG) - MAHESANA JN (MSH)
|PSPC
|06:55
|09491 MSH - VG PASSENGER SPL
MAHESANA JN (MSH) - VIRAMGAM JN (VG)
|PSPC
|20:20
|09492 VG-MSH PASSENGER SPL
VIRAMGAM JN (VG) - MAHESANA JN (MSH)
|PSPC
|18:25
|09535 DADN RTM DEMU SPL
DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - RATLAM JN (RTM)
|PSPC
|08:55
|09536 RTM DADN DEMU SPL
RATLAM JN (RTM) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN)
|PSPC
|13:00
|09541 DADN INDB DMU
DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - INDORE JN (INDB)
|PSPC
|10:45
|09542 INDB DADN DEMU
INDORE JN (INDB) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN)
|PSPC
|11:45
|09559 DADN INDB DEMU
DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - INDORE JN (INDB)
|PSPC
|17:00
|09560 INDB DADN DMU
INDORE JN (INDB) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN)
|PSPC
|18:00
|09584 MHV-DLJ SPL
MAHUVA JN (MHV) - DHOLA JN (DLJ)
|PSPC
|07:40
|09587 NAD INDB PASS SPL
NAGDA JN (NAD) - INDORE JN (INDB)
|PSPC
|15:30
|09588 INDB - NAD PASS SPL
INDORE JN (INDB) - NAGDA JN (NAD)
|PSPC
|08:00
|09589 BZU- CWA PASSENGER SPL
BETUL (BZU) - CHHINDWARA JN (CWA)
|PSPC
|16:00
|09590 BDKD- BZU PASSENGER SPL
BHANDARKUND (BDKD) - BETUL (BZU)
|PSPC
|06:40
|09627 AII-SUR SF WINTER SPECIAL
AJMER JN (AII) - SOLAPUR JN (SUR)
|TOD
|09:00
|10101 RATNAGIRI- MADGAON
RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)
|MEX
|01:40
|10102 MADGAON - RATNAGIRI
MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)
|MEX
|19:00
|11025 BSL-PUNE EXPRESS
BHUSAVAL JN (BSL) - PUNE JN (PUNE)
|MEX
|00:35
|11026 PUNE-BSL EXPRESS
PUNE JN (PUNE) - BHUSAVAL JN (BSL)
|MEX
|11:40
|11425 PUNE KOP DMU
PUNE JN (PUNE) - KOLHAPUR (KOP)
|MEX
|10:50
|11704 INDB-REWA EXP
DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - REWA (REWA)
|MEX
|20:00
|11751 REWA-CHRM EXPRESS
REWA (REWA) - CHIRMIRI (CHRM)
|MEX
|19:20
|11754 REWA-ITR EXPRESS
REWA (REWA) - ITWARI (ITR)
|MEX
|17:20
|12218 KERALA S KRANTI EXP
CHANDIGARH (CDG) - KOCHUVELI (KCVL)
|SUF
|09:30
|12225 KAIFIAT EXP
AZAMGARH (AMH) - DELHI JN. (DLI)
|SUF
|16:25
|12226 KAIFIAT EXP
DELHI JN. (DLI) - AZAMGARH (AMH)
|SUF
|20:25
|12241 CDG-ASR SUPERFAST
CHANDIGARH (CDG) - AMRITSAR JN (ASR)
|SUF
|16:40
|12242 ASR-CDG SUPERFAST
AMRITSAR JN (ASR) - CHANDIGARH (CDG)
|SUF
|05:10
|12317 KOAA-ASR BI WEEKLY EXP
KOLKATTA TERMINAL (KOAA) - AMRITSAR JN (ASR)
|SUF
|07:40
|12368 ANVT BGP VIKRAMSHILA EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - BHAGALPUR (BGP)
|SUF
|13:15
|12369 HWH DDN KUMBHA EXP
HOWRAH JN (HWH) - DEHRADUN (DDN)
|SUF
|13:00
|12505 NORTHEAST EXPRESS
KAMAKHYA (KYQ) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|SUF
|12:40
|12529 PPTA LJN S F
PATLIPUTRA (PPTA) - LUCKNOW (LJN)
|SUF
|16:30
|12530 LJN PPTA S F
LUCKNOW (LJN) - PATLIPUTRA (PPTA)
|SUF
|05:00
|12531 INTERCITY EXP
GORAKHPUR (GKP) - LUCKNOW (LJN)
|SUF
|05:45
|12532 LJN- GKP INTERCITY EXP
LUCKNOW (LJN) - GORAKHPUR (GKP)
|SUF
|16:05
|12537 MFP-BSBS BABUDHAM SUF EXP
MUZAFFARPUR JN (MFP) - BANARAS (BSBS)
|SUF
|19:35
|12538 BSBS MFP BAPUDHAM SUP
BANARAS (BSBS) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
|SUF
|07:25
|12571 GKP-ANVT HUMSAFER EXP
GORAKHPUR (GKP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|SUF
|18:50
|12606 KKDI-MS PALLAVAN EXP
KARAIKKUDI JN (KKDI) - CHENNAI EGMORE (MS)
|SUF
|05:35
|12757 SC-SKZR EXPKAGHAZNAGAR EX
SECUNDERABAD JN (SC) - SIRPUR KAGHAZNAGAR (SKZR)
|SUF
|08:20
|12758 SKZR-SC EXP
SIRPUR KAGHAZNAGAR (SKZR) - SECUNDERABAD JN (SC)
|SUF
|14:50
|12874 ANVT-HTE JHARKHAND EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - HATIA (HTE)
|SUF
|20:45
|12987 SDAH AII EXP
SEALDAH (SDAH) - AJMER JN (AII)
|SUF
|22:55
|13309 CPU-PRYJ EXPRESS
CHOPAN (CPU) - PRAYAGRAJ JN (PRYJ)
|MEX
|06:00
|13310 PRYJ-CPU EXPRESS
PRAYAGRAJ JN (PRYJ) - CHOPAN (CPU)
|MEX
|15:00
|13345 BSB-SGRL INTERCITY EXP
VARANASI (BSB) - SINGRAULI (SGRL)
|MEX
|14:10
|13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP
SINGRAULI (SGRL) - VARANASI (BSB)
|MEX
|05:30
|13510 GONDA-ASN EXPRESS
GONDA JN (GD) - ASANSOL JN. (ASN)
|MEX
|15:00
|14005 LICHCHIVI EXPRESS
SITAMARHI (SMI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|MEX
|02:30
|14006 LICHCHIVI EXPRESS
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI)
|MEX
|18:00
|14018 SADBHAVNA EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - RAXAUL JN (RXL)
|MEX
|16:30
|14201 JNU - RBL EXPRESS
JAUNPUR JN (JNU) - RAE BARELI JN (RBL)
|MEX
|16:25
|14202 RBL-JNU EXP
RAE BARELI JN (RBL) - JAUNPUR JN (JNU)
|MEX
|07:25
|14203 BSB LKO INTERCITY
VARANASI (BSB) - LUCKNOW (LKO)
|MEX
|17:50
|14204 LKO BSB INTERCITY
LUCKNOW (LKO) - VARANASI (BSB)
|MEX
|07:00
|14213 BSB-GD INTERCITY
VARANASI (BSB) - BAHRAICH (BRK)
|MEX
|14:00
|14214 BSB-GD INTERCITY
BAHRAICH (BRK) - VARANASI (BSB)
|MEX
|05:15
|14217 UNCHAHAR EXP
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - CHANDIGARH (CDG)
|MEX
|14:00
|14218 UNCHAHAR EXP
CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
|MEX
|16:45
|14223 BUDH PURNIMA EXP
RAJGIR (RGD) - VARANASI (BSB)
|MEX
|21:35
|14224 BUDHPURNIMA EXP
VARANASI (BSB) - RAJGIR (RGD)
|MEX
|20:30
|14235 VARANASI-BAREILLY EXP
VARANASI (BSB) - BAREILLY(NR) (BE)
|MEX
|23:10
|14236 BERELLY VARANASI EXP
BAREILLY(NR) (BE) - VARANASI (BSB)
|MEX
|16:35
|14505 ASR-NLDM EXPRES
AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM)
|MEX
|14:00
|14506 NLDM-ASR EXPRESS
NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR)
|MEX
|07:20
|14617 BNKI-ASR JANSEWA EXP
BANMANKHI JN. (BNKI) - AMRITSAR JN (ASR)
|MEX
|06:30
|14618 ASR-BNKI JANSEWA EXP
AMRITSAR JN (ASR) - BANMANKHI JN. (BNKI)
|MEX
|06:35
|14673 SHAHEED EXPRESS
JAYNAGAR (JYG) - AMRITSAR JN (ASR)
|MEX
|07:20
|14819 JU - SBIB EXP
JODHPUR JN (JU) - SABARMATI BG (SBIB)
|SUF
|11:50
|14820 SBIB - JU EXP
SABARMATI BG (SBIB) - JODHPUR JN (JU)
|SUF
|06:40
|14821 JU - SBIB EXP
JODHPUR JN (JU) - SABARMATI BG (SBIB)
|MEX
|09:40
|14822 SBIB - JU EXP
SABARMATI BG (SBIB) - JODHPUR JN (JU)
|MEX
|07:00
|15009 GKP-MLN-EXP
GORAKHPUR (GKP) - MAILANI (MLN)
|MEX
|22:20
|15010 MLN-GKP-EXP
MAILANI (MLN) - GORAKHPUR (GKP)
|MEX
|17:50
|15027 MAURYA EXP
HATIA (HTE) - GORAKHPUR (GKP)
|MEX
|16:50
|15028 MAURYA EXPRESS
GORAKHPUR (GKP) - HATIA (HTE)
|MEX
|07:20
|15053 LJN-CPR-EXP
CHHAPRA (CPR) - LUCKNOW (LJN)
|MEX
|19:35
|15054 LJN-CPR-EXP
LUCKNOW (LJN) - CHHAPRA (CPR)
|MEX
|21:00
|15058 ANVT-GKP EXPRESS
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - GORAKHPUR (GKP)
|MEX
|17:10
|15069 GKP-ASH INTERCITY EXP
GORAKHPUR (GKP) - AISHBAGH (ASH)
|MEX
|03:45
|15070 ASH-GKP INTERCITY EXP
AISHBAGH (ASH) - GORAKHPUR (GKP)
|MEX
|16:30
|15081 JEA-GTNR EXPRESS
NAKAHA JUNGLE (JEA) - GOMATI NAGAR (GTNR)
|MEX
|12:40
|15082 GTNR-JEA EXPRESS
GOMATI NAGAR (GTNR) - NAKAHA JUNGLE (JEA)
|MEX
|06:10
|15083 CHHAPRA-FBD EXP SPECIAL
CHHAPRA (CPR) - FARRUKHABAD (FBD)
|MEX
|18:00
|15084 FBD-CPR EXP SPECIAL
FARRUKHABAD (FBD) - CHHAPRA (CPR)
|MEX
|14:30
|15103 GKP-BSBS INTERCITY EXP
GORAKHPUR (GKP) - BANARAS (BSBS)
|MEX
|16:15
|15104 BSBS-GKP INTERCITY EXP
BANARAS (BSBS) - GORAKHPUR (GKP)
|MEX
|05:25
|15105 CPR-NTV INTERCITY EXP
CHHAPRA (CPR) - NAUTANWA (NTV)
|MEX
|06:00
|15106 NTV CPR INTERCITY EXP
NAUTANWA (NTV) - CHHAPRA (CPR)
|MEX
|15:00
|15107 BSBS-LKO EXPRESS
BANARAS (BSBS) - LUCKNOW (LKO)
|MEX
|05:05
|15108 LKO-BSBS EXPRESS
LUCKNOW (LKO) - BANARAS (BSBS)
|MEX
|13:10
|15111 CPR-BCY INTERCITY EXP
CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY)
|MEX
|04:45
|15112 BCY-CPR INTERCITY EXPRESS
VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR)
|MEX
|18:25
|15113 GTNR-CI EXP
GOMATI NAGAR (GTNR) - CHHAPRA KACHERI (CI)
|MEX
|21:10
|15114 CI -GTNR EXP
CHHAPRA KACHERI (CI) - GOMATI NAGAR (GTNR)
|MEX
|19:10
|15119 BSBS DDN EXP
BANARAS (BSBS) - DEHRADUN (DDN)
|MEX
|08:20
|15120 DDN BSBS EXPRESS
DEHRADUN (DDN) - BANARAS (BSBS)
|MEX
|18:30
|15127 BSBS-NDLS K V EXP
BANARAS (BSBS) - NEW DELHI (NDLS)
|MEX
|13:30
|15129 GKP-BCY MAIL EXP
GORAKHPUR (GKP) - VARANASI CITY (BCY)
|MEX
|09:55
|15130 BCY-GKP MAIL EXPRESS
VARANASI CITY (BCY) - GORAKHPUR (GKP)
|MEX
|11:10
|15131 GKP-BCY EXPRESS
GORAKHPUR (GKP) - VARANASI CITY (BCY)
|MEX
|23:00
|15159 CPR DURG EXP
CHHAPRA (CPR) - DURG (DURG)
|MEX
|07:10
|15203 BARAUNI LUCKNOW EXPRESS
BARAUNI JN (BJU) - LUCKNOW (LJN)
|MEX
|20:25
|15204 LUCKNOW-BARAUNI EXPRESS
LUCKNOW (LJN) - BARAUNI JN (BJU)
|MEX
|15:15
|15551 DBG-BCY ANTYODAYA EXP
DARBHANGA JN (DBG) - VARANASI CITY (BCY)
|MEX
|21:00
|15904 CDG-DBRG EXPRESS
CHANDIGARH (CDG) - DIBRUGARH (DBRG)
|MEX
|23:35
|16338 OKHA EXPRESS
ERNAKULAM JN (ERS) - OKHA (OKHA)
|MEX
|20:25
|16731 PGT-TCN EXPRESS
PALGHAT (PGT) - TIRUCHENDUR (TCN)
|MEX
|06:00
|16732 TCN-PGT EXPRESS
TIRUCHENDUR (TCN) - PALGHAT (PGT)
|MEX
|12:05
|17003 KZJ-SRUR RAMGIRI
KAZIPET JN (KZJ) - SIRPUR TOWN (SRUR)
|MEX
|05:25
|17004 BPQ-KZJ RAMGIRI
BALHARSHAH (BPQ) - KAZIPET JN (KZJ)
|MEX
|16:00
|17011 HYB-SKZR-INTERCITY
HYDERABAD (HYB) - SIRPUR KAGHAZNAGAR (SKZR)
|MEX
|04:50
|17012 SKZR-SC-INTERCITY
SIRPUR KAGHAZNAGAR (SKZR) - SECUNDERABAD JN (SC)
|MEX
|11:55
|17035 KZJ-BPQ
KAZIPET JN (KZJ) - BALHARSHAH (BPQ)
|MEX
|22:50
|17036 BPQ-KZJ
BALHARSHAH (BPQ) - KAZIPET JN (KZJ)
|MEX
|03:50
|17227 DHNE-GNT
DRONACHELLAM JN (DHNE) - GUNTUR JN (GNT)
|MEX
|06:30
|17228 GNT-DHNE
GUNTUR JN (GNT) - DRONACHELLAM JN (DHNE)
|MEX
|13:00
|17251 GNT-KCG EXP
GUNTUR JN (GNT) - KACHEGUDA (KCG)
|MEX
|17:30
|17252 KCG-GNT EXP
KACHEGUDA (KCG) - GUNTUR JN (GNT)
|MEX
|21:20
|17317 UBL-DR EXPESS
HUBLI JN (UBL) - DADAR (DR)
|MEX
|15:30
|17318 DR-UBL EXPRESS
DADAR (DR) - HUBLI JN (UBL)
|MEX
|20:15
|17331 MRJ-UBL UR EXP
MIRAJ JN. (MRJ) - HUBLI JN (UBL)
|MEX
|06:10
|17332 UBL-MRJ UR EXP
HUBLI JN (UBL) - MIRAJ JN. (MRJ)
|MEX
|11:00
|17333 MRJ-CLR UR EXP
MIRAJ JN. (MRJ) - CASTLE ROCK (CLR)
|MEX
|11:50
|17334 CLR-MRJ UR EXP
CASTLE ROCK (CLR) - MIRAJ JN. (MRJ)
|MEX
|18:30
|18103 TATA-ASR JALINWALABAG EXP
TATANAGAR JN (TATA) - AMRITSAR JN (ASR)
|MEX
|21:10
|18104 ASR-TATA JALINWALABAG EXP
AMRITSAR JN (ASR) - TATANAGAR JN (TATA)
|MEX
|12:45
|18109 TATA ITR EXP
TATANAGAR JN (TATA) - ITWARI (ITR)
|MEX
|09:10
|18125 ROU-PURI EXPRESS
ROURKELA (ROU) - PURI (PURI)
|MEX
|08:05
|18175 HTE-JSG MEMU EXP
HATIA (HTE) - JHARSUGUDA JN (JSG)
|MEX
|12:50
|18176 JSG-HTE MEMU EXP
JHARSUGUDA JN (JSG) - HATIA (HTE)
|MEX
|08:25
|18248 REWA-BSP EXP
REWA (REWA) - BILASPUR JN. (BSP)
|MEX
|22:15
|18614 CPU RNC EXPRESS
CHOPAN (CPU) - RANCHI (RNC)
|MEX
|08:10
|18631 RNC CPU EXP
RANCHI (RNC) - CHOPAN (CPU)
|MEX
|09:45
|19323 DADN - BPL EXPRESS
DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - BHOPAL (BPL)
|MEX
|06:15
|19324 BPL - DADN EXPRESS
BHOPAL (BPL) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN)
|MEX
|17:00
|19328 COR-RTM
UDAIPUR CITY (UDZ) - RATLAM JN (RTM)
|MEX
|01:30
|19339 DAHOD - BHOPAL EXPRESS
DAHOD (DHD) - BHOPAL (BPL)
|MEX
|05:40
|19340 BPL - DHD EXPRESS
BHOPAL (BPL) - DAHOD (DHD)
|MEX
|12:35
|19343 INDB-BDKD PANCHVALLEY EXP
INDORE JN (INDB) - BHANDARKUND (BDKD)
|MEX
|13:05
|19344 CWA-INDB PANCHVALLEY EXP
CHHINDWARA JN (CWA) - INDORE JN (INDB)
|MEX
|22:30
|19405 PNU GIMB EXP
PALANPUR JN (PNU) - GANDHIDHAM BG (GIMB)
|MEX
|18:05
|19406 GIMB PNU EXP
GANDHIDHAM BG (GIMB) - PALANPUR JN (PNU)
|MEX
|06:00
|19817 HALDIGHATI EXPRESS
RATLAM JN (RTM) - AGRA FORT (AF)
|MEX
|08:45
|20412 SRE-DLI SUF EXP
SAHARANPUR (SRE) - DELHI JN. (DLI)
|SUF
|19:15
|20601 MAS-MDU SF EXPRESS
PURATCHI THALAIVAR DR. M.G.RAMACHANDRAN CENTRAL RA (MAS) - MADURAI JN (MDU)
|SUF
|22:30
|20927 PNU BHUJ SF EXP
PALANPUR JN (PNU) - BHUJ (BHUJ)
|SUF
|13:10
|20928 BHUJ PNU SF EXP
BHUJ (BHUJ) - PALANPUR JN (PNU)
|SUF
|11:05
|20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI
EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)
|JSH
|11:15
|20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI
AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)
|JSH
|15:20
|20985 KOTA-UHP WEEKLY
KOTA JN (KOTA) - UDHAMPUR (UHP)
|SUF
|16:35
|22406 ANVT-BGP GARIB RATH
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - BHAGALPUR (BGP)
|GBR
|17:20
|22441 CKTD-CNB-INTERCITY
CHITRAKOT (CKTD) - KANPUR CENTRAL (CNB)
|SUF
|15:55
|22442 CNB-CKTD-INTERCITY
KANPUR CENTRAL (CNB) - CHITRAKOT (CKTD)
|SUF
|06:30
|22467 BSB-GNC SUF EXP
VARANASI (BSB) - GANDHINAGAR CAPITAL (GNC)
|SUF
|15:15
|22483 JU GIMB EXP
JODHPUR JN (JU) - GANDHIDHAM BG (GIMB)
|SUF
|21:10
|22531 CHHAPRA-MATHURA SUF EXP
CHHAPRA (CPR) - MATHURA JN. (MTJ)
|SUF
|05:20
|22532 MATHURA-CHHAPRA SF EXP
MATHURA JN. (MTJ) - CHHAPRA (CPR)
|SUF
|23:50
|22630 TEN DR EXPRESS
TIRUNELVELI JN (TEN) - DADAR (DR)
|SUF
|07:15
|22633 NIZAMUDDIN EXP
THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC) - HAZRAT NIZAMUDDIN JN (NZM)
|SUF
|14:40
|22655 ERS-NZM WKLY SF EXP
ERNAKULAM JN (ERS) - HAZRAT NIZAMUDDIN JN (NZM)
|SUF
|05:15
|22839 ROU-BBS INTERCITY EXP
ROURKELA (ROU) - BHUBANESWAR (BBS)
|SUF
|05:15
|22840 BBS-ROU INTERCITY EXPRESS
BHUBANESWAR (BBS) - ROURKELA (ROU)
|SUF
|13:40
|22983 KOTA-INDB INTERCITY EXP
KOTA JN (KOTA) - INDORE JN (INDB)
|SUF
|06:30
|22984 INDB-KOTA INTERCITY EXP
INDORE JN (INDB) - KOTA JN (KOTA)
|SUF
|15:35
|31191 NH-KLYM LOCAL
NAIHATI JN (NH) - KALYANI SIMANTA (KLYM)
|SUB
|04:10
|31411 SDAH -NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:40
|31414 NH - SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:50
|31423 SDAH - NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|12:20
|31432 NH-SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|13:40
|31711 NH - RHA LOCAL
NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|05:00
|31712 RHA-NH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:05
|34914 LKPR NMKA LOCAL
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - NAMKHANA (NMKA)
|SUB
|04:08
|34935 NMKA - LKPR LOCAL
NAMKHANA (NMKA) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)
|SUB
|03:05
|36031 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|08:45
|36032 CDAE-HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|09:57
|36033 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|10:30
|36034 CDAE HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|11:55
|36035 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|13:50
|36036 CDAE-HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|15:02
|36037 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|17:55
|36038 CDAE HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|19:33
|36085 HWH-MSAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)
|SUB
|16:25
|36086 MSAE HWH LOCAL
MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|18:25
|36825 HWH - BWN CHORD LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|11:22
|36829 HWH-BWN CHORD LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|13:32
|36836 BWN-HWH CHORD LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|11:12
|36840 BWN-HWH CHORD LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|13:05
|38923 HWH-AMZ LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - AMTA (AMZ)
|SUB
|22:05
|38924 AMZ HWH LOCAL
AMTA (AMZ) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|21:20
|47105 HYB-LPI
HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)
|SUB
|10:00
|47110 HYB-LPI
HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)
|SUB
|12:20
|47111 HYB-LPI
HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)
|SUB
|13:00
|47114 HYB-LPI
HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)
|SUB
|14:25
|47116 HYB-LPI
HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)
|SUB
|15:35
|47119 HYB-LPI
HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)
|SUB
|18:05
|47120 HYB-LPI
HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)
|SUB
|17:20
|47129 LPI-HYB
LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)
|SUB
|08:10
|47133 LPI-HYB
LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)
|SUB
|11:10
|47135 LPI-HYB
LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)
|SUB
|11:55
|47137 LPI-HYB
LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)
|SUB
|13:20
|47138 LPI-HYB
LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)
|SUB
|14:25
|47140 LPI-HYB
LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)
|SUB
|16:10
|47150 SC-LPI
SECUNDERABAD JN (SC) - LINGAMPALLI (LPI)
|SUB
|06:45
|47156 FM-LPI
FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)
|SUB
|11:15
|47158 FM-LPI
FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)
|SUB
|13:00
|47160 FM-LPI
FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)
|SUB
|15:50
|47165 FM-LPI
FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)
|SUB
|10:02
|47177 RCPT-FM
RAMACHANDRAPURAM TS (RCPT) - FALAKNUMA (FM)
|SUB
|09:10
|47181 LPI-FM
LINGAMPALLI (LPI) - FALAKNUMA (FM)
|SUB
|12:40
|47183 LPI-FM
LINGAMPALLI (LPI) - FALAKNUMA (FM)
|SUB
|14:40
|47185 LPI-FM
LINGAMPALLI (LPI) - FALAKNUMA (FM)
|SUB
|14:55
|47186 LPI-FM
LINGAMPALLI (LPI) - FALAKNUMA (FM)
|SUB
|15:10
|47189 LPI-FM
LINGAMPALLI (LPI) - FALAKNUMA (FM)
|SUB
|11:40
|47190 LPI-FM
LINGAMPALLI (LPI) - FALAKNUMA (FM)
|SUB
|18:35
|47195 LPI-SC
LINGAMPALLI (LPI) - SECUNDERABAD JN (SC)
|SUB
|22:50
|47201 FM-HYB
FALAKNUMA (FM) - HYDERABAD (HYB)
|SUB
|16:35
|47203 FM-LPI
FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)
|SUB
|20:40
|47212 LPI-FM
LINGAMPALLI (LPI) - FALAKNUMA (FM)
|SUB
|10:05
|47214 FM-LPI
FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)
|SUB
|11:42
|47216 FM-LPI
FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)
|SUB
|13:30
|47217 LPI-FM
LINGAMPALLI (LPI) - FALAKNUMA (FM)
|SUB
|19:10
|47218 FM-LPI
FALAKNUMA (FM) - RAMACHANDRAPURAM TS (RCPT)
|SUB
|21:05
|52539 NJP-KGN-DJ AC PASSENGER
NEW JALPAIGURI (NJP) - DARJEELING (DJ)
|PAS
|10:00
अगर आप ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो पहले ही चेक कर लें कि जिस गाड़ी से आपको यात्रा करनी है वो कैंसिल या लेट तो नहीं है. सफर से पहले यात्री रेलवे हेल्पलाइन 139 के जरिए भी ट्रेनों से जुड़ी अपडेट्स ले सकते हैं.
वहीं, रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in के जरिए पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. इसके अलावा, NTES मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रेनों के कैंसिल, रूट डायवर्ट और रिशेड्यूलिंग की जानकारी हासिल की जा सकती है.