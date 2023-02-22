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Cancelled Trains Today: रेलवे ने आज कैंसिल कीं 400 से ज्यादा ट्रेनें, 87 डायवर्ट, इन राज्यों के यात्रियों पर पड़ेगा असर

Railway Cancelled Trains: रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in के मुताबिक, सुबह 10 बजे तक 454 ट्रेनों को पूरी तरह रद्द किया गया है. जबकि 63 ट्रेनों को आंशिक तौर पर कैंसिल किया गया है.

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Indian Railways
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Railway Cancelled Trains List: भारतीय रेलवे को लोगों की लाइफलाइन कहा जाता है. लंबी दूरी के लिए अधिकतर लोग ट्रेन से सफर करना पसंद करते हैं. हर दिन लाखों लोग इसका इस्तेमाल करते हैं. ट्रेनों के प्रभावित होने से यात्रियों पर इसका खास असर पड़ता है. इसी के चलते भारतीय रेलवे (Indian Railway) की ओर से हर रोज प्रभावित ट्रेनों की लिस्ट जारी की जाती है. जिसमें विभिन्न कारणों से कैंसिल, डायवर्ट और रिशेड्यूल ट्रेनों की जानकारी मिलती है. रेलवे की इस लिस्ट में विभिन्न राज्यों के रूट्स की अलग-अलग कारणों से रद्द की गई ट्रेनें शामिल होती हैं.

भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने आज (बुधवार) यानी 22 फरवरी 2023 को 400 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया है. रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in के मुताबिक, सुबह 10 बजे तक 454 ट्रेनों को पूरी तरह रद्द किया गया है. जबकि 63 ट्रेनों को आंशिक तौर पर कैंसिल किया गया है. इसके अलावा 87 ट्रेनें डायवर्ट हैं और 17 गाड़ियों को रिशेड्यूल किया गया है. इसमें मुख्य रूप से दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों की ट्रेनें शामिल हैं.

Fully Cancelled Trains Today: पूरी तरह रद्द की गईं ये ट्रेनें

454 trains cancelled [ Start Date: 22-Feb ]
Train [Name]
 [SRC-DSTN]		 Type Start Time
01539 PUNE STR DMU
 PUNE JN (PUNE) - SATARA (STR)		 PSPC 18:30
01540 STR-PUNE DMU
 SATARA (STR) - PUNE JN (PUNE)		 PSPC 06:20
01541 STR KOP DMU
 SATARA (STR) - KOLHAPUR (KOP)		 PSPC 05:40
01542 KOP-STR DMU
 KOLHAPUR (KOP) - SATARA (STR)		 PSPC 17:00
01583 TGN-PUNE EMU
 TALEGAON (TGN) - PUNE JN (PUNE)		 SSPC 00:35
01590 PUNE-TGN EMU
 PUNE JN (PUNE) - TALEGAON (TGN)		 SSPC 23:15
01605 PTK-JMKR EXP SPL
 PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)		 PSPC 17:15
01606 PTK-JMKR EXP SPL
 JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)		 PSPC 04:35
01607 PTK-JDNX SPL
 PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)		 PSPC 02:05
01608 BJPL-PTK EXP SPL
 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)		 PSPC 04:00
01625 DUI-BTI MEXP SPL
 DHURI JN (DUI) - BHATINDA (BTI)		 PSPC 04:10
01626 BTI-DUI MEXP SPL
 BHATINDA (BTI) - DHURI JN (DUI)		 PSPC 21:10
03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL
 AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)		 PSPC 22:25
03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL
 NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)		 PSPC 05:35
03341 BRKA-DOS PASSENGER SPL
 BARKA KANA (BRKA) - DEHRI ON SONE (DOS)		 PSPC 07:35
03342 DOS-BRKA PASSENGER SPL
 DEHRI ON SONE (DOS) - BARKA KANA (BRKA)		 PSPC 14:40
03359 BRKA-BSB MEMU PASS SPL
 BARKA KANA (BRKA) - VARANASI (BSB)		 PSPC 03:30
03360 BSB-BRKA MEMU PASS SPL
 VARANASI (BSB) - BARKA KANA (BRKA)		 PSPC 07:00
03565 JSME-BDME MEMU PGR SPL
 JASIDIH JN. (JSME) - BAIDYANATHDHAM (BDME)		 PSPC 10:00
03566 BDME-JSME MEMU PGR SPL
 BAIDYANATHDHAM (BDME) - JASIDIH JN. (JSME)		 PSPC 10:50
03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL
 BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL JN. (ASN)		 PSPC 15:40
03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
 ASANSOL JN. (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)		 PSPC 07:05
03615 JMP-GAYA PASSENGER SPL
 JAMALPUR JN (JMP) - GAYA JN (GAYA)		 PSPC 08:15
03649 BXR-BSBS MEMU PASS SPL
 BUXAR (BXR) - BANARAS (BSBS)		 PSPC 06:20
03650 BSBS-BXR MEMU PASS SPL
 BANARAS (BSBS) - BUXAR (BXR)		 PSPC 18:45
03657 JSME-BDME MEMU PGR SPL
 JASIDIH JN. (JSME) - BAIDYANATHDHAM (BDME)		 PSPC 12:30
03658 BDME-JSME MEMU PGR SPL
 BAIDYANATHDHAM (BDME) - JASIDIH JN. (JSME)		 PSPC 13:05
03659 JSME-BDME MEMU PGR SPL
 JASIDIH JN. (JSME) - BAIDYANATHDHAM (BDME)		 PSPC 14:40
03660 BDME-JSME MEMU PGR SPL
 BAIDYANATHDHAM (BDME) - JASIDIH JN. (JSME)		 PSPC 15:15
03661 JSME-BDME MEMU PGR SPL
 JASIDIH JN. (JSME) - BAIDYANATHDHAM (BDME)		 PSPC 16:40
03662 BDME-JSME MEMU PGR SPL
 BAIDYANATHDHAM (BDME) - JASIDIH JN. (JSME)		 PSPC 17:10
04029 GHH-FN DMU
 GARHI HARSARU (GHH) - FARUKHNAGAR (FN)		 PSPC 06:20
04030 FN-DEE SPL
 FARUKHNAGAR (FN) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)		 PSPC 07:00
04041 DEE-FN SPL
 DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - FARUKHNAGAR (FN)		 PSPC 09:05
04042 FN-DEE SPL
 FARUKHNAGAR (FN) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)		 PSPC 16:15
04139 KKDE-UMB SPL
 KURUKSHETRA JN (KKDE) - AMBALA CANT JN (UMB)		 PSPC 23:05
04148 MTC-GZB SPL
 MEERUT CITY (MTC) - GHAZIABAD (GZB)		 PSPC 16:30
04149 GZB-MTC SPL
 GHAZIABAD (GZB) - MEERUT CITY (MTC)		 PSPC 09:00
04203 AYC-LKO MEX SPL
 AYODHYA CANTT (AYC) - LUCKNOW (LKO)		 PSPC 05:35
04204 LKO-AYC MEX SPL
 LUCKNOW (LKO) - AYODHYA CANTT (AYC)		 PSPC 17:20
04255 PYGS-LKO SPL
 PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - LUCKNOW (LKO)		 PSPC 16:40
04256 LKO-PYG SPL
 LUCKNOW (LKO) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)		 PSPC 06:00
04263 BSB-SLN U R M EXP SPL
 VARANASI (BSB) - SULTANPUR (SLN)		 PSPC 16:15
04264 SLN-BSB U R M EXP SPL
 SULTANPUR (SLN) - VARANASI (BSB)		 PSPC 06:35
04267 BSB-PBH U R M EXP SPL
 VARANASI (BSB) - PARTAPGARH JN (PBH)		 PSPC 17:15
04268 PBH-BSB U R M EXP SPL
 PARTAPGARH JN (PBH) - VARANASI (BSB)		 PSPC 05:05
04303 SHAJANPUR DELHI MEXP SPL
 BAREILLY(NR) (BE) - DELHI JN. (DLI)		 PSPC 17:15
04304 DELHI SHAJANPUR MEXP SPL
 DELHI JN. (DLI) - BAREILLY(NR) (BE)		 PSPC 23:50
04305 BALAMAU SPN MEX SPL
 BALAMU JN (BLM) - SHAHJEHANPUR (SPN)		 PSPC 18:25
04306 SPN-BLM MEXP SPL
 SHAHJEHANPUR (SPN) - BALAMU JN (BLM)		 PSPC 06:35
04320 SPN-LKO EXP SPL
 SHAHJEHANPUR (SPN) - LUCKNOW (LKO)		 PSPC 04:55
04335 MB-ANVT MEX SPL
 MORADABAD (MB) - GHAZIABAD (GZB)		 PSPC 05:10
04336 ANVT-MB MEX SPL
 GHAZIABAD (GZB) - MORADABAD (MB)		 PSPC 18:20
04338 SPN SCC EXPSPL
 SHAHJEHANPUR (SPN) - SITAPUR CITY (SPC)		 PSPC 07:05
04355 LKO-BLM EXP SPL
 LUCKNOW (LKO) - BALAMU JN (BLM)		 PSPC 18:45
04379 ROZA BARELLY MEXP
 ROZA JN (ROZA) - BAREILLY(NR) (BE)		 PSPC 06:15
04380 BE - RAC MEXP SPL
 BAREILLY(NR) (BE) - ROZA JN (ROZA)		 PSPC 18:50
04381 PYGS-AYC PASSENGER
 PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - AYODHYA CANTT (AYC)		 PSPC 06:30
04382 AYC-PYGS EXP SPL
 AYODHYA CANTT (AYC) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)		 PSPC 17:45
04403 DLI-SRE MEMU MEXP SPL
 DELHI JN. (DLI) - SAHARANPUR (SRE)		 PSPC 16:45
04404 SRE-DLI MEMU MEX SPL
 SAHARANPUR (SRE) - DELHI JN. (DLI)		 PSPC 04:20
04408 SSB-PWL EXP SPL
 SHAKURBASTI (SSB) - PALWAL (PWL)		 PSPC 10:00
04421 PWL-SSB EXP SPL
 PALWAL (PWL) - SHAKURBASTI (SSB)		 PSPC 12:15
04424 JIND- DELHI EXP SPL
 JIND JN (JIND) - DELHI JN. (DLI)		 PSPC 07:05
04549 UMB - PTA EXP SPL
 AMBALA CANT JN (UMB) - PATIALA (PTA)		 PSPC 07:50
04550 PTA - UMB EXP SPL
 PATIALA (PTA) - AMBALA CANT JN (UMB)		 PSPC 17:15
04568 NLDM-UMB SPL
 NANGAL DAM (NLDM) - AMBALA CANT JN (UMB)		 PSPC 10:45
04577 UMB-NLDM SPL
 AMBALA CANT JN (UMB) - NANGAL DAM (NLDM)		 PSPC 11:35
04648 BJPL-PTK EXP SPL
 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)		 PSPC 16:25
04652 HUMSAFAR EXP SPL
 AMRITSAR JN (ASR) - JAYNAGAR (JYG)		 TOD 10:55
04794 MTJ-SWM SPL PASS
 MATHURA JN. (MTJ) - SAWAI MADHOPUR (SWM)		 PSPC 14:00
04827 PBC-MKN SPL
 PARVATSAR CITY (PBC) - MAKRANA JN (MKN)		 PSPC 06:30
04901 DEE-FN SPL
 DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - FARUKHNAGAR (FN)		 PSPC 18:00
04902 FN-GHH SPL
 FARUKHNAGAR (FN) - GARHI HARSARU (GHH)		 PSPC 19:50
04909 DLI-PNP SPL
 DELHI JN. (DLI) - PANIPAT JN (PNP)		 PSPC 19:25
04910 PNP-DLI SPL
 PANIPAT JN (PNP) - DELHI JN. (DLI)		 PSPC 06:20
04912 GZB-PWL CAR EMU
 GHAZIABAD (GZB) - PALWAL (PWL)		 PSPC 11:30
04913 PWL-GZB CAR MEX SPL
 PALWAL (PWL) - GHAZIABAD (GZB)		 PSPC 08:05
04916 NDLS-PWL EXP SPL
 NEW DELHI (NDLS) - KOSI KALAN (KSV)		 PSPC 04:25
04919 KSV-NDLS EXP SPL
 KOSI KALAN (KSV) - NEW DELHI (NDLS)		 PSPC 19:45
04927 NDLS-SSB EXP SPL
 NEW DELHI (NDLS) - SHAKURBASTI (SSB)		 PSPC 09:50
04938 DLI-GZB SPL
 DELHI JN. (DLI) - GHAZIABAD (GZB)		 PSPC 20:45
04941 GZB-DLI SPL
 GHAZIABAD (GZB) - DELHI JN. (DLI)		 PSPC 18:20
04946 DLI-GZB SPL
 DELHI JN. (DLI) - GHAZIABAD (GZB)		 PSPC 08:40
04950 NDLS-GZB EXP SPL
 NEW DELHI (NDLS) - GHAZIABAD (GZB)		 PSPC 09:35
04953 GZB-NDLS EXP SPL
 GHAZIABAD (GZB) - NEW DELHI (NDLS)		 PSPC 16:40
04958 NDLS-GZB SPL
 NEW DELHI (NDLS) - GHAZIABAD (GZB)		 PSPC 17:45
04959 GZB-NDLS SPL
 GHAZIABAD (GZB) - DELHI JN. (DLI)		 PSPC 19:25
04961 GZB-NDLS SPL
 GHAZIABAD (GZB) - NEW DELHI (NDLS)		 PSPC 08:30
04963 NDLS-PNP EXP SPL
 NEW DELHI (NDLS) - PANIPAT JN (PNP)		 PSPC 17:50
04964 PNP-NDLS EXP SPL
 PANIPAT JN (PNP) - NEW DELHI (NDLS)		 PSPC 06:40
04987 DELHI JIND EXP SPL
 DELHI JN. (DLI) - JIND JN (JIND)		 PSPC 11:40
04988 JIND DELHI EXP SPL
 JIND JN (JIND) - DELHI JN. (DLI)		 PSPC 15:50
04999 DELHI SMQL EXP SPL
 DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)		 PSPC 21:00
05000 SMQL DLI EXP SPL
 SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)		 PSPC 04:20
05035 SV-GKP UNRESERVED EXP
 SIWAN JN (SV) - GORAKHPUR (GKP)		 PSPC 17:35
05036 JEA-SV UN-RESERVED EXP
 NAKAHA JUNGLE (JEA) - SIWAN JN (SV)		 PSPC 05:00
05039 NKE-JEA UN-RESERVED EXP
 NARKATIAGANJ JN (NKE) - NAKAHA JUNGLE (JEA)		 PSPC 19:20
05040 GKP-NKE UN-RESERVED EXP
 GORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)		 PSPC 12:30
05091 GD-STP SPL
 GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)		 PSPC 11:45
05092 STP-GD SPECIAL
 SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)		 PSPC 06:45
05093 GKP-STP UNRESERVED EXP
 GORAKHPUR (GKP) - GONDA JN (GD)		 PSPC 06:00
05094 STP-GKP UNRESERVED MEX
 GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)		 PSPC 18:05
05117 BSBS-PBH MEX SPL
 BANARAS (BSBS) - PARTAPGARH JN (PBH)		 PSPC 06:00
05118 PBH-BSBS MEX SPL
 PARTAPGARH JN (PBH) - BANARAS (BSBS)		 PSPC 17:00
05135 CPR-ARJ EXP SPL
 CHHAPRA (CPR) - AUNRIHAR JN. (ARJ)		 PSPC 07:55
05136 ARJ-CPR EXP SPL
 AUNRIHAR JN. (ARJ) - CHHAPRA (CPR)		 PSPC 15:00
05141 SV-JEA EXP SPL
 SIWAN JN (SV) - NAKAHA JUNGLE (JEA)		 PSPC 05:40
05142 GKP-SV EXP SPL
 GORAKHPUR (GKP) - SIWAN JN (SV)		 PSPC 18:35
05145 CPR-SV EXP SPL
 CHHAPRA (CPR) - SIWAN JN (SV)		 PSPC 06:15
05146 SV-CPR UNRESV EXP
 SIWAN JN (SV) - CHHAPRA (CPR)		 PSPC 05:20
05153 SV-JEA UNRESERVED EXP
 SIWAN JN (SV) - NAKAHA JUNGLE (JEA)		 PSPC 08:10
05154 GKP-SV EXP UNRESERVED SPL
 GORAKHPUR (GKP) - SIWAN JN (SV)		 PSPC 19:15
05155 CPR-GKP EXP SPL
 CHHAPRA (CPR) - GORAKHPUR (GKP)		 PSPC 16:45
05156 GKP-CPR EXP SPL
 GORAKHPUR (GKP) - CHHAPRA (CPR)		 PSPC 09:00
05167 BUI - SHG UNRESV EXP SPL
 BALLIA (BUI) - SHAHGANJ JN (SHG)		 PSPC 05:25
05168 SHG-BUI UNRESV EXP SPL
 SHAHGANJ JN (SHG) - BALLIA (BUI)		 PSPC 15:20
05171 BUI- SHG UNRESERVE EXP
 BALLIA (BUI) - SHAHGANJ JN (SHG)		 PSPC 17:30
05172 SHG - BUI UNRESERVE EXP
 SHAHGANJ JN (SHG) - BALLIA (BUI)		 PSPC 05:30
05334 MB-RMR EXP
 MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)		 PSPC 04:30
05366 RMR-MB SPL EXP
 RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)		 PSPC 21:10
05404 GAYA-JMP SPL
 GAYA JN (GAYA) - JAMALPUR JN (JMP)		 PSPC 06:00
05445 CPR-BCY UNRESERVED EXP
 CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY)		 PSPC 16:10
05446 BCY-CPR UNRESEVED EXP
 VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR)		 PSPC 05:00
05459 STP-SPN UR SPL
 SITAPUR (STP) - SHAHJEHANPUR (SPN)		 PSPC 09:30
05460 SPN-STP UR SPL
 SHAHJEHANPUR (SPN) - SITAPUR (STP)		 PSPC 15:00
05470 NTV-JEA UNRESERVED EXP
 NAUTANWA (NTV) - NAKAHA JUNGLE (JEA)		 PSPC 09:40
05471 JEA-NTV UNRESERVSD EXP
 NAKAHA JUNGLE (JEA) - NAUTANWA (NTV)		 PSPC 13:45
05509 SHC-JMP SPECIAL
 SAHARSA JN (SHC) - JAMALPUR JN (JMP)		 TOD 05:15
05510 JMP-SHC SPECIAL
 JAMALPUR JN (JMP) - SAHARSA JN (SHC)		 TOD 21:45
05517 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
 DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)		 PSPC 16:20
05518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA
 HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)		 PSPC 05:00
05591 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
 DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)		 PSPC 08:25
05592 HRGR-DBG DEMU SPECIAL
 HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)		 PSPC 14:45
06601 MAO MAQ EXP SPL
 MADGAON (MAO) - MANGALORE CENTRAL (MAQ)		 PSPC 13:50
06602 MAQ-MAO EXP SPL
 MANGALORE CENTRAL (MAQ) - MADGAON (MAO)		 PSPC 05:30
06609 DG - MDU EXP SPL
 DINDIGUL JN (DG) - MADURAI JN (MDU)		 PSPC 08:00
06610 MDU-DG EXP SPL
 MADURAI JN (MDU) - DINDIGUL JN (DG)		 PSPC 18:10
06651 MDU-RMM EXP SPL
 MADURAI JN (MDU) - RAMESWARAM (RMM)		 PSPC 06:50
06652 RMM-MDU EXP SPL
 RAMESWARAM (RMM) - MADURAI JN (MDU)		 PSPC 05:40
06653 MDU-RMM EXP SPL
 MADURAI JN (MDU) - RAMESWARAM (RMM)		 PSPC 12:30
06654 RMM-MDU EXP SPL
 RAMESWARAM (RMM) - MADURAI JN (MDU)		 PSPC 11:00
06655 MDU-RMM EXP SPL
 MADURAI JN (MDU) - RAMESWARAM (RMM)		 PSPC 18:10
06656 RMM - MDU EXP SPL
 RAMESWARAM (RMM) - MADURAI JN (MDU)		 PSPC 18:00
06663 MDU-SCT EXP SPL
 MADURAI JN (MDU) - SENGOTTAI (SCT)		 PSPC 11:30
06664 SCT-MDU EXP SPL
 SENGOTTAI (SCT) - MADURAI JN (MDU)		 PSPC 11:50
06684 SCT-TEN EXP SPL
 SENGOTTAI (SCT) - TIRUNELVELI JN (TEN)		 PSPC 10:05
06687 TEN-SCT EXP SPL
 TIRUNELVELI JN (TEN) - SENGOTTAI (SCT)		 PSPC 13:50
06701 MDU-TENI EXP SPL
 MADURAI JN (MDU) - TENI (TENI)		 PSPC 08:05
06702 TENI-MDU EXP SPL
 TENI (TENI) - MADURAI JN (MDU)		 PSPC 18:15
06802 CBE-SA MEMU EXP SPL
 COIMBATORE JN (CBE) - SALEM JN (SA)		 PSPC 09:05
06803 SA-CBE MEMU EXP SPL
 SALEM JN (SA) - COIMBATORE JN (CBE)		 PSPC 13:40
06921 DBNK-ASR DMU
 AMRITSAR JN (ASR) - DERABABA NANAK (DBNK)		 PSPC 04:20
06922 DBNK-ASR EXP SPL
 DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA)		 PSPC 06:05
06925 VKA-DBNK EXP SPL
 VERKA JN (VKA) - DERABABA NANAK (DBNK)		 PSPC 13:15
06926 DBNK-VKA EXP SPL
 DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA)		 PSPC 14:45
06934 PTK-ASR EXP SPL
 PATHANKOT (PTK) - AMRITSAR JN (ASR)		 PSPC 04:15
06937 ASR-PTK EXP SPL
 AMRITSAR JN (ASR) - PATHANKOT (PTK)		 PSPC 20:35
06958 HSX-JUC EXP SPL
 JALANDHAR CITY (JUC) - HOSHIARPUR (HSX)		 PSPC 21:35
06959 HSX-ASR EXP SPL
 HOSHIARPUR (HSX) - JALANDHAR CITY (JUC)		 PSPC 05:05
06964 FZR-JUC EXP SPL
 FIROZPUR CANT (FZR) - JALANDHAR CITY (JUC)		 PSPC 03:00
06967 JUC-FZR EXP SPL
 JALANDHAR CITY (JUC) - FIROZPUR CANT (FZR)		 PSPC 21:30
06977 JJJ-PGW EXP SPL
 JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)		 PSPC 11:10
06980 PGW-JJJ EXP SPL
 PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)		 PSPC 15:05
06991 KKP-FKA EXP SPL
 KOT KAPURA (KKP) - FAZILKA (FKA)		 PSPC 04:25
06994 FKA-KKP EXP SPL
 FAZILKA (FKA) - KOT KAPURA (KKP)		 PSPC 20:10
06995 BTI-FKA EXP SPL
 BHATINDA (BTI) - FAZILKA (FKA)		 PSPC 20:15
06996 FKA-BTI EXP SPL
 FAZILKA (FKA) - BHATINDA (BTI)		 PSPC 02:35
07068 KRNT-MTM
 KURNOOL CITY (KRNT) - MACHELIPATNAM (MTM)		 TOD 20:00
07278 BDCR-BZA
 BHADRACHALAM RD (BDCR) - VIJAYAWADA JN (BZA)		 PSPC 13:45
07462 SC-WL
 SECUNDERABAD JN (SC) - WARANGAL (WL)		 PSPC 09:35
07463 WL-HYB
 WARANGAL (WL) - HYDERABAD (HYB)		 PSPC 13:45
07577 KCG-MDAK
 KACHEGUDA (KCG) - MEDAK (MDAK)		 PSPC 07:45
07578 MDAK-KCG PASS
 MEDAK (MDAK) - KACHEGUDA (KCG)		 PSPC 16:10
07593 NZB-KCG
 NIZAMABAD JN. (NZB) - KACHEGUDA (KCG)		 PSPC 14:25
07596 KCG-NZB
 KACHEGUDA (KCG) - NIZAMABAD JN. (NZB)		 PSPC 09:50
07693 GTL-HUP
 GUNTAKAL JN (GTL) - HINDUPUR (HUP)		 PSPC 15:45
07694 HUP GTL DEMU
 HINDUPUR (HUP) - GUNTAKAL JN (GTL)		 PSPC 06:30
07753 KZJ-DKJ PUSH PULL
 KAZIPET JN (KZJ) - DORNAKAL JN (DKJ)		 PSPC 06:40
07754 DKJ-KZJ PUSH PULL
 DORNAKAL JN (DKJ) - KAZIPET JN (KZJ)		 PSPC 21:10
07755 DKJ-BZA PUSH PULL
 DORNAKAL JN (DKJ) - VIJAYAWADA JN (BZA)		 PSPC 09:00
07756 BZA-DKJ PUSH PULL
 VIJAYAWADA JN (BZA) - DORNAKAL JN (DKJ)		 PSPC 18:20
07757 WL-SC PUSHPULL
 WARANGAL (WL) - SECUNDERABAD JN (SC)		 PSPC 05:20
07758 HYB-KZJ PUSHPULL
 HYDERABAD (HYB) - KAZIPET JN (KZJ)		 PSPC 18:40
07765 KRMR-SRUR
 KARIMNAGAR OA (KRMR) - SIRPUR TOWN (SRUR)		 PSPC 08:00
07766 SRUR-KRMR
 SIRPUR TOWN (SRUR) - KARIMNAGAR OA (KRMR)		 PSPC 11:50
07793 KCG-PDPL PASSENGER
 KACHEGUDA (KCG) - KARIMNAGAR OA (KRMR)		 PSPC 06:00
07794 PDPL-KCG PASSENGER
 KARIMNAGAR OA (KRMR) - KACHEGUDA (KCG)		 PSPC 15:22
07795 SC-MOB DEMU
 SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)		 PSPC 05:45
07796 MOB-SC DEMU
 MANOHARABAD (MOB) - SECUNDERABAD JN (SC)		 PSPC 08:45
07853 NZB-PAU
 NIZAMABAD JN. (NZB) - PURNA JN (PAU)		 PSPC 06:30
07854 NED-NZB
 NANDED (NED) - NIZAMABAD JN. (NZB)		 PSPC 18:40
07893 NZB-KRMR
 NIZAMABAD JN. (NZB) - KARIMNAGAR OA (KRMR)		 PSPC 04:45
07894 KRMR-NZB
 KARIMNAGAR OA (KRMR) - NIZAMABAD JN. (NZB)		 PSPC 14:35
07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
 DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)		 PSPC 07:05
07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
 LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)		 PSPC 17:50
07979 BZA-BDCR
 VIJAYAWADA JN (BZA) - BHADRACHALAM RD (BDCR)		 PSPC 07:50
08167 ROU-JSG MEMU PASS SPL
 ROURKELA (ROU) - JHARSUGUDA JN (JSG)		 PSPC 14:20
08168 JSG-ROU MEMU PASS SPL
 JHARSUGUDA JN (JSG) - ROURKELA (ROU)		 PSPC 09:00
09082 BH - ST PASSENGER SPECIAL
 BHARUCH JN (BH) - SURAT (ST)		 PSPC 12:20
09108 EKNR - PRTN SPECIAL
 EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)		 PSPC 09:50
09109 PRTN - EKNR SPECIAL
 PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)		 PSPC 12:15
09110 EKNR - PRTN SPECIAL
 EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)		 PSPC 13:55
09113 PRTN - EKNR SPL
 PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)		 PSPC 15:45
09181 PRTN ARPR PASSENGER SPL
 PRATAPNAGAR (PRTN) - CHHOTA UDEPUR (CTD)		 PSPC 10:35
09182 CTD PRTN PASSENGER SPL
 CHHOTA UDEPUR (CTD) - PRATAPNAGAR (PRTN)		 PSPC 10:30
09197 INDB - DADN PASSENGER
 INDORE JN (INDB) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN)		 PSPC 20:00
09198 DADN - INDB PASSENGER
 DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - INDORE JN (INDB)		 PSPC 21:10
09351 UJN - INDB MEMU SPL
 UJJAIN JN (UJN) - INDORE JN (INDB)		 PSPC 06:20
09352 INDB - UJN SPL
 INDORE JN (INDB) - UJJAIN JN (UJN)		 PSPC 08:20
09353 UJN-INDB MEMU SPL
 UJJAIN JN (UJN) - INDORE JN (INDB)		 PSPC 16:00
09354 INDB - UJN SPL
 INDORE JN (INDB) - UJJAIN JN (UJN)		 PSPC 11:10
09355 PRTN-CTD DEMU
 PRATAPNAGAR (PRTN) - CHHOTA UDEPUR (CTD)		 PSPC 13:55
09356 CTD - PRTN DEMU
 CHHOTA UDEPUR (CTD) - PRATAPNAGAR (PRTN)		 PSPC 17:15
09369 SBIB- PTN DEMU SPL
 SABARMATI BG (SBIB) - PATAN (PTN)		 PSPC 09:15
09370 PTN-SBIB DEMU SPL
 PATAN (PTN) - SABARMATI BG (SBIB)		 PSPC 12:35
09431 SBIB-MSH DEMU SPL
 SABARMATI BG (SBIB) - MAHESANA JN (MSH)		 PSPC 16:35
09432 MSH-ADI DMU SPL
 MAHESANA JN (MSH) - SABARMATI BG (SBIB)		 PSPC 08:00
09433 ADI- PTN DEMU SPECIAL
 SABARMATI BG (SBIB) - PATAN (PTN)		 PSPC 17:30
09434 PTN - ADI DEMU SPECIAL
 PATAN (PTN) - SABARMATI BG (SBIB)		 PSPC 06:00
09437 MSH - ABR DMU SPL
 MAHESANA JN (MSH) - ABU ROAD (ABR)		 PSPC 18:15
09438 ABR - MSH DMU SPL
 ABU ROAD (ABR) - MAHESANA JN (MSH)		 PSPC 05:10
09475 MSH - PTN PASSENGER
 MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN)		 PSPC 08:30
09476 PTN - MSH PASSENGER
 PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH)		 PSPC 16:40
09481 MSH - PTN PASSENGER
 MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN)		 PSPC 18:05
09482 PTN - MSH PASSENGER
 PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH)		 PSPC 07:30
09483 MSH - PTN PASSENGER
 MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN)		 PSPC 20:50
09484 PTN - MSH PASSENGER
 PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH)		 PSPC 19:20
09487 MSH - VG PASSENGER SPL
 MAHESANA JN (MSH) - VIRAMGAM JN (VG)		 PSPC 08:30
09488 VG - MSH PASSENGER SPL
 VIRAMGAM JN (VG) - MAHESANA JN (MSH)		 PSPC 06:55
09491 MSH - VG PASSENGER SPL
 MAHESANA JN (MSH) - VIRAMGAM JN (VG)		 PSPC 20:20
09492 VG-MSH PASSENGER SPL
 VIRAMGAM JN (VG) - MAHESANA JN (MSH)		 PSPC 18:25
09535 DADN RTM DEMU SPL
 DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - RATLAM JN (RTM)		 PSPC 08:55
09536 RTM DADN DEMU SPL
 RATLAM JN (RTM) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN)		 PSPC 13:00
09541 DADN INDB DMU
 DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - INDORE JN (INDB)		 PSPC 10:45
09542 INDB DADN DEMU
 INDORE JN (INDB) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN)		 PSPC 11:45
09559 DADN INDB DEMU
 DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - INDORE JN (INDB)		 PSPC 17:00
09560 INDB DADN DMU
 INDORE JN (INDB) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN)		 PSPC 18:00
09584 MHV-DLJ SPL
 MAHUVA JN (MHV) - DHOLA JN (DLJ)		 PSPC 07:40
09587 NAD INDB PASS SPL
 NAGDA JN (NAD) - INDORE JN (INDB)		 PSPC 15:30
09588 INDB - NAD PASS SPL
 INDORE JN (INDB) - NAGDA JN (NAD)		 PSPC 08:00
09589 BZU- CWA PASSENGER SPL
 BETUL (BZU) - CHHINDWARA JN (CWA)		 PSPC 16:00
09590 BDKD- BZU PASSENGER SPL
 BHANDARKUND (BDKD) - BETUL (BZU)		 PSPC 06:40
09627 AII-SUR SF WINTER SPECIAL
 AJMER JN (AII) - SOLAPUR JN (SUR)		 TOD 09:00
10101 RATNAGIRI- MADGAON
 RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)		 MEX 01:40
10102 MADGAON - RATNAGIRI
 MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)		 MEX 19:00
11025 BSL-PUNE EXPRESS
 BHUSAVAL JN (BSL) - PUNE JN (PUNE)		 MEX 00:35
11026 PUNE-BSL EXPRESS
 PUNE JN (PUNE) - BHUSAVAL JN (BSL)		 MEX 11:40
11425 PUNE KOP DMU
 PUNE JN (PUNE) - KOLHAPUR (KOP)		 MEX 10:50
11704 INDB-REWA EXP
 DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - REWA (REWA)		 MEX 20:00
11751 REWA-CHRM EXPRESS
 REWA (REWA) - CHIRMIRI (CHRM)		 MEX 19:20
11754 REWA-ITR EXPRESS
 REWA (REWA) - ITWARI (ITR)		 MEX 17:20
12218 KERALA S KRANTI EXP
 CHANDIGARH (CDG) - KOCHUVELI (KCVL)		 SUF 09:30
12225 KAIFIAT EXP
 AZAMGARH (AMH) - DELHI JN. (DLI)		 SUF 16:25
12226 KAIFIAT EXP
 DELHI JN. (DLI) - AZAMGARH (AMH)		 SUF 20:25
12241 CDG-ASR SUPERFAST
 CHANDIGARH (CDG) - AMRITSAR JN (ASR)		 SUF 16:40
12242 ASR-CDG SUPERFAST
 AMRITSAR JN (ASR) - CHANDIGARH (CDG)		 SUF 05:10
12317 KOAA-ASR BI WEEKLY EXP
 KOLKATTA TERMINAL (KOAA) - AMRITSAR JN (ASR)		 SUF 07:40
12368 ANVT BGP VIKRAMSHILA EXP
 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - BHAGALPUR (BGP)		 SUF 13:15
12369 HWH DDN KUMBHA EXP
 HOWRAH JN (HWH) - DEHRADUN (DDN)		 SUF 13:00
12505 NORTHEAST EXPRESS
 KAMAKHYA (KYQ) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)		 SUF 12:40
12529 PPTA LJN S F
 PATLIPUTRA (PPTA) - LUCKNOW (LJN)		 SUF 16:30
12530 LJN PPTA S F
 LUCKNOW (LJN) - PATLIPUTRA (PPTA)		 SUF 05:00
12531 INTERCITY EXP
 GORAKHPUR (GKP) - LUCKNOW (LJN)		 SUF 05:45
12532 LJN- GKP INTERCITY EXP
 LUCKNOW (LJN) - GORAKHPUR (GKP)		 SUF 16:05
12537 MFP-BSBS BABUDHAM SUF EXP
 MUZAFFARPUR JN (MFP) - BANARAS (BSBS)		 SUF 19:35
12538 BSBS MFP BAPUDHAM SUP
 BANARAS (BSBS) - MUZAFFARPUR JN (MFP)		 SUF 07:25
12571 GKP-ANVT HUMSAFER EXP
 GORAKHPUR (GKP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)		 SUF 18:50
12606 KKDI-MS PALLAVAN EXP
 KARAIKKUDI JN (KKDI) - CHENNAI EGMORE (MS)		 SUF 05:35
12757 SC-SKZR EXPKAGHAZNAGAR EX
 SECUNDERABAD JN (SC) - SIRPUR KAGHAZNAGAR (SKZR)		 SUF 08:20
12758 SKZR-SC EXP
 SIRPUR KAGHAZNAGAR (SKZR) - SECUNDERABAD JN (SC)		 SUF 14:50
12874 ANVT-HTE JHARKHAND EXP
 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - HATIA (HTE)		 SUF 20:45
12987 SDAH AII EXP
 SEALDAH (SDAH) - AJMER JN (AII)		 SUF 22:55
13309 CPU-PRYJ EXPRESS
 CHOPAN (CPU) - PRAYAGRAJ JN (PRYJ)		 MEX 06:00
13310 PRYJ-CPU EXPRESS
 PRAYAGRAJ JN (PRYJ) - CHOPAN (CPU)		 MEX 15:00
13345 BSB-SGRL INTERCITY EXP
 VARANASI (BSB) - SINGRAULI (SGRL)		 MEX 14:10
13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP
 SINGRAULI (SGRL) - VARANASI (BSB)		 MEX 05:30
13510 GONDA-ASN EXPRESS
 GONDA JN (GD) - ASANSOL JN. (ASN)		 MEX 15:00
14005 LICHCHIVI EXPRESS
 SITAMARHI (SMI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)		 MEX 02:30
14006 LICHCHIVI EXPRESS
 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI)		 MEX 18:00
14018 SADBHAVNA EXP
 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - RAXAUL JN (RXL)		 MEX 16:30
14201 JNU - RBL EXPRESS
 JAUNPUR JN (JNU) - RAE BARELI JN (RBL)		 MEX 16:25
14202 RBL-JNU EXP
 RAE BARELI JN (RBL) - JAUNPUR JN (JNU)		 MEX 07:25
14203 BSB LKO INTERCITY
 VARANASI (BSB) - LUCKNOW (LKO)		 MEX 17:50
14204 LKO BSB INTERCITY
 LUCKNOW (LKO) - VARANASI (BSB)		 MEX 07:00
14213 BSB-GD INTERCITY
 VARANASI (BSB) - BAHRAICH (BRK)		 MEX 14:00
14214 BSB-GD INTERCITY
 BAHRAICH (BRK) - VARANASI (BSB)		 MEX 05:15
14217 UNCHAHAR EXP
 PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - CHANDIGARH (CDG)		 MEX 14:00
14218 UNCHAHAR EXP
 CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)		 MEX 16:45
14223 BUDH PURNIMA EXP
 RAJGIR (RGD) - VARANASI (BSB)		 MEX 21:35
14224 BUDHPURNIMA EXP
 VARANASI (BSB) - RAJGIR (RGD)		 MEX 20:30
14235 VARANASI-BAREILLY EXP
 VARANASI (BSB) - BAREILLY(NR) (BE)		 MEX 23:10
14236 BERELLY VARANASI EXP
 BAREILLY(NR) (BE) - VARANASI (BSB)		 MEX 16:35
14505 ASR-NLDM EXPRES
 AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM)		 MEX 14:00
14506 NLDM-ASR EXPRESS
 NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR)		 MEX 07:20
14617 BNKI-ASR JANSEWA EXP
 BANMANKHI JN. (BNKI) - AMRITSAR JN (ASR)		 MEX 06:30
14618 ASR-BNKI JANSEWA EXP
 AMRITSAR JN (ASR) - BANMANKHI JN. (BNKI)		 MEX 06:35
14673 SHAHEED EXPRESS
 JAYNAGAR (JYG) - AMRITSAR JN (ASR)		 MEX 07:20
14819 JU - SBIB EXP
 JODHPUR JN (JU) - SABARMATI BG (SBIB)		 SUF 11:50
14820 SBIB - JU EXP
 SABARMATI BG (SBIB) - JODHPUR JN (JU)		 SUF 06:40
14821 JU - SBIB EXP
 JODHPUR JN (JU) - SABARMATI BG (SBIB)		 MEX 09:40
14822 SBIB - JU EXP
 SABARMATI BG (SBIB) - JODHPUR JN (JU)		 MEX 07:00
15009 GKP-MLN-EXP
 GORAKHPUR (GKP) - MAILANI (MLN)		 MEX 22:20
15010 MLN-GKP-EXP
 MAILANI (MLN) - GORAKHPUR (GKP)		 MEX 17:50
15027 MAURYA EXP
 HATIA (HTE) - GORAKHPUR (GKP)		 MEX 16:50
15028 MAURYA EXPRESS
 GORAKHPUR (GKP) - HATIA (HTE)		 MEX 07:20
15053 LJN-CPR-EXP
 CHHAPRA (CPR) - LUCKNOW (LJN)		 MEX 19:35
15054 LJN-CPR-EXP
 LUCKNOW (LJN) - CHHAPRA (CPR)		 MEX 21:00
15058 ANVT-GKP EXPRESS
 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - GORAKHPUR (GKP)		 MEX 17:10
15069 GKP-ASH INTERCITY EXP
 GORAKHPUR (GKP) - AISHBAGH (ASH)		 MEX 03:45
15070 ASH-GKP INTERCITY EXP
 AISHBAGH (ASH) - GORAKHPUR (GKP)		 MEX 16:30
15081 JEA-GTNR EXPRESS
 NAKAHA JUNGLE (JEA) - GOMATI NAGAR (GTNR)		 MEX 12:40
15082 GTNR-JEA EXPRESS
 GOMATI NAGAR (GTNR) - NAKAHA JUNGLE (JEA)		 MEX 06:10
15083 CHHAPRA-FBD EXP SPECIAL
 CHHAPRA (CPR) - FARRUKHABAD (FBD)		 MEX 18:00
15084 FBD-CPR EXP SPECIAL
 FARRUKHABAD (FBD) - CHHAPRA (CPR)		 MEX 14:30
15103 GKP-BSBS INTERCITY EXP
 GORAKHPUR (GKP) - BANARAS (BSBS)		 MEX 16:15
15104 BSBS-GKP INTERCITY EXP
 BANARAS (BSBS) - GORAKHPUR (GKP)		 MEX 05:25
15105 CPR-NTV INTERCITY EXP
 CHHAPRA (CPR) - NAUTANWA (NTV)		 MEX 06:00
15106 NTV CPR INTERCITY EXP
 NAUTANWA (NTV) - CHHAPRA (CPR)		 MEX 15:00
15107 BSBS-LKO EXPRESS
 BANARAS (BSBS) - LUCKNOW (LKO)		 MEX 05:05
15108 LKO-BSBS EXPRESS
 LUCKNOW (LKO) - BANARAS (BSBS)		 MEX 13:10
15111 CPR-BCY INTERCITY EXP
 CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY)		 MEX 04:45
15112 BCY-CPR INTERCITY EXPRESS
 VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR)		 MEX 18:25
15113 GTNR-CI EXP
 GOMATI NAGAR (GTNR) - CHHAPRA KACHERI (CI)		 MEX 21:10
15114 CI -GTNR EXP
 CHHAPRA KACHERI (CI) - GOMATI NAGAR (GTNR)		 MEX 19:10
15119 BSBS DDN EXP
 BANARAS (BSBS) - DEHRADUN (DDN)		 MEX 08:20
15120 DDN BSBS EXPRESS
 DEHRADUN (DDN) - BANARAS (BSBS)		 MEX 18:30
15127 BSBS-NDLS K V EXP
 BANARAS (BSBS) - NEW DELHI (NDLS)		 MEX 13:30
15129 GKP-BCY MAIL EXP
 GORAKHPUR (GKP) - VARANASI CITY (BCY)		 MEX 09:55
15130 BCY-GKP MAIL EXPRESS
 VARANASI CITY (BCY) - GORAKHPUR (GKP)		 MEX 11:10
15131 GKP-BCY EXPRESS
 GORAKHPUR (GKP) - VARANASI CITY (BCY)		 MEX 23:00
15159 CPR DURG EXP
 CHHAPRA (CPR) - DURG (DURG)		 MEX 07:10
15203 BARAUNI LUCKNOW EXPRESS
 BARAUNI JN (BJU) - LUCKNOW (LJN)		 MEX 20:25
15204 LUCKNOW-BARAUNI EXPRESS
 LUCKNOW (LJN) - BARAUNI JN (BJU)		 MEX 15:15
15551 DBG-BCY ANTYODAYA EXP
 DARBHANGA JN (DBG) - VARANASI CITY (BCY)		 MEX 21:00
15904 CDG-DBRG EXPRESS
 CHANDIGARH (CDG) - DIBRUGARH (DBRG)		 MEX 23:35
16338 OKHA EXPRESS
 ERNAKULAM JN (ERS) - OKHA (OKHA)		 MEX 20:25
16731 PGT-TCN EXPRESS
 PALGHAT (PGT) - TIRUCHENDUR (TCN)		 MEX 06:00
16732 TCN-PGT EXPRESS
 TIRUCHENDUR (TCN) - PALGHAT (PGT)		 MEX 12:05
17003 KZJ-SRUR RAMGIRI
 KAZIPET JN (KZJ) - SIRPUR TOWN (SRUR)		 MEX 05:25
17004 BPQ-KZJ RAMGIRI
 BALHARSHAH (BPQ) - KAZIPET JN (KZJ)		 MEX 16:00
17011 HYB-SKZR-INTERCITY
 HYDERABAD (HYB) - SIRPUR KAGHAZNAGAR (SKZR)		 MEX 04:50
17012 SKZR-SC-INTERCITY
 SIRPUR KAGHAZNAGAR (SKZR) - SECUNDERABAD JN (SC)		 MEX 11:55
17035 KZJ-BPQ
 KAZIPET JN (KZJ) - BALHARSHAH (BPQ)		 MEX 22:50
17036 BPQ-KZJ
 BALHARSHAH (BPQ) - KAZIPET JN (KZJ)		 MEX 03:50
17227 DHNE-GNT
 DRONACHELLAM JN (DHNE) - GUNTUR JN (GNT)		 MEX 06:30
17228 GNT-DHNE
 GUNTUR JN (GNT) - DRONACHELLAM JN (DHNE)		 MEX 13:00
17251 GNT-KCG EXP
 GUNTUR JN (GNT) - KACHEGUDA (KCG)		 MEX 17:30
17252 KCG-GNT EXP
 KACHEGUDA (KCG) - GUNTUR JN (GNT)		 MEX 21:20
17317 UBL-DR EXPESS
 HUBLI JN (UBL) - DADAR (DR)		 MEX 15:30
17318 DR-UBL EXPRESS
 DADAR (DR) - HUBLI JN (UBL)		 MEX 20:15
17331 MRJ-UBL UR EXP
 MIRAJ JN. (MRJ) - HUBLI JN (UBL)		 MEX 06:10
17332 UBL-MRJ UR EXP
 HUBLI JN (UBL) - MIRAJ JN. (MRJ)		 MEX 11:00
17333 MRJ-CLR UR EXP
 MIRAJ JN. (MRJ) - CASTLE ROCK (CLR)		 MEX 11:50
17334 CLR-MRJ UR EXP
 CASTLE ROCK (CLR) - MIRAJ JN. (MRJ)		 MEX 18:30
18103 TATA-ASR JALINWALABAG EXP
 TATANAGAR JN (TATA) - AMRITSAR JN (ASR)		 MEX 21:10
18104 ASR-TATA JALINWALABAG EXP
 AMRITSAR JN (ASR) - TATANAGAR JN (TATA)		 MEX 12:45
18109 TATA ITR EXP
 TATANAGAR JN (TATA) - ITWARI (ITR)		 MEX 09:10
18125 ROU-PURI EXPRESS
 ROURKELA (ROU) - PURI (PURI)		 MEX 08:05
18175 HTE-JSG MEMU EXP
 HATIA (HTE) - JHARSUGUDA JN (JSG)		 MEX 12:50
18176 JSG-HTE MEMU EXP
 JHARSUGUDA JN (JSG) - HATIA (HTE)		 MEX 08:25
18248 REWA-BSP EXP
 REWA (REWA) - BILASPUR JN. (BSP)		 MEX 22:15
18614 CPU RNC EXPRESS
 CHOPAN (CPU) - RANCHI (RNC)		 MEX 08:10
18631 RNC CPU EXP
 RANCHI (RNC) - CHOPAN (CPU)		 MEX 09:45
19323 DADN - BPL EXPRESS
 DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - BHOPAL (BPL)		 MEX 06:15
19324 BPL - DADN EXPRESS
 BHOPAL (BPL) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN)		 MEX 17:00
19328 COR-RTM
 UDAIPUR CITY (UDZ) - RATLAM JN (RTM)		 MEX 01:30
19339 DAHOD - BHOPAL EXPRESS
 DAHOD (DHD) - BHOPAL (BPL)		 MEX 05:40
19340 BPL - DHD EXPRESS
 BHOPAL (BPL) - DAHOD (DHD)		 MEX 12:35
19343 INDB-BDKD PANCHVALLEY EXP
 INDORE JN (INDB) - BHANDARKUND (BDKD)		 MEX 13:05
19344 CWA-INDB PANCHVALLEY EXP
 CHHINDWARA JN (CWA) - INDORE JN (INDB)		 MEX 22:30
19405 PNU GIMB EXP
 PALANPUR JN (PNU) - GANDHIDHAM BG (GIMB)		 MEX 18:05
19406 GIMB PNU EXP
 GANDHIDHAM BG (GIMB) - PALANPUR JN (PNU)		 MEX 06:00
19817 HALDIGHATI EXPRESS
 RATLAM JN (RTM) - AGRA FORT (AF)		 MEX 08:45
20412 SRE-DLI SUF EXP
 SAHARANPUR (SRE) - DELHI JN. (DLI)		 SUF 19:15
20601 MAS-MDU SF EXPRESS
 PURATCHI THALAIVAR DR. M.G.RAMACHANDRAN CENTRAL RA (MAS) - MADURAI JN (MDU)		 SUF 22:30
20927 PNU BHUJ SF EXP
 PALANPUR JN (PNU) - BHUJ (BHUJ)		 SUF 13:10
20928 BHUJ PNU SF EXP
 BHUJ (BHUJ) - PALANPUR JN (PNU)		 SUF 11:05
20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI
 EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)		 JSH 11:15
20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI
 AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)		 JSH 15:20
20985 KOTA-UHP WEEKLY
 KOTA JN (KOTA) - UDHAMPUR (UHP)		 SUF 16:35
22406 ANVT-BGP GARIB RATH
 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - BHAGALPUR (BGP)		 GBR 17:20
22441 CKTD-CNB-INTERCITY
 CHITRAKOT (CKTD) - KANPUR CENTRAL (CNB)		 SUF 15:55
22442 CNB-CKTD-INTERCITY
 KANPUR CENTRAL (CNB) - CHITRAKOT (CKTD)		 SUF 06:30
22467 BSB-GNC SUF EXP
 VARANASI (BSB) - GANDHINAGAR CAPITAL (GNC)		 SUF 15:15
22483 JU GIMB EXP
 JODHPUR JN (JU) - GANDHIDHAM BG (GIMB)		 SUF 21:10
22531 CHHAPRA-MATHURA SUF EXP
 CHHAPRA (CPR) - MATHURA JN. (MTJ)		 SUF 05:20
22532 MATHURA-CHHAPRA SF EXP
 MATHURA JN. (MTJ) - CHHAPRA (CPR)		 SUF 23:50
22630 TEN DR EXPRESS
 TIRUNELVELI JN (TEN) - DADAR (DR)		 SUF 07:15
22633 NIZAMUDDIN EXP
 THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC) - HAZRAT NIZAMUDDIN JN (NZM)		 SUF 14:40
22655 ERS-NZM WKLY SF EXP
 ERNAKULAM JN (ERS) - HAZRAT NIZAMUDDIN JN (NZM)		 SUF 05:15
22839 ROU-BBS INTERCITY EXP
 ROURKELA (ROU) - BHUBANESWAR (BBS)		 SUF 05:15
22840 BBS-ROU INTERCITY EXPRESS
 BHUBANESWAR (BBS) - ROURKELA (ROU)		 SUF 13:40
22983 KOTA-INDB INTERCITY EXP
 KOTA JN (KOTA) - INDORE JN (INDB)		 SUF 06:30
22984 INDB-KOTA INTERCITY EXP
 INDORE JN (INDB) - KOTA JN (KOTA)		 SUF 15:35
31191 NH-KLYM LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - KALYANI SIMANTA (KLYM)		 SUB 04:10
31411 SDAH -NH LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)		 SUB 04:40
31414 NH - SDAH LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 04:50
31423 SDAH - NH LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)		 SUB 12:20
31432 NH-SDAH LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 13:40
31711 NH - RHA LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)		 SUB 05:00
31712 RHA-NH LOCAL
 RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)		 SUB 04:05
34914 LKPR NMKA LOCAL
 LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - NAMKHANA (NMKA)		 SUB 04:08
34935 NMKA - LKPR LOCAL
 NAMKHANA (NMKA) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)		 SUB 03:05
36031 HWH-CDAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)		 SUB 08:45
36032 CDAE-HWH LOCAL
 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 09:57
36033 HWH-CDAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)		 SUB 10:30
36034 CDAE HWH LOCAL
 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 11:55
36035 HWH-CDAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)		 SUB 13:50
36036 CDAE-HWH LOCAL
 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 15:02
36037 HWH-CDAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)		 SUB 17:55
36038 CDAE HWH LOCAL
 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 19:33
36085 HWH-MSAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)		 SUB 16:25
36086 MSAE HWH LOCAL
 MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 18:25
36825 HWH - BWN CHORD LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)		 SUB 11:22
36829 HWH-BWN CHORD LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)		 SUB 13:32
36836 BWN-HWH CHORD LOCAL
 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 11:12
36840 BWN-HWH CHORD LOCAL
 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 13:05
38923 HWH-AMZ LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - AMTA (AMZ)		 SUB 22:05
38924 AMZ HWH LOCAL
 AMTA (AMZ) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 21:20
47105 HYB-LPI
 HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 10:00
47110 HYB-LPI
 HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 12:20
47111 HYB-LPI
 HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 13:00
47114 HYB-LPI
 HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 14:25
47116 HYB-LPI
 HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 15:35
47119 HYB-LPI
 HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 18:05
47120 HYB-LPI
 HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 17:20
47129 LPI-HYB
 LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)		 SUB 08:10
47133 LPI-HYB
 LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)		 SUB 11:10
47135 LPI-HYB
 LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)		 SUB 11:55
47137 LPI-HYB
 LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)		 SUB 13:20
47138 LPI-HYB
 LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)		 SUB 14:25
47140 LPI-HYB
 LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)		 SUB 16:10
47150 SC-LPI
 SECUNDERABAD JN (SC) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 06:45
47156 FM-LPI
 FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 11:15
47158 FM-LPI
 FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 13:00
47160 FM-LPI
 FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 15:50
47165 FM-LPI
 FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 10:02
47177 RCPT-FM
 RAMACHANDRAPURAM TS (RCPT) - FALAKNUMA (FM)		 SUB 09:10
47181 LPI-FM
 LINGAMPALLI (LPI) - FALAKNUMA (FM)		 SUB 12:40
47183 LPI-FM
 LINGAMPALLI (LPI) - FALAKNUMA (FM)		 SUB 14:40
47185 LPI-FM
 LINGAMPALLI (LPI) - FALAKNUMA (FM)		 SUB 14:55
47186 LPI-FM
 LINGAMPALLI (LPI) - FALAKNUMA (FM)		 SUB 15:10
47189 LPI-FM
 LINGAMPALLI (LPI) - FALAKNUMA (FM)		 SUB 11:40
47190 LPI-FM
 LINGAMPALLI (LPI) - FALAKNUMA (FM)		 SUB 18:35
47195 LPI-SC
 LINGAMPALLI (LPI) - SECUNDERABAD JN (SC)		 SUB 22:50
47201 FM-HYB
 FALAKNUMA (FM) - HYDERABAD (HYB)		 SUB 16:35
47203 FM-LPI
 FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 20:40
47212 LPI-FM
 LINGAMPALLI (LPI) - FALAKNUMA (FM)		 SUB 10:05
47214 FM-LPI
 FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 11:42
47216 FM-LPI
 FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 13:30
47217 LPI-FM
 LINGAMPALLI (LPI) - FALAKNUMA (FM)		 SUB 19:10
47218 FM-LPI
 FALAKNUMA (FM) - RAMACHANDRAPURAM TS (RCPT)		 SUB 21:05
52539 NJP-KGN-DJ AC PASSENGER
 NEW JALPAIGURI (NJP) - DARJEELING (DJ)		 PAS 10:00

अगर आप ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो पहले ही चेक कर लें कि जिस गाड़ी से आपको यात्रा करनी है वो कैंसिल या लेट तो नहीं है. सफर से पहले यात्री रेलवे हेल्पलाइन 139 के जरिए भी ट्रेनों से जुड़ी अपडेट्स ले सकते हैं.

वहीं, रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in के जरिए पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. इसके अलावा, NTES मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रेनों के कैंसिल, रूट डायवर्ट और रिशेड्यूलिंग की जानकारी हासिल की जा सकती है.


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