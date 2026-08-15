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'झंडा फहराने से पुलिस ने रोका, धक्का-मुक्की से सीने में लगी चोट', देवेंद्र महतो का बड़ा आरोप

रांची में छात्र आंदोलन का आज 22वां दिन है. छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा है कि जयपाल सिंह स्टेडियम में झंडा फहराने जाते समय पुलिस की ओर से रोके जाने और धक्का-मुक्की के दौरान उनके सीने में चोट लगी.

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छात्रों के आंदोलन का आज 22वां दिन है. (Photo: PTI)
छात्रों के आंदोलन का आज 22वां दिन है. (Photo: PTI)

रांची में JPSC और JSSC रिफॉर्म को लेकर छात्रों के आंदोलन का आज 22वां दिन है. इस बीच छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि जयपाल सिंह स्टेडियम में झंडा फहराने जाते समय पुलिस द्वारा रोके जाने और धक्का-मुक्की के दौरान मेरे सीने में चोट लगी. फिलहाल मेरा इलाज और चिकित्सकीय जांच जारी है.

बता दें, शनिवार को छात्रों की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है. यह यात्रा जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुरू होगी. यह तिरंगा यात्रा शहर की कई प्रमुख सड़कों से गुजरते हुए वापस जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचकर समाप्त होगी.

जानकारी के मुताबिक, यात्रा की शुरुआत जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से होगी. यहां से आगे बढ़ते हुए यह कचहरी चौक, न्यूक्लियस मॉल, लालपुर चौक, प्लाजा चौक, फिरायालाल चौक और शहीद चौक से गुजरेगी. इसके बाद यह यात्रा वापस जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचेगी.

यह भी पढ़ें: यूथ पर फोकस, मैन्युफैक्चरिंग का मंत्र... लाल किले से PM मोदी ने दिया कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल पर जोर

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इस बीच छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने आरोप लगाया है कि जयपाल सिंह स्टेडियम में झंडा फहराने जाते समय पुलिस की ओर से रोके जाने और धक्का-मुक्की के दौरान उनके सीने में चोट लगी.

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देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि आंदोलन स्थल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आयोजित ध्वजारोहण और तिरंगा यात्रा में शामिल होने की इच्छा जाहिर करने के बाद सदर अस्पताल में मेरे कमरे के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया. 

उन्होंने एक्स पर लिखा कि आखिर क्या यही आजादी है, क्या हम अपने ही देश में तिरंगा फहराने और तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए भी स्वतंत्र नहीं हैं.

देवेंद्र नाथ महतो ने बताया कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद मैं शांतिपूर्ण तरीके से इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहता हूं. इससे पहले देवेंद्र नाथ महतो ने अस्पताल से कहा था कि उन्होंने उपचार के दौरान भी अपनी भूख हड़ताल जारी रखी है.

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