'प्लेन लैंड करने की कोशिश कर रहा था, तब ही...', अजित पवार के निधन पर बोले एविएशन मिनिस्टर

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का बुधवार सुबह प्लेन क्रैश में निधन हो गया. उनके निधन पर केंद्रीय एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने प्रतिक्रिया दी है.

राम नायडू ने कहा कि यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है. हम अजित पवार से मिलते थे. वह एक युवा मंत्री के तौर पर हमें गाइड करते थे. उनका काम और वर्किंग स्टाइल अच्छा था. उनका जाना एक बड़ा नुकसान है. उनके जैसा लीडर मिलना मुश्किल है. आज के हादसे ने गरमाहट पैदा कर दी है. जब प्लेन लैंड करने की कोशिश कर रहा था, तो एक दिक्कत आ गई.

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बारामती में क्रैश लैंडिंग की घटना पर कहा कि सुबह से ही जबसे ये घटना हुई है, तब से DGCA और AAIB को अलर्ट किया गया है और उनके अधिकारियों को यहां मौके पर भेजने के लिए कहा गया है. इसके साथ ही यहां की पुलिस को भी बता दिया गया है कि वे मौके की फेंसिंग करें ताकि जांच के लिए जिस तरह की परिस्थितियां चाहिए वो बन सकें.

उन्होंने कहा कि बहुत दुख की बात है. अभी भी हम इसे स्वीकार नहीं पा रहे हैं कि वो नहीं रहे. कोई भी इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा है.

बता दें कि बुधवार को अजित पवार का प्लेन लैंडिंग स्ट्रिप के बगल वाले इलाके में गिर गया था. लैंडिंग करते वक्त ही विमान का कंट्रोल गड़बड़ हो गया था. चश्मदीदों ने बताया कि लैंडिंग की कोशिश करते वक्त विमान लड़खड़ाया और पल भर में हादसे का शिकार हो गया. क्रैश होने के बाद करीब पांच धमाके हुए और विमान आग का गोला बन गया. हादसे के बाद प्लेन पूरी तरह से जल कर नष्ट हो गया और इसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई.

#WATCH | Pune | On Maha Dy CM Ajit Pawar's demise in a plane crash, Union Minister of Civil Aviation, Ram Mohan Naidu Kinjarapu says," We will conduct an investigation in a transparent and accountable manner. Preliminary information indicates that visibility was poor at the site… pic.twitter.com/qPs0k6hQH7 — ANI (@ANI) January 28, 2026

बताया जा रहा है कि विमान के क्रैश होने के बाद करीब पांच धमाके हुए और विमान आग का गोला बन गया. हादसे में प्लेन पूरी तरह जल गया और अजित पवार समेत पांचों लोगों की मौत हो गई. अजित पवार का पार्थिव शरीर बारामती के अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनके परिजन और समर्थक पहुंच रहे हैं.

