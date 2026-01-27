Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 27 जनवरी 2026 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 27 जनवरी, 2026 की खबरें और समाचार: भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच आज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मोहर लगेगी. वहीं, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को आतंकवाद का वैश्विक केंद्र बताया. इन खबरों के अलावा, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट को सस्पेंड कर दिया गया है. पढ़ें मंगलवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

और पढ़ें

भारत और EU की 'मदर ऑफ ऑल डील' आज, वित्त मंत्रालय ने बताया पूरा रोडमैप



भारत और ईयू के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए को लेकर लगभग 18 सालों से बातचीत चल रही थी, जो कि अब सफल हो गई है. इसे मदर ऑफ ऑल डील भी कहा जा रहा है. इस समझौते को लेकर बातचीत 2007 में शुरू हुई थी. अब इस ऐतिहासिक समझौते की औपचारिक घोषणा आज की जाएगी, जबकि अंतिम हस्ताक्षर कानूनी प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद किए जाएंगे.

UN में भारत ने रखी 'ऑपरेशन सिंदूर' की एक-एक डिटेल, पाकिस्तान के दावों की ऐसे खोली पोल



संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद का वैश्विक केंद्र करार दिया है. उन्होंने कहा कि मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के पराक्रम के आगे पाकिस्तानी सेना ने 10 मई को फोन कर लड़ाई रोकने की गुहार लगाई थी. भारत ने दोटूक कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था है और रहेगा.

Advertisement

आखिर कहां चले गए अलंकार अग्निहोत्री... आधी रात में सरकारी घर खाली लेकिन नहीं दिया किसी को हैंडओवर!



यूजीसी में जनरल कैटेगरी (सवर्ण वर्ग) के बच्चों के अधिकारों और प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की चोटी खींचे जाने से नाराज होकर इस्तीफा देने के बाद से बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री चर्चा में हैं. अब उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है. इस्तीफा देने के बाद अलंकार अग्निहोत्री ने आधी रात करीब 12.30 बजे अपना अधिकतर सामान सरकारी आवास से निकलवा लिया.

नेट साइवर-ब्रंट ने रचा इतिहास... WPL में शतक जड़ने वाली पहली बल्लेबाज बनीं

इंग्लैंड की स्टार ऑलराउंडर नेट साइवर-ब्रंट ने सोमवार को WPL में इतिहास रच दिया. वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में खेले गए WPL 2026 के 16वें मैच में मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हुए उन्होंने RCB के खिलाफ शानदार शतक जड़ा. इसके साथ ही नेट साइवर-ब्रंट महिला प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बन गईं.

राष्ट्रपति के 'एट होम' में मेहमानों ने चखा पूर्वोत्तर के व्यंजनों का स्वाद, खास पटके से हुआ स्वागत



राष्ट्रपति भवन में 77वें गमतंत्र दिवस के अवसर पर एट होम कार्यक्रम आयोजित हुआ. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से आयोजित एट होम में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि रहे यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन रहीं. साथ ही उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे.

Advertisement

मुंबई मेट्रो में स्टंट करना पड़ा भारी, वरुण धवन को मिली चेतावनी, यूजर्स बोले- बॉर्डर 2 की खुशी?



फिल्म बॉर्डर टू की सफलता का जश्न मना रहे वरुण धवन एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. इस बार वजह मुंबई मेट्रो में किया गया स्टंट है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वरुण मेट्रो कोच के अंदर पुल अप्स करते दिखे. इसके बाद मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने वही वीडियो शेयर कर सेफ्टी मैसेज जारी किया और उन्हें चेतावनी भी दी.

बैंक यूनियंस की हड़ताल आज... चेक क्लियरेंस, ATM से लेकर किन सेवाओं पर क्या असर, जान लें जरूरी बातें



अगर आप आज किसी सरकारी बैंक में काम के लिए जाने की योजना बना रहे हैं तो परेशानी हो सकती है. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानी UFBU ने मंगलवार को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है. इस वजह से देशभर के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कामकाज प्रभावित रह सकता है. यह हड़ताल फाइव डे वर्क वीक को तुरंत लागू करने की मांग को लेकर की जा रही है.

हिमाचल में भारी बर्फबारी और बारिश की संभावना, मनाली में आज बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज



भारत मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है. जिला प्रशासन ने मनाली और बंजार में मंगलवार को शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया है. आईएमडी की चेतावनी के बाद इन क्षेत्रों के सभी सरकारी और निजी स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, कॉलेज बंद रहेंगे.

Advertisement

लाइव शो के बीच एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती के साथ हुई बदसलूकी, पुलिस ने दर्ज की FIR



मशहूर बंगाली एक्ट्रेस और पूर्व टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. एक्ट्रेस को एक पब्लिक इवेंट के दौरान उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. एक्ट्रेस के साथ हुई हरकत ने लोगों को हैरान कर दिया है.

10वीं पास के लिए बिहार में सरकारी नौकरी का मौका, सैलरी 22 हजार , जानें डिटेल



बिहार SDRF भर्ती 2026 में 10वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका है. कुक, स्वीपर, धोबी, नाई और जलवाहक जैसे पदों पर कुल 118 भर्तियां निकाली गई हैं.

---- समाप्त ----