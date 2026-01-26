Aaj ka Rashifal 27 जनवरी 2026: मंगलवार के दिन सिंह राशि वाले अपनी योजनाओं पर फोकस बढ़ाएंगे, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष - रचनात्मकता और प्रशासनिक मजबूती

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन रचनात्मकता पर जोर देने का है. आपको अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों को बढ़ावा देने में मित्रों और करीबियों का भरपूर सहयोग मिलेगा. सृजनात्मक कार्य आज संवरेंगे और आपके विभिन्न प्रयासों में तेजी आएगी. आप सबको साथ लेकर चलने में सफल रहेंगे, जिससे आपका व्यक्तित्व और भी प्रभावशाली बना रहेगा. प्रशासनिक पक्ष आज काफी मजबूत रहने वाला है. भूमि और भवन से जुड़े रुके हुए कार्य आज पूरे हो सकते हैं. साझीदारी के कामों में आपको सफलता मिलेगी और आय के नए स्रोत बनने के योग हैं. पेशेवर लक्ष्यों पर अपना ध्यान केंद्रित रखें और संवेदनशीलता के साथ रिश्तों को निभाएं.

शुभ अंक: 1 और 9

शुभ रंग: मसूर की दाल के समान (लाल/नारंगी)

आज का उपाय: महाज्ञानी महाबली हनुमानजी पर घी का चोला चढ़ाएं. 'ओम् अं अंगारकाय नमः' का जाप करें और गुड़-चना का प्रसाद बांटें.

वृष - लेनदेन में सावधानी और अनुशासन

वृष राशि के जातकों को आज चर्चा और संवाद के दौरान पूरी स्पष्टता बनाए रखनी चाहिए. ग्रहों की चाल के अनुसार समय साधारण प्रभाव वाला है, इसलिए किसी भी बड़े बदलाव से बचें. विदेश से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए आज का दिन अच्छा है. पेशेवर तरीके से काम करें और अपने व्यापार पर नियंत्रण बढ़ाएं. आर्थिक मोर्चे पर आज आपको थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत है. लेनदेन में सावधानी बरतें और नीति-नियमों का पालन करें. लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है. वित्तीय स्थिति मिली-जुली रहेगी, इसलिए बजट बनाकर आगे बढ़ना ही बुद्धिमानी होगी. घर में सामंजस्य बना रहेगा और आप दान-धर्म के कार्यों में रुचि लेंगे.

शुभ अंक: 2, 6 और 9

शुभ रंग: गुलाबी

आज का उपाय: हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं और मंगल मंत्र का जाप करें. दान-पुण्य के कार्यों को बढ़ाएं और धैर्य का दामन न छोड़ें.

मिथुन - आर्थिक मजबूती और विस्तार की योजनाएं

मिथुन राशि के लोगों के लिए आज आर्थिक पक्ष काफी मजबूत रहने वाला है. आप अपनी कामकाजी गतिविधियों में गहरी रुचि लेंगे और महत्वपूर्ण कार्यों को उत्साह के साथ पूरा करेंगे. मित्रों के प्रति आपका विश्वास बढ़ेगा, इसलिए उन्हें अपने साथ बनाए रखने की कोशिश करें. व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन प्रभावी रहेगा. अध्ययन और अध्यापन के क्षेत्र में आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे. जो जातक परीक्षा या प्रतिस्पर्धा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल है. विस्तार की योजनाओं को गति मिलेगी और आप सूझबूझ से बड़े निर्णय लेंगे. पैतृक संपत्ति के मामलों में आज आपको सफलता मिल सकती है. करियर पर फोकस बनाए रखें.

शुभ अंक: 2, 5 और 9

शुभ रंग: पीच कलर

आज का उपाय: हनुमानजी को चोला अर्पित करें और गुड़-चना बांटें. सक्रिय रहें और आलस्य का त्याग कर अपने काम पर ध्यान दें.

कर्क - प्रशासनिक सफलता और नए प्रस्ताव

कर्क राशि के जातकों के लिए कामकाजी मामले आज काफी अनुकूल रहने वाले हैं. आप व्यवस्था और अनुशासन को प्राथमिकता देंगे, जिससे वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा. विभिन्न सफलताओं से मन उत्साहित रहेगा और समाज में आपको सम्मानित किया जा सकता है. लेनदेन के मामलों में आपका संकोच दूर होगा. भवन और वाहन खरीदने के आपके प्रयास आज सफल हो सकते हैं. सुख-सुविधाओं के संसाधनों में वृद्धि होगी और आप भविष्य की आशंकाओं से मुक्त रहेंगे. योग्य व्यक्तियों को आज करियर के आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. व्यापारिक संबंध आज और भी अधिक मजबूत होंगे और शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी.

शुभ अंक: 2 और 9

शुभ रंग: चेरी रेड

आज का उपाय: महाबली हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. मंगल के बीज मंत्र का जाप करें और लाल वस्तुओं का दान करें.

सिंह - भाग्य का साथ और धार्मिक यात्राएं

सिंह राशि के जातकों के लिए आज भाग्य की स्थिति प्रबल बनी हुई है. आप अपने महत्वपूर्ण प्रयासों को बढ़ावा देंगे और संचार तंत्र को मजबूत करेंगे. धार्मिक यात्राओं की प्रबल संभावना है और आस्था में वृद्धि होगी. कला और कौशल के माध्यम से आप अपने लक्ष्यों को साधने में सफल रहेंगे. आज आप मनोरंजन में रुचि लेंगे और सामाजिक कार्यों में आपकी सक्रियता बढ़ेगी. विनम्रता से काम लेना आपके लिए हितकारी होगा. नवीन ऊंचाइयों को छूने के लिए आप अपनी योजनाओं पर फोकस बढ़ाएंगे. लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं और मित्रगण आज आपके कार्यों में सहायक सिद्ध होंगे.

शुभ अंक: 1 और 9

शुभ रंग: गहरा गुलाबी

आज का उपाय: हनुमानजी को चोला चढ़ाएं और प्रसाद बांटें. किसी धर्मस्थल पर जाकर सेवा कार्य करें और मंत्र जाप करें.

कन्या - सेहत के प्रति सजगता और धैर्य

कन्या राशि के जातकों को आज अपनी सेहत से बिल्कुल भी समझौता नहीं करना चाहिए. शरीर के संकेतों के प्रति सजग रहें और खान-पान का ध्यान रखें. आर्थिक क्षेत्रों में अचानक कुछ उतार-चढ़ाव आ सकते हैं. अपनों की सलाह का सम्मान करें और सूचनाओं को नजरअंदाज करने से बचें. वाणी और व्यवहार में संतुलन रखना जरूरी है. परिजनों का साथ और समर्थन आपके उत्साह को बढ़ाएगा. आज आपको सूझबूझ से आगे बढ़ने की जरूरत है. मित्रों का सहयोग बना रहेगा, लेकिन आपको धैर्य के साथ अपनी योजनाओं को लागू करना होगा. स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को अनदेखा न करें और किसी अनजान व्यक्ति पर बहुत जल्दी भरोसा करने से बचें.

शुभ अंक: 1, 5 और 9

शुभ रंग: अंजीर के समान

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा करें और गुड़-चना चढ़ाएं. अनजान लोगों से दूरी बनाकर रखें और अपनी प्राइवेसी का ध्यान दें.

तुला - करियर में उछाल और साख में वृद्धि

तुला राशि के जातकों के लिए करियर और व्यापार के मामले में आज अपेक्षित स्थिति बनी रहेगी. आप अपने नेतृत्व कौशल को बढ़ावा देंगे और अधूरी योजनाओं को पूरा करने में सफल रहेंगे. भूमि और भवन से जुड़े पुराने मामले आज हल हो सकते हैं. आर्थिक पक्ष को मजबूती मिलेगी और स्थायित्व पर आपका जोर रहेगा. साझीदारी के कार्यों में गति आएगी और समाज में आपकी साख और सम्मान बढ़ेगा. आज आपके आत्मविश्वास का स्तर काफी ऊंचा रहेगा, जिससे परिणाम आपके पक्ष में आएंगे. लेनदेन के मामलों में आप प्रभावी रहेंगे. उचित अवसरों का लाभ उठाना ही आज आपकी सफलता का मुख्य मंत्र होगा.

शुभ अंक: 2, 6 और 9

शुभ रंग: कांसे के समान (मेटालिक)

आज का उपाय: हनुमानजी को चोला चढ़ाएं. विनम्र व्यवहार रखें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही कोई नया काम शुरू करें.

वृश्चिक - मेहनत और पेशेवर कर्मठता

वृश्चिक राशि के जातकों का आज अपनी मेहनत पर भरोसा बढ़ेगा. कामकाज में सजगता बनाए रखें और अपने बजट के अनुसार ही खर्च करें. लेनदेन में स्पष्टता रखना आपके लिए बहुत जरूरी है. धूर्त लोगों से दूरी बनाए रखें, अन्यथा नुकसान हो सकता है. लिखापढ़ी के कार्यों में पूरी सावधानी बरतें. आज उधार के लेनदेन से बचना आपके लिए सबसे बेहतर होगा. अनुबंधों का कड़ाई से पालन करें. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अच्छा है, आपकी कर्मठता से स्थिति आपके पक्ष में होगी. पेशेवर व्यवहार बनाए रखें और आय-व्यय के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करें. निवेश पर ध्यान देना लाभदायक हो सकता है.

शुभ अंक: 1 और 9

शुभ रंग: गहरा लाल

आज का उपाय: हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं और मंत्र जाप करें. तर्कपूर्ण सोच अपनाएं और जल्दबाजी में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

धनु - मनोरंजक यात्रा और रिश्तों में सुधार

धनु राशि के जातक आज मित्रों के साथ किसी सुखद और मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं. अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में सहज रहें, इससे आपके निजी संबंधों में सुधार होगा. आज आपको कुछ आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं जिनसे लाभ में वृद्धि होगी. बौद्धिक पक्ष मजबूत रहेगा और आप कुछ नया सीखने पर जोर देंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को आप तेजी से पूरा करेंगे और अपनी पेशेवरता बनाए रखेंगे. मित्रों का पूरा सहयोग और समर्थन आपको मिलेगा. कार्ययोजनाओं को आप पूरे उत्साह के साथ अंजाम देंगे. यदि आप विद्यार्थी हैं, तो परीक्षा में आपका प्रदर्शन सराहनीय रहेगा. आज का समय अपनों के साथ खुशियां बिताने का है.

शुभ अंक: 2, 3 और 9

शुभ रंग: गुड़ के समान (भूरा/सुनहरा)

आज का उपाय: हनुमानजी को चोला चढ़ाएं. पहल करने से न डरें और अपने पराक्रम पर भरोसा रखें.

मकर - बेहतर प्रबंधन और सुख-सौख्य

मकर राशि के जातकों के लिए आज प्रबंधकीय गतिविधियों में तेजी लाने का दिन है. घर-परिवार का वातावरण सहज और खुशनुमा रहेगा. आप अपनी व्यवस्था और प्रबंधन को और भी मजबूत करेंगे, जिससे कामकाज में आपका प्रदर्शन प्रभावशाली बना रहेगा. सुख-सौख्य के साधनों पर आपका ध्यान केंद्रित रहेगा. तर्क-बहस से आज आपको बचना चाहिए और बड़ी सोच रखकर सबको साथ लेकर चलना चाहिए. मन की आशंकाओं को दूर करें और सभी के प्रति आदर-सत्कार का भाव रखें. विनम्रता और विवेक के साथ आप कठिन परिस्थितियों को भी संभाल लेंगे. घर में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है.

शुभ अंक: 2, 8 और 9

शुभ रंग: रस्ट कलर

आज का उपाय: हनुमानजी को चोला और गुड़-चना अर्पित करें. वाणी में मधुरता रखें और किसी का अपमान न करें.

कुंभ - संवाद और भाईचारे में मजबूती

कुंभ राशि के जातकों के लिए सामाजिक संवाद आज सकारात्मक बना रहेगा. वाणिज्यिक और व्यापारिक मामले आपकी अपेक्षा से कहीं बेहतर परिणाम देंगे. करीबियों का समर्थन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयास आज सफल होंगे. आपकी पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और रुकी हुई योजनाएं गति लेंगी. सहकारिता और भाईचारे पर आपका विशेष जोर रहेगा. कार्यक्षेत्र में आप साहस और पराक्रम के साथ अपनी राह बनाएंगे. जरूरी सूचनाएं प्राप्त होंगी जो आपके भविष्य के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं. बड़प्पन बनाए रखें और स्वजनों के साथ अच्छा समय बिताएं. सामाजिक मेलजोल में आपकी रुचि बढ़ेगी.

शुभ अंक: 2, 8 और 9

शुभ रंग: गेंहुंआ

आज का उपाय: हनुमानजी को चोला चढ़ाएं. अपनी आस्था मजबूत रखें और नियमित रूप से मंत्र जाप करें.

मीन - परिजनों का स्नेह और संपत्ति लाभ

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन पारिवारिक खुशियों से भरा रहेगा. परिजनों में आदर और स्नेह का भाव बना रहेगा. परंपरागत कार्यों को बल मिलेगा और आपका रहन-सहन काफी प्रभावशाली रहेगा. आप अपने दिए हुए वचनों के पक्के रहेंगे और सभी के साथ सामंजस्य बिठाकर चलेंगे. स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दें और अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाएं. हालांकि, जोखिम लेने से बचना ही आपके लिए सही होगा. आपसी मतभेदों में कमी आएगी और पुराने विवाद सुलझ सकते हैं. धन-धान्य और संपत्ति से जुड़े मामले आज हल हो सकते हैं. प्रियजनों से भेंट होगी जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

शुभ अंक: 2, 3 और 9

शुभ रंग: स्वर्णिम (गोल्डन)

आज का उपाय: हनुमानजी को चोला चढ़ाएं और गुड़-चना बांटें. सबका आदर-सत्कार करें और जरूरतमंदों की मदद करें.

