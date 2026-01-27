scorecardresearch
 
मुंबई मेट्रो में स्टंट करना पड़ा भारी, वरुण धवन को मिली चेतावनी, यूजर्स बोले- बॉर्डर 2 की खुशी?

वरुण धवन का मुंबई मेट्रो के अंदर पुल-अप्स करते वीडियो वायरल हो गया. इसके बाद मेट्रो प्रशासन ने सेफ्टी एडवाइजरी जारी की. जानिए पूरा मामला और क्या कहा अधिकारियों ने.

फिर ट्रोल हो गए वरुण धवन (Photo: Instagram @mmrda_official)
इन दिनों अपनी नई फिल्म ‘बॉर्डर 2’ की सफलता का आनंद ले रहे वरुण धवन एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं. लेकिन इस बार वजह उनकी फिल्म नहीं, बल्कि मुंबई मेट्रो के अंदर किया गया एक स्टंट है. सोशल मीडिया पर वरुण के कुछ वीडियो वायरल हुए, जिनमें वो मेट्रो कोच के अंदर पुल-अप्स करते हुए नजर आ रहे हैं. इसके बाद वो विवाद में फंस गए.

मुंबई मेट्रो में पुल-अप्स पड़े भारी

वरुण का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. ये बात शनिवार की बताई जा रही है, जब वरुण मुंबई के भारी ट्रैफिक से बचने के लिए मेट्रो से सफर करते हुए अचानक एक थिएटर पहुंचे थे. उन्होंने खुद मेट्रो के अंदर से एक वीडियो शेयर किया था और फैन्स से पूछा था कि वो किस सिनेमा हॉल जा रहे हैं. इसके कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आए, जिनमें वरुण मेट्रो के अंदर लोहे की रॉड से लटककर एक्सरसाइज करते दिखे, जबकि आसपास दूसरे यात्री भी मौजूद थे.

इसके बाद मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (MMMOCL) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वही वीडियो शेयर करते हुए एक सेफ्टी मैसेज जारी किया. 

कैप्शन में लिखा गया- इस वीडियो के साथ आपकी एक्शन फिल्मों की तरह एक डिस्क्लेमर होना चाहिए था, वरुण धवन, कृपया महा मुंबई मेट्रो में ऐसा करने की कोशिश न करें. हमें पता है कि दोस्तों के साथ मेट्रो में घूमना अच्छा लगता है, लेकिन ये हैंडल्स लटकने के लिए नहीं बने हैं.

“इस तरह की हरकतें मेट्रो रेलवे (ऑपरेशन और मेंटेनेंस) एक्ट 2002 के तहत अपराध मानी जाती हैं. इससे जुर्माना लग सकता है और गंभीर मामलों में जेल भी हो सकती है. इसलिए मेट्रो में सफर करें, लेकिन जिम्मेदारी से करें. लटकिए मत.”

ट्रोल हुए वरुण, प्रशासन को मिली तारीफ

इस पोस्ट के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने मेट्रो प्रशासन की तारीफ की और कहा कि सेलिब्रिटी होने के बावजूद नियम तोड़ने पर उन्हें भी टोका गया, जो सही कदम है.

वहीं दूसरी ओर, वरुण धवन की वॉर ड्रामा फिल्म ‘बॉर्डर 2’, जो 23 जनवरी को रिलीज हुई थी, बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. फिल्म अब तक 140 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुकी है. इस फिल्म में वरुण के साथ सनी देओल, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी नजर आ रहे हैं. साथ ही मोना सिंह, सोनम बाजवा, अनन्या सिंह और मेधा राणा भी अहम भूमिकाओं में हैं.

अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी ये फिल्म, जेपी दत्ता की 1997 की सुपरहिट फिल्म ‘बॉर्डर’ का स्पिरिचुअल सीक्वल है.

